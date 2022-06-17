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Новости Политика Украины
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Шольц о евроинтеграции Украины: Скорость продвижения вперед зависит от кандидата

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

евроинтеграция

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что дальнейшее движение Украины в ЕС, если все страны согласятся предоставить ей статус кандидата, зависит от ее собственных усилий.

Об этом он сказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На вопрос, когда Украина может надеяться стать членом Евросоюза, Шольц ответил, что "скорость продвижения вперед зависит от кандидата".

Канцлер отметил, что получение статуса кандидата дает очень четкую перспективу, но это значит немало работы впереди.

"Это непростой путь, напротив, очень требователен, и он может занять очень длительное время. Это вопрос демократизации общества, решение проблем с верховенством права, с коррупцией", - отметил федеральный канцлер.

Олаф Шольц в этом контексте упомянул и страны Западных Балкан, получившие перспективу десятилетия назад, отметив, что для этих стран пришло время "очень конкретных последующих шагов".

Читайте: Завтра Еврокомиссия объявит выводы о статусе кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии
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Топ комментарии
+8
Редкий случай, когда соглашусь с Шольцем. "Европа" прежде всего в голове и сердце. В поступках, поведении и соблюдении правил. Для Украины это трудный путь, учитывая, что 73% не привыкли думать головой вообще, а человека воспринимать по приколам на сцене. Избирательный процесс - вообще отдельная тема, когда нужно будет отвыкнуть от пакетов с гречкой и т.д., и начать думать головой. Утешает только, то, что нынешняя война поставит перед жителями Украины простой выбор - либо ты изменишся, и станешь правовым человеком, или ты - труп. К чиновникам от власти это тоже относится. Опять же все просто - либо ты европеец, либо - мертвый.
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17.06.2022 09:00
+8
Статус кандидата это открытая дверь. А войдет ли Украина в неё или нет зависит только от Украины на данный момент.
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17.06.2022 09:15
+7
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17.06.2022 09:09
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Именно так. Но для нас это огромный повод давить на власть. Так как наша власть любит сидеть на жопе ровно и объяснять это тем что "чего они могут". А тут четкие требования. Выполняй и всё.
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17.06.2022 08:52 Ответить
Редкий случай, когда соглашусь с Шольцем. "Европа" прежде всего в голове и сердце. В поступках, поведении и соблюдении правил. Для Украины это трудный путь, учитывая, что 73% не привыкли думать головой вообще, а человека воспринимать по приколам на сцене. Избирательный процесс - вообще отдельная тема, когда нужно будет отвыкнуть от пакетов с гречкой и т.д., и начать думать головой. Утешает только, то, что нынешняя война поставит перед жителями Украины простой выбор - либо ты изменишся, и станешь правовым человеком, или ты - труп. К чиновникам от власти это тоже относится. Опять же все просто - либо ты европеец, либо - мертвый.
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17.06.2022 09:00 Ответить
Не имея статуса кандитата можно вступить в ЕС за 5-10 лет

А со статусом кандидата можно и 50 лет вступать

Что указывает что это не так?


Статус кандитата - пустышка которую решили нам впарить чтобы погасить недовольство
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17.06.2022 09:08 Ответить
Статус кандидата это открытая дверь. А войдет ли Украина в неё или нет зависит только от Украины на данный момент.
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17.06.2022 09:15 Ответить
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17.06.2022 09:09 Ответить
Другими словами пока ума не наберемся и не выберем власть которая будет вести себя по европейски ничего не будет.
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17.06.2022 09:17 Ответить
Остается вопрос: что же печатал бешеный принтер, если требуются реформы, без которых нам в ЕС не вступить? Может быть пора принтеру вставить другой картрид, нормальный?
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17.06.2022 09:26 Ответить
jklpgrs!........."что бы не печатал бешеный принтер",и какой бы катридж туда не вставить,остается вопрос без ответа :--" Нахрена ЕС,да и НАТО, тоже,иметь у себя проблемных,распальцованных, с махновщиной в голове 73% населения Украины???"
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17.06.2022 10:55 Ответить
Senator 0easa536!......а Ви ,шо мрієте про "максимальну мінімалку" і у ЄС,для тих хто усе життя дуркував,шоб не спітнити??? "Колгоспів" с трудоднями заробленими лежа на боці там теж нема...не мрійте про це навіть....
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17.06.2022 11:06 Ответить
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17.06.2022 09:29 Ответить
скорість просування "зелених шкідників"України до ЄС добре відома з призначення голови САП і так буде тягнутися десятиріччями з українською корупційною машиною, котра займає у світі лідируючі місця, на що вказує бідність українського народу, котрого ця машина стриже як хоче , скільки хоче і на чому хоче.
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17.06.2022 09:45 Ответить
Треба щоб ЄС видали нам, які реформи, треба провести для боротьби з корупцією, олігархією. Для демократії.
І щоб це не тільки нашій владі видали, але й на народ через ЗМІ. Наприклад DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав, що треба вимагати від влади і політиків взагалі. Це однозначно. Бо наші політики про реформи, які від нас вимагаються, пишуть нам вкрай викривлено, шахрайськи. Народу це треба знати з першоджерел, а не через шахрайських посередників.
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17.06.2022 09:59 Ответить
Смерть олігархату - це працююче антимонопльне законодавство. А хто там у нас керує антимонольним комітетом? Однокласниця найвеличнішого!
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17.06.2022 11:50 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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17.06.2022 10:05 Ответить
Одні розмови про те кандидацтво або членство. Мені цікаво, якщо дадут нам цей статус, що далі? Чим влада поім буде буде наповнювати інформ.простір?
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17.06.2022 10:59 Ответить
Інтеграція у нормативно-правове поле ЄС. По суті у нас будуть закони і інституції аналогічні європейським. Для пересічних -це великий плюс.
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17.06.2022 11:52 Ответить
Шольц хоч і брехун ,але на це раз сказав правду
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17.06.2022 11:49 Ответить
 
 