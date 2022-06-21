Три человека погибли в результате российского обстрела села на Харьковщине
Утром 21 июня российские оккупанты обстреляли село Уды Золочевской громады Харьковской области.
Три человека погибли, сообщил Суспільному председатель Золочевской громады Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Это было утром около 8:30. Они возле сельского совета собрались переговорить, начались обстрелы, они начали бежать, упал снаряд, всех троих убил", - сказал Коваленко.
Село Уды, как и другие населенные пункты Золочевской громады, с начала вторжения находятся под систематическим обстрелом русских войск.
Напомним, за последние два дня увеличилось количество артиллерийских, ракетных ударов со стороны России.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.06.2022 17:30 Ответить Мне нравится 1
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