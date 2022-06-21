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Зарегистрированные безработные будут привлекаться к общественно полезным работам, - Шмыгаль

шмигаль

Правительство Украины запускает реформу сферы занятости, согласно которой официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами. Это касается организации работы в тылу. Правительство сегодня утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы.

"Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти. Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В системе "Дія" теперь можно получить статус безработного и оформить выплаты. ВИДЕО

Шмыгаль также заявил, что статус и выплаты по безработице теперь теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.

безработица (451) Кабмин (14025) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+34
Разбор завалов - 6,5 тыс. грн, Макогон в комфортном кабинете - 890 тыс. грн. Иди *****, лысый очкарик.
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21.06.2022 17:51
+28
Зарплата у розмірі мінімальної,за важку фізичну працю.Це дуже потужно.
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21.06.2022 17:51
+25
А в скором времени за тунеядство статья. Где то такое уже было
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21.06.2022 17:47
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Прояв здорового глузду?
Навіть дивно.
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21.06.2022 17:45 Ответить
Це здоровий глузд? Кордони нехай відкриють,щоб чоловіки євро заробляли.Це буде глузд.Все одно змусити не вийде.
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21.06.2022 17:56 Ответить
Да це здоровий глузд: кщо людина зареєструвалася у статусі безробітного і отримує виплати від держави, то вона має або погодитися на вакансії, що пропонує служба зайнятості!
Зараз війна, між іншим.
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21.06.2022 18:05 Ответить
В чому тут здоровий глузд? Це ж не подачка від держави. Всі працівники сплачують податок в фонд з безробіття, значить це свого роду солідарне страхування. Тоді треба просто відмінити сплати в фонд з безробіття і з чистою совістю залучати безробітних до суспільних робіт.
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21.06.2022 19:22 Ответить
Вы были безработным?

Если нет, то не пишите глупости.
Вам рассказать какие вакансии предлагают?
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22.06.2022 08:31 Ответить
Шмигаль, може настав час переглянути зарплати кобєлєвих, вітренок та пєдосудєй?
А також може пора сплачувати податки із зарплати та що перевищує 50.000 грн??
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21.06.2022 18:16 Ответить
Гнать лодыря на работу, а то привыкли, панимаишьли 🤔🧐😁
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21.06.2022 17:45 Ответить
"Нє трєба скігліті! Трєба браті лапату і гадуваті сімью". (с)

