Зареєстровані безробітні залучатимуться до суспільно корисних робіт, - Шмигаль

Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.

"Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада. Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - наголосив прем'єр.

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Шмигаль також заявив, що статус та виплати із безробіття відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.