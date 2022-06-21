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Вся нафтопереробка в Україні зараз не працює, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

укрнафта,кременчуг,нпз,кременчугский

Через масовані обстріли російських окупантів вся нафтопереробна галузь України не працює.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз, завдяки масованим атакам агресора, не працює, і тому, якраз, складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає дефіцит", - зазначив очільник НАК.

Вітренко також назвав умови, за яких група "Нафтогаз" зможе долучитися до розв'язання проблем на ринку палива.

"Коли ми отримаємо повністю в управління мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися для розв'язання проблем на ринку палива і забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку", - розповів голова "Нафтогазу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фото зруйнованого НПЗ у Кременчуці. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 13 травня Кабмін ухвалив рішення про передачу понад півтори сотні автозаправок мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком, в управління "Нафтогазу".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Нема доріг - нема бензину... ЗЄ-гармонія...
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21.06.2022 17:41
+5
немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою
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21.06.2022 17:43
+3
А губка не дура! Вже давайте їм повністю в підпорядкування всі мережі АЗС! Ого! Зарплатня у вітренки зразу на 1000% зросте і про людей не забуде, ціна за літр не менше 100 грн довічно!
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21.06.2022 17:28
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А чому не працює Надвірнянський НПЗ?
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21.06.2022 17:15 Відповісти
Тому що його немає вже.
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21.06.2022 17:21 Відповісти
А що по перегляду вкрадення нафтових вишок у державі та міні нпз біля них?
Як зарплатня і премії твої, нє жмьот?
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21.06.2022 17:46 Відповісти
вже кожен автомобіліст здогадався..
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21.06.2022 17:27 Відповісти
Ніт. Є ще такі, яким досі у всьому винні кляті бариги.
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21.06.2022 17:34 Відповісти
А губка не дура! Вже давайте їм повністю в підпорядкування всі мережі АЗС! Ого! Зарплатня у вітренки зразу на 1000% зросте і про людей не забуде, ціна за літр не менше 100 грн довічно!
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21.06.2022 17:28 Відповісти
Звідки бензин на АЗС T&T-NEFT ? Хтось може розказати секрет? Ніде немає, у них постійно в наявності!
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21.06.2022 17:32 Відповісти
А чому не працює Дрогобицький НПЗ ?!
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21.06.2022 17:33 Відповісти
Подякуйте за це Бєні - завдяки йому станом на початок 2022 працювали лише його Кременчуцький, а також не його Шебелинський НПЗ... Всі інші стоять уже не один рік!
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21.06.2022 21:07 Відповісти
Нема доріг - нема бензину... ЗЄ-гармонія...
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21.06.2022 17:41 Відповісти
немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою
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21.06.2022 17:43 Відповісти
час щось робити з мордорськой галуззю
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21.06.2022 17:47 Відповісти
Так уже с 2020 Нафтогаз показывал одни убытки.
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21.06.2022 18:19 Відповісти
А что работает, кроме опу?
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21.06.2022 18:21 Відповісти
чому не закупаюьб за гроши партнерів міні-НПЗ?
їх и сховати легше и користи від ніх більше
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21.06.2022 19:34 Відповісти
тому,що гроші розійшлись по кишенях
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21.06.2022 21:55 Відповісти
Вкажи розташування дол...б!
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21.06.2022 19:41 Відповісти
Вся громко сказано. По-моему до всего этого работали только два НПЗ Коломойского на всю Украину.
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21.06.2022 20:36 Відповісти
твій радник авто за 500 тис дол вже обкатав?
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21.06.2022 22:01 Відповісти
Зато паржом
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21.06.2022 22:10 Відповісти
Це брехня..У Західній Україні все працює !!!
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21.06.2022 23:54 Відповісти
Ахах, а що тут є
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22.06.2022 02:24 Відповісти
кацапы разбомбили всю промышленность, но боты и тут нашли зраду во власти.
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22.06.2022 03:00 Відповісти
Це мама чи синуля каже? Я не розумію, чому у цьому бізнесу зрадники та російські неприховані агенти? Такі тварини тільки знищують український бізнес, це просте небезпечно для безпекиУкраїни
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22.06.2022 04:38 Відповісти
 
 