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21.06.2022 20:11 Ответить
Господи, с перепугу чуть не зиганул в ответ.......
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22.06.2022 08:32 Ответить
Навіть єврей Бойко в шокє!
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22.06.2022 13:51 Ответить
А в скором времени за тунеядство статья. Где то такое уже было
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21.06.2022 17:47 Ответить
Разбор завалов - 6,5 тыс. грн, Макогон в комфортном кабинете - 890 тыс. грн. Иди *****, лысый очкарик.
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21.06.2022 17:51 Ответить
ага вже бачу як за 6500грн безробітні розбирають завали)))) і сам би не пішов...ви там взагалі *********** - там тільки щоб відновитися від праці тяжкої більше на продукти піде)))) комуналку хто заплатить? на ліки де гроші взяти? робочий одяг за який хер купляти?
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21.06.2022 17:57 Ответить
Еще около 1000 снимут на налоги, на руки получишь около 5,5 тыс грн.
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21.06.2022 19:16 Ответить
А за уніженіє уважаєміх людєй - 2 года ритья окопов на передовой!
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21.06.2022 17:59 Ответить
а ну да-це ви про антисемітизм))))
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21.06.2022 18:02 Ответить
На руки буде виходити приблизно 5500 грн.
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21.06.2022 18:07 Ответить
тут і на баланду не вистачить)
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21.06.2022 18:13 Ответить
Зарплата у розмірі мінімальної,за важку фізичну працю.Це дуже потужно.
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21.06.2022 17:51 Ответить
Спортсмены и прочие тоже будут за миску баланды и пайку в тылу в категории мобилизованных ресурсов?
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21.06.2022 17:53 Ответить
Бачу,що наша влада хоче.щоб чоловіки проривали кордони.
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21.06.2022 17:54 Ответить
Вас хтось змушує зареєструватися у статусі безробітного?
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21.06.2022 17:56 Ответить
Нас тут всіх змушують до клоунади.Причому всюди.
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21.06.2022 18:00 Ответить
ви би знали скільки там людей з професіями норм стоять бо роботи немає...
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21.06.2022 18:03 Ответить
Не влаштовує, не реєструйтеся!
Бо виплати отримувати, все ок, а заступа в руки взяти, все корона спаде!
Не подобається, закривайте статус безробітного, шукайте роботу самотужки і ніхто нікому, нічого не винен.
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21.06.2022 18:08 Ответить
В бан. Работа за 10-20км от дома и нет общественного транспорта, нет бензина, тогда зачем мне такие слуги народа? они точно никому и чего не обязаны?
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21.06.2022 18:34 Ответить
Якщо "ніхто нікому, нічого не винен", то податки також платити не треба.
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21.06.2022 18:38 Ответить
Тобто якщо людина працювала і з її зарплати відраховувався відсоток на безробітних , які до речі теж не працювали а отримували допомогу. То якого дідька вона повинна ідти працювати не по спеціальності за копійки. Це вина влади що армія без зброї, що не може залучити людей до роботи за кордоном. А це великі гроші , а от рейтинг ЗеГовна котиться в прірву.
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21.06.2022 19:10 Ответить
якась претензія на феодалізм
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21.06.2022 17:54 Ответить
Ну кордони ж закрили, тобто перетворили чоловіків в кріпаків, а тепер от будуть змушувати цих кріпаків працювали за тарілку супа.
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21.06.2022 18:23 Ответить
Я себе уже представил Арестовича на разборе завалов в Лисичанске. Можно вместе с Фейгиным)
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21.06.2022 17:54 Ответить
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21.06.2022 17:58 Ответить
Містєр *****
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21.06.2022 18:00 Ответить
Йому реально ***** на все.
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21.06.2022 18:03 Ответить
Какая интересная придумка)) прям в стиле зебобиков. Зачем запускать экономику и создавать рабочие места с рыночной зарплатой, если можно получить армию рабов которые будут пахать за минималку (читай за еду ). Где то я уже про такое слышал. Дальше трудодни, колхозы.... Кто-то ещё верит в то что они смогут что-то восстановить после войны окромя очередного совка?( Зато зебобики будут получать миллионы не понятно за что. Хотя почему не понятно, вот за такте придумки. Наверное не дожить нам когда тут что-то поменяется. Только чемоданом, пока ника(
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21.06.2022 17:59 Ответить
За рахунок яких коштів ви плануєте зараз запускати економіку?
І головне, яким чином?
Багато іноземних підприємств пішли з України, у зв'язку з війною.
Багато підприємств не працюють, бо зруйновані логістичні шляхи.
Будете заводи будувати?
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21.06.2022 18:03 Ответить
Кордони нехай відкриють.Заробітчани 20 мільярдів доларів привезуть.
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21.06.2022 18:05 Ответить
Кому привезуть?
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21.06.2022 22:28 Ответить
В Україну і тут будуть витрачатися. Гроші роблять гроші.
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22.06.2022 10:09 Ответить
економіка точно не розборами завалів і копанням окопів за 6500 піднімається
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21.06.2022 18:07 Ответить
Як ви збираєтесь піднімати економіку у часи війни?
Є ідеі, пропозиції, побажання?
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21.06.2022 18:10 Ответить
я не працюю у виконавчій владі - хай про це команда зеклоунів думає...але точно економіка піднімається не рабством і підняттям податків як пропонують ці андони
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21.06.2022 18:22 Ответить
Так же как поднимали Европу послевоенную. Как именно- читам матчасть. Не хватает плана маршала? Да бабло уже течёт. Он уже по сути работает в ограниченном виде. Где оно это бабло? Хороший вопрос но не мне. Если совсем мозгов нет, можно просто открыть границы для заробитчанин и будет приток валюты. Или айтишнткам можно а строителям нельзя? Не, ну создавайте колхозы, ****. Очень поможет. Раз на другое руки не стоят
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21.06.2022 18:22 Ответить
бабло заробітчани і так посилають ... їм не потрібно їздити в Україну..
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21.06.2022 21:47 Ответить
Шановний, розкажіть, як "приток валюты" от заробітчанина у Європі до своєї родини в Україні підніме економіку країни?
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21.06.2022 22:39 Ответить
Не можуть чи не хочуть? Краще говорити не вміють ні хріна
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21.06.2022 19:12 Ответить
Наступний рівень - рабство за миску баланди))))
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21.06.2022 17:59 Ответить
не совсем так, большую половину этой баланды ещё надо будет продать, чтобы заплатить за комуналку.

