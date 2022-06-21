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На Харьковщине россияне дистанционно заминировали Чугуев

міни

В городе Чугуев Харьковской области захватчики дистанционно заминировали несколько жилых кварталов, взрывотехники сейчас проводят разминирование.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Утром были дистанционно разбросаны противотанковые мины. Они имеют механизм самоуничтожения. Уничтожаются в течение от одного до 48 часов - в зависимости от температуры окружающей среды, что представляет большую опасность для местных жителей", - сказал Тимошко.

По его данным, мины забросили на обширную территорию – несколько жилых кварталов.

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"Сейчас взрывотехники Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, а также Вооруженных сил производят разминирование местности", - отметил руководитель областной полиции.

По данным Харьковской ОВА, речь идет о минах ПТМ-1. Минирование проводится с помощью реактивных систем залпового огня, в частности "Ураган", или с помощью вертолетной системы дистанционного минирования, и только на грунт. Мины имеют зеленый, серо-зеленый, желто-серый или коричнево-серый цвет.

Руководитель ГУ Нацполиции в области также подчеркнул, что враг усилил обстрелы Харькова из приграничных районов, где захватил часть населенных пунктов, а также ежедневно наносит ракетные удары.

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"Каждый день производятся обстрелы по Золочевскому и Дергачевскому направлениям из Казачьей Лопани (захваченный поселок на Дергачевщине - ред.), из Гоптовки (пограничный пункт пропуска) на Пятихатки (поселок, административно входящий в Киевский район Харькова), направление из Липцев (захваченный поселок Харьковского района) на Харьков, из Старого Салтова в Харьков и по направлению от Чугуева в Харьков", - отметил руководитель полиции.

минирование (1445) Харьковщина (5577)


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Коли вже в нас почнуть бити по кацапії так щоб звичайні кацапи відчули війну та сиділи в підвалах
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21.06.2022 17:22 Ответить
Пора Белгороду эти мины вернуть.Пусть тоже порадуются.
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21.06.2022 17:26 Ответить
Виникає питання, якого хріна наші дистанційно не мінували південь України перед наступаючими кацапськими військами?
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21.06.2022 17:27 Ответить
А у нас такі міні є?
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21.06.2022 17:39 Ответить
Ани все совковые исчё.
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21.06.2022 17:49 Ответить
«Земледелие» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 инженерная система дистанционного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 минирования (ИСДМ)
Впервые система была продемонстрирована 24 июня 2020 года в Москве, в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 парада в честь 75-летия Победы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войне .
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21.06.2022 18:11 Ответить
Cтворена у 1980-х роках в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР .

Постачання мін лише у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F касет КПТМ-1 (на 3 міни) або ракет 9М27К2 (24 міни)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-1#cite_note-:1-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-1#cite_note-:0-1 [1] .

Мінування ПТМ-1 проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема, 220-мм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-27_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB БМ-27 «Ураган» або вертолітною системою дистанційного мінування https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%A1%D0%9C-1&action=edit&redlink=1 ВСМ-1 , лише на ґрунтhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-1#cite_note-:1-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-1#cite_note-:0-1 [1] .
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21.06.2022 21:34 Ответить
Мабуть були на тих складах, що злетіли у повітря.
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21.06.2022 22:18 Ответить
Зараз така спека, що каучуковий уповільнювач за кілька годин буде пройдено.
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21.06.2022 17:47 Ответить
 
 