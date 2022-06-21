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Зареєстровані безробітні залучатимуться до суспільно корисних робіт, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.

"Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада. Звісно, ця праця оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати гроші від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - наголосив прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" відтепер можