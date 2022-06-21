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Троє людей загинули внаслідок російського обстрілу села на Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 21 червня російські окупанти обстріляли село Уди Золочівської громади Харківської області.
Троє людей загинули, повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Це було зранку, близько 8:30. Вони біля сільської ради зібрались переговорити, почався обстріл, вони почали тікати, впав снаряд, всіх трьох вбив", - сказав Коваленко.
Село Уди, як і інші населені пункти Золочівської громади, з початку вторгнення перебувають під систематичним обстрілом російських військ.
Нагадаємо, протягом останніх двох днів збільшилася кількість артилерійських, ракетних ударів з боку Росії.
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показати весь коментар21.06.2022 17:30 Відповісти Мені подобається 1
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