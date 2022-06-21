Зарегистрированные безработные будут привлекаться к общественно полезным работам, - Шмыгаль

Правительство Украины запускает реформу сферы занятости, согласно которой официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами. Это касается организации работы в тылу. Правительство сегодня утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы.

"Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти. Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", - подчеркнул премьер.

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Шмыгаль также заявил, что статус и выплаты по безработице теперь теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.