На Харьковщине россияне дистанционно заминировали Чугуев
В городе Чугуев Харьковской области захватчики дистанционно заминировали несколько жилых кварталов, взрывотехники сейчас проводят разминирование.
Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Утром были дистанционно разбросаны противотанковые мины. Они имеют механизм самоуничтожения. Уничтожаются в течение от одного до 48 часов - в зависимости от температуры окружающей среды, что представляет большую опасность для местных жителей", - сказал Тимошко.
По его данным, мины забросили на обширную территорию – несколько жилых кварталов.
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"Сейчас взрывотехники Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, а также Вооруженных сил производят разминирование местности", - отметил руководитель областной полиции.
По данным Харьковской ОВА, речь идет о минах ПТМ-1. Минирование проводится с помощью реактивных систем залпового огня, в частности "Ураган", или с помощью вертолетной системы дистанционного минирования, и только на грунт. Мины имеют зеленый, серо-зеленый, желто-серый или коричнево-серый цвет.
Руководитель ГУ Нацполиции в области также подчеркнул, что враг усилил обстрелы Харькова из приграничных районов, где захватил часть населенных пунктов, а также ежедневно наносит ракетные удары.
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"Каждый день производятся обстрелы по Золочевскому и Дергачевскому направлениям из Казачьей Лопани (захваченный поселок на Дергачевщине - ред.), из Гоптовки (пограничный пункт пропуска) на Пятихатки (поселок, административно входящий в Киевский район Харькова), направление из Липцев (захваченный поселок Харьковского района) на Харьков, из Старого Салтова в Харьков и по направлению от Чугуева в Харьков", - отметил руководитель полиции.
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