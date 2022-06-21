Вся нефтепереработка в Украине сейчас не работает, - Витренко

Из-за массированных обстрелов российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вся нефтепереработка в Украине сейчас, благодаря массированным атакам агрессора, не работает, и потому как раз сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает дефицит", - отметил глава НАК.

Витренко также назвал условия, при которых группа "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива.

"Когда мы получим полностью в управление сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке", - рассказал глава "Нафтогаза".

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Напомним, 13 мая Кабмин принял решение о передаче более полутора сотен автозаправок сети Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, в управление "Нафтогаза".