На Харківщині росіяни дистанційно замінували Чугуїв

У місті Чугуїв на Харківщині загарбники дистанційно замінували кілька житлових кварталів, вибухотехніки зараз проводять розмінування.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зранку були дистанційно розкидані протитанкові міни. Вони мають механізм самознищення. Знищуються впродовж від однієї до 48 годин - залежно від температури навколишнього середовища, що становить велику небезпеку для місцевих мешканців", - сказав Тимошко.

За його даними, міни закинули на велику територію - декілька житлових кварталів.

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"Зараз вибухотехніки Національної поліції, служби з надзвичайних ситуацій, а також Збройних сил здійснюють розмінування місцевості", - зазначив керівник обласної поліції.

За даними Харківської ОВА, йдеться про міни ПТМ-1. Мінування проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган", або вертолітною системою дистанційного мінування, лише на ґрунт. Міни мають зелений, сіро-зелений, жовто-сірий або коричнево-сірий колір.

Керівник ГУ Нацполіції в області також наголосив, що ворог посилив обстріли Харкова з прикордонних районів, де захопив частину населених пунктів, а також щодня завдає ракетних ударів.

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"Кожного дня здійснюються обстріли по Золочівському та Дергачівському напрямках із Козачої Лопані (захоплене селище на Дергачівщині - ред.), з Гоптівки (прикордонний пункт пропуску) на П’ятихатки (селище, що адміністративно входить до Київського району Харкова), напрямок із Липців (захоплене селище Харківського району) на Харків, із Старого Салтова на Харків і напрямок із Чугуєва на Харків", - зазначив керівник поліції.