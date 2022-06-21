Зареєстровані безробітні залучатимуться до суспільно корисних робіт, - Шмигаль
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Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.
"Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада. Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - наголосив прем'єр.
Шмигаль також заявив, що статус та виплати із безробіття відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть дивно.
Зараз війна, між іншим.
Если нет, то не пишите глупости.
Вам рассказать какие вакансии предлагают?
А також може пора сплачувати податки із зарплати та що перевищує 50.000 грн??
Бо виплати отримувати, все ок, а заступа в руки взяти, все корона спаде!
Не подобається, закривайте статус безробітного, шукайте роботу самотужки і ніхто нікому, нічого не винен.
І головне, яким чином?
Багато іноземних підприємств пішли з України, у зв'язку з війною.
Багато підприємств не працюють, бо зруйновані логістичні шляхи.
Будете заводи будувати?
Є ідеі, пропозиції, побажання?
это не рабство, это геноцид, рабы в древнем Риме или в США на плантациях, не платили налоги и комунальнные их даже кормили и берегли, бо товар недешёвый, а тут совсем другая история, сдохните ... да и пофиг.
Стадо Идиотов...
як вони вже всіх за ї.....бали
Те, що робить Шмигаль це якби ви застрахували свій новенький Мерседес, а коли він згорів страховик видав вам старого іржавого жигуля.
Якщо в уряді такі розумні, то хай уріжуть собі і решті чиновників зарплати до мінімальних, а то у них все з доходами, а для решти "не на часі".