На Харківщині росіяни дистанційно замінували Чугуїв
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У місті Чугуїв на Харківщині загарбники дистанційно замінували кілька житлових кварталів, вибухотехніки зараз проводять розмінування.
Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зранку були дистанційно розкидані протитанкові міни. Вони мають механізм самознищення. Знищуються впродовж від однієї до 48 годин - залежно від температури навколишнього середовища, що становить велику небезпеку для місцевих мешканців", - сказав Тимошко.
За його даними, міни закинули на велику територію - декілька житлових кварталів.
"Зараз вибухотехніки Національної поліції, служби з надзвичайних ситуацій, а також Збройних сил здійснюють розмінування місцевості", - зазначив керівник обласної поліції.
За даними Харківської ОВА, йдеться про міни ПТМ-1. Мінування проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган", або вертолітною системою дистанційного мінування, лише на ґрунт. Міни мають зелений, сіро-зелений, жовто-сірий або коричнево-сірий колір.
Керівник ГУ Нацполіції в області також наголосив, що ворог посилив обстріли Харкова з прикордонних районів, де захопив частину населених пунктів, а також щодня завдає ракетних ударів.
"Кожного дня здійснюються обстріли по Золочівському та Дергачівському напрямках із Козачої Лопані (захоплене селище на Дергачівщині - ред.), з Гоптівки (прикордонний пункт пропуску) на П’ятихатки (селище, що адміністративно входить до Київського району Харкова), напрямок із Липців (захоплене селище Харківського району) на Харків, із Старого Салтова на Харків і напрямок із Чугуєва на Харків", - зазначив керівник поліції.
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Впервые система была продемонстрирована 24 июня 2020 года в Москве, в составе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Постачання мін лише у складі касет КПТМ-1 (на 3 міни) або ракет 9М27К2 (24 міни)[2][1].
Мінування ПТМ-1 проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема, 220-мм БМ-27 «Ураган» або вертолітною системою дистанційного мінування ВСМ-1, лише на ґрунт[2][1].