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На Харківщині росіяни дистанційно замінували Чугуїв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

У місті Чугуїв на Харківщині загарбники дистанційно замінували кілька житлових кварталів, вибухотехніки зараз проводять розмінування.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зранку були дистанційно розкидані протитанкові міни. Вони мають механізм самознищення. Знищуються впродовж від однієї до 48 годин - залежно від температури навколишнього середовища, що становить велику небезпеку для місцевих мешканців", - сказав Тимошко.

За його даними, міни закинули на велику територію - декілька житлових кварталів.

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"Зараз вибухотехніки Національної поліції, служби з надзвичайних ситуацій, а також Збройних сил здійснюють розмінування місцевості", - зазначив керівник обласної поліції.

За даними Харківської ОВА, йдеться про міни ПТМ-1. Мінування проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган", або вертолітною системою дистанційного мінування, лише на ґрунт. Міни мають зелений, сіро-зелений, жовто-сірий або коричнево-сірий колір.

Керівник ГУ Нацполіції в області також наголосив, що ворог посилив обстріли Харкова з прикордонних районів, де захопив частину населених пунктів, а також щодня завдає ракетних ударів.

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"Кожного дня здійснюються обстріли по Золочівському та Дергачівському напрямках із Козачої Лопані (захоплене селище на Дергачівщині - ред.), з Гоптівки (прикордонний пункт пропуску) на П’ятихатки (селище, що адміністративно входить до Київського району Харкова), напрямок із Липців (захоплене селище Харківського району) на Харків, із Старого Салтова на Харків і напрямок із Чугуєва на Харків", - зазначив керівник поліції.
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Коли вже в нас почнуть бити по кацапії так щоб звичайні кацапи відчули війну та сиділи в підвалах
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21.06.2022 17:22 Відповісти
Пора Белгороду эти мины вернуть.Пусть тоже порадуются.
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21.06.2022 17:26 Відповісти
Виникає питання, якого хріна наші дистанційно не мінували південь України перед наступаючими кацапськими військами?
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21.06.2022 17:27 Відповісти
А у нас такі міні є?
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21.06.2022 17:39 Відповісти
Ани все совковые исчё.
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21.06.2022 17:49 Відповісти
«Земледелие» - российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ)
Впервые система была продемонстрирована 24 июня 2020 года в Москве, в составе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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21.06.2022 18:11 Відповісти
Cтворена у 1980-х роках в СРСР.

Постачання мін лише у складі касет КПТМ-1 (на 3 міни) або ракет 9М27К2 (24 міни)[2][1].

Мінування ПТМ-1 проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема, 220-мм БМ-27 «Ураган» або вертолітною системою дистанційного мінування ВСМ-1, лише на ґрунт[2][1].
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21.06.2022 21:34 Відповісти
Мабуть були на тих складах, що злетіли у повітря.
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21.06.2022 22:18 Відповісти
Зараз така спека, що каучуковий уповільнювач за кілька годин буде пройдено.
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21.06.2022 17:47 Відповісти
 
 