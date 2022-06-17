Шольц о евроинтеграции Украины: Скорость продвижения вперед зависит от кандидата

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что дальнейшее движение Украины в ЕС, если все страны согласятся предоставить ей статус кандидата, зависит от ее собственных усилий.

Об этом он сказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На вопрос, когда Украина может надеяться стать членом Евросоюза, Шольц ответил, что "скорость продвижения вперед зависит от кандидата".

Канцлер отметил, что получение статуса кандидата дает очень четкую перспективу, но это значит немало работы впереди.

"Это непростой путь, напротив, очень требователен, и он может занять очень длительное время. Это вопрос демократизации общества, решение проблем с верховенством права, с коррупцией", - отметил федеральный канцлер.

Олаф Шольц в этом контексте упомянул и страны Западных Балкан, получившие перспективу десятилетия назад, отметив, что для этих стран пришло время "очень конкретных последующих шагов".

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