Троє людей загинули внаслідок російського обстрілу села на Харківщині

Вранці 21 червня російські окупанти обстріляли село Уди Золочівської громади Харківської області.

Троє людей загинули, повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Це було зранку, близько 8:30. Вони біля сільської ради зібрались переговорити, почався обстріл, вони почали тікати, впав снаряд, всіх трьох вбив", - сказав Коваленко.

Село Уди, як і інші населені пункти Золочівської громади, з початку вторгнення перебувають під систематичним обстрілом російських військ.

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Нагадаємо, протягом останніх двох днів збільшилася кількість артилерійських, ракетних ударів з боку Росії.