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Новости Война
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Вся нефтепереработка в Украине сейчас не работает, - Витренко

укрнафта,кременчуг,нпз,кременчугский

Из-за массированных обстрелов российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вся нефтепереработка в Украине сейчас, благодаря массированным атакам агрессора, не работает, и потому как раз сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает дефицит", - отметил глава НАК.

Витренко также назвал условия, при которых группа "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива.

"Когда мы получим полностью в управление сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке", - рассказал глава "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. Фоторепортаж

Напомним, 13 мая Кабмин принял решение о передаче более полутора сотен автозаправок сети Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, в управление "Нафтогаза".

Нафтогаз (3112) нефть (1917) НПЗ (238) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+6
Нема доріг - нема бензину... ЗЄ-гармонія...
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21.06.2022 17:41
+5
немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою
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21.06.2022 17:43
+3
А губка не дура! Вже давайте їм повністю в підпорядкування всі мережі АЗС! Ого! Зарплатня у вітренки зразу на 1000% зросте і про людей не забуде, ціна за літр не менше 100 грн довічно!
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21.06.2022 17:28
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А чому не працює Надвірнянський НПЗ?
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21.06.2022 17:15 Ответить
Тому що його немає вже.
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21.06.2022 17:21 Ответить
А що по перегляду вкрадення нафтових вишок у державі та міні нпз біля них?
Як зарплатня і премії твої, нє жмьот?
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21.06.2022 17:46 Ответить
вже кожен автомобіліст здогадався..
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21.06.2022 17:27 Ответить
Ніт. Є ще такі, яким досі у всьому винні кляті бариги.
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21.06.2022 17:34 Ответить
А губка не дура! Вже давайте їм повністю в підпорядкування всі мережі АЗС! Ого! Зарплатня у вітренки зразу на 1000% зросте і про людей не забуде, ціна за літр не менше 100 грн довічно!
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21.06.2022 17:28 Ответить
Звідки бензин на АЗС T&T-NEFT ? Хтось може розказати секрет? Ніде немає, у них постійно в наявності!
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21.06.2022 17:32 Ответить
А чому не працює Дрогобицький НПЗ ?!
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21.06.2022 17:33 Ответить
Подякуйте за це Бєні - завдяки йому станом на початок 2022 працювали лише його Кременчуцький, а також не його Шебелинський НПЗ... Всі інші стоять уже не один рік!
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21.06.2022 21:07 Ответить
Нема доріг - нема бензину... ЗЄ-гармонія...
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21.06.2022 17:41 Ответить
немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою
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21.06.2022 17:43 Ответить
час щось робити з мордорськой галуззю
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21.06.2022 17:47 Ответить
Так уже с 2020 Нафтогаз показывал одни убытки.
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21.06.2022 18:19 Ответить
А что работает, кроме опу?
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21.06.2022 18:21 Ответить
чому не закупаюьб за гроши партнерів міні-НПЗ?
їх и сховати легше и користи від ніх більше
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21.06.2022 19:34 Ответить
тому,що гроші розійшлись по кишенях
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21.06.2022 21:55 Ответить
Вкажи розташування дол...б!
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21.06.2022 19:41 Ответить
Вся громко сказано. По-моему до всего этого работали только два НПЗ Коломойского на всю Украину.
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21.06.2022 20:36 Ответить
твій радник авто за 500 тис дол вже обкатав?
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21.06.2022 22:01 Ответить
Зато паржом
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21.06.2022 22:10 Ответить
Це брехня..У Західній Україні все працює !!!
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21.06.2022 23:54 Ответить
Ахах, а що тут є
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22.06.2022 02:24 Ответить
кацапы разбомбили всю промышленность, но боты и тут нашли зраду во власти.
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22.06.2022 03:00 Ответить
Це мама чи синуля каже? Я не розумію, чому у цьому бізнесу зрадники та російські неприховані агенти? Такі тварини тільки знищують український бізнес, це просте небезпечно для безпекиУкраїни
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22.06.2022 04:38 Ответить
 
 