это не рабство, это геноцид, рабы в древнем Риме или в США на плантациях, не платили налоги и комунальнные их даже кормили и берегли, бо товар недешёвый, а тут совсем другая история, сдохните ... да и пофиг.
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21.06.2022 20:53 Ответить
тут походу як відкриють кордони - усі притомні виїдуть - залишаться чиновники,зебобіки і ті в яких немає за що виїхати...ну і пенсіонери...
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21.06.2022 18:01 Ответить
Зелені шмарклі не такі дурні. Кордони після війни не відкриють, вже прийняли відповідні закони - по закінченню війни буде період відновлення країни, і на цей період продовжиться заборона на виїзд чоловіків.
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21.06.2022 18:23 Ответить
Ох.евшая ZEшобла,я за вас не голосовал.
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21.06.2022 18:02 Ответить
А Шмигаль вкурсі, що не всі реальні безробітні можуть зареєструватися в центрі зайнятості, бо їм відмовляють???
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21.06.2022 18:04 Ответить
орки розхерячили все а наші люди повинні після них за 180 долларів місяць пахати, може якось залучати полонених кацапів на розвали вичищати пока репараціїї не прийдуть хотя з нашой владой сумніваюсь-"Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту"-Тищенко Портнов Мураев також фронт в Відні захищають а для телевізора показовво соромлять на всю країну якихть студентів що нелегально перетнув ледь не ворог країни?
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21.06.2022 18:11 Ответить
то вони дограються що люди взагалі перестануть взаємодіяти із державними органами, бо за кожним підписанним папірцем буде стояти якась нагла найобка, дуже елегантне слово - залучати, бо роботи ***** немає, або самозайняті виживають, або хтось на тому що зміг організувати в минулі роки їде, а хочеш допомоги від держави то надягай ошийника та виконуй команди
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21.06.2022 18:13 Ответить
Zeлемойские Артистовичи ...срочно назначить Безуглую начальником концлагеря...а замом Верещучку... счастье наступити через Сутки

