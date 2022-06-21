Зарегистрированные безработные будут привлекаться к общественно полезным работам, - Шмыгаль
Правительство Украины запускает реформу сферы занятости, согласно которой официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами. Это касается организации работы в тылу. Правительство сегодня утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
По его словам, это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы.
"Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти. Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", - подчеркнул премьер.
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Шмыгаль также заявил, что статус и выплаты по безработице теперь теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.
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Навіть дивно.
Зараз війна, між іншим.
Если нет, то не пишите глупости.
Вам рассказать какие вакансии предлагают?
А також може пора сплачувати податки із зарплати та що перевищує 50.000 грн??
Бо виплати отримувати, все ок, а заступа в руки взяти, все корона спаде!
Не подобається, закривайте статус безробітного, шукайте роботу самотужки і ніхто нікому, нічого не винен.
І головне, яким чином?
Багато іноземних підприємств пішли з України, у зв'язку з війною.
Багато підприємств не працюють, бо зруйновані логістичні шляхи.
Будете заводи будувати?
Є ідеі, пропозиції, побажання?
это не рабство, это геноцид, рабы в древнем Риме или в США на плантациях, не платили налоги и комунальнные их даже кормили и берегли, бо товар недешёвый, а тут совсем другая история, сдохните ... да и пофиг.
Стадо Идиотов...
як вони вже всіх за ї.....бали
Те, що робить Шмигаль це якби ви застрахували свій новенький Мерседес, а коли він згорів страховик видав вам старого іржавого жигуля.
Якщо в уряді такі розумні, то хай уріжуть собі і решті чиновників зарплати до мінімальних, а то у них все з доходами, а для решти "не на часі".