Стадо Идиотов...
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21.06.2022 18:18 Ответить
Ачётакова,пля... Чергове геніальне рішення дебільної зе-влади.
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21.06.2022 18:22 Ответить
Не обере. Бо виїхати не дадуть.
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21.06.2022 18:26 Ответить
Як казали зебіли пару років тому - "зато хоть пасмейомся".
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21.06.2022 18:25 Ответить
А мені прям подобається закон. Нахлєбнічки любителі стати на біржу поки зарплата в конвертиках іде трохи збавлять. А то ІТшників обсирати то прям навалою.
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21.06.2022 18:26 Ответить
узаконеное крипацтво
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21.06.2022 18:32 Ответить
Ну хоть поржом!(с)
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21.06.2022 18:38 Ответить
Наступний рівень за рабством (праця за миску баланди) - усіх у колгоспи - праця за трудодні))))
як вони вже всіх за ї.....бали
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21.06.2022 18:49 Ответить
от тепер стає зрозуміло чого не випускають чоловіків,які працювали за кордоном.Дешева робоча сила за мінімалку,затверджена на законодавчому рівні.
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21.06.2022 18:50 Ответить
Зеленые козлы своим воровством, тупостью, халатностью и ************** принесли войну в наш дом, лишили людей работы, а теперь припахивать будут пострадавших (Карл!) за миску баланды разгребать это дерьмо. Супер, чо.
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21.06.2022 18:53 Ответить
Просто поки хтось за 6,5к буде киздувати лопатою як чорт в пеклі - якись суддя чи прокурор за 100к буде сидіти в прохолодному кабінеті і чесати собі те що чешеться)
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21.06.2022 18:54 Ответить
а якись топменеджер нафтогазу - вибиратиме собі колір авто за 500к зелені...отак і живемо
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21.06.2022 18:56 Ответить
та не то много давай за миску похлебки ишачить будем
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21.06.2022 19:00 Ответить
чомусь все сильніше хочеться ******* це зелене шобло.. скоти.
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21.06.2022 19:16 Ответить
осталось 649 дней.
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21.06.2022 19:22 Ответить
Праильно, 73% зебилов надо культивировать
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21.06.2022 19:30 Ответить
А чого так всі репетують? Головне ж не Порох! Хужє нє будєт! Ну хоть паржьом!
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21.06.2022 19:49 Ответить
Прямо как в СССР. И то в позднем совке закон существовал только формально, из-за того что тунеядцев стало слишком много.
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21.06.2022 20:04 Ответить
Звучить непогано. І для когось навіть справедливо. Але я нагадаю, що система гарантування допомоги у разі втрати роботи в Україні є державним страхуванням. Тобто коли людина працювала вона платила страхові внески і отримувала відповідні права у разі втрати роботи.
Те, що робить Шмигаль це якби ви застрахували свій новенький Мерседес, а коли він згорів страховик видав вам старого іржавого жигуля.
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21.06.2022 21:05 Ответить
Коллеги, это гениальный способ экономии денег, пример. Вы имели зп 14 000 грн , Вам должны платить почти 10 000 грн. пособие, через месяц Вас отправляют заметать улицу ( в лучшем случае) за 6500 грн. Арифметика простая. А теперь вопрос, у безработного радикулит, больное сердце или все вместе взятое и его посылают разбирать завалы, если он не хочет сдохнуть на таких работах он напишет заявление на отказ от пособия. Таким образом экономия еще больше. Учитывая что у нас отправляют на фронт людей которым должны делать плановые операции, те кто был в мирное время не годен к строевой, причем в возрасте до 60 лет (в рашке призывают на контракт до 40), и скажите какой на хрен боец в 55-60, в основной массе людей в Украине в таком возрасте уже куча болячек, лучше откройте границы для людей после 50, в этом возрасте за границей можно найти работу ( в этом возрасте в Украине найти работу не реально даже для высококвалифицированных специалистов - я тому пример за границей предлагают работу руководителем компании, но еще 2 месяца буду сидеть без работы в Украине, ждать когда стукнет 60 лет. А те у кого здоровье позволяет после 50 воевать в современной мобильной войне могут добровольно вступить в ряды ВСУ.
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21.06.2022 22:26 Ответить
это где так просто в руководители компании берут иностранцев минуя местных... другое дело сезонные работы
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21.06.2022 22:48 Ответить
Уважаемый еще как берут я несколько лет руководил заводом в ЕС, знаю хорошо польский язык ( в 2019 году по семейным обстоятельствам пришлось вернутся в Украину), а по поводу местных попробуйте в, Европе найти хорошего инженера или руководителя производственной компании и не только в Европе, в Украине найти хорошего конструктора в машиностроении или руководителя машиностроительного производства это огромная проблема (посмотрите открытые вакансии) другой вопрос что в Украине работодатели хотят нанять директора с 10 летним опытом управления производством в возрасте до 40 лет и с зарплатой 25-30 тысяч гривен, а в ЕС смотрят не на возраст а на квалификацию и активность сотрудника.
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22.06.2022 10:47 Ответить
смотрю в камментах одни безработные сидят с компьютерами и про разгребание завалов рассуждают за чашечкой чая...
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21.06.2022 22:45 Ответить
До речі зараз центри зайнятості отримали право пропонувати після 30 днів будь-яку роботу безробітному без врахування освіти, досвіду роботи і навиків, після 2 відмов допомога скасовується.
Якщо в уряді такі розумні, то хай уріжуть собі і решті чиновників зарплати до мінімальних, а то у них все з доходами, а для решти "не на часі".
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21.06.2022 23:08 Ответить
пора ЗЕленую шоблу гнать
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22.06.2022 08:34 Ответить
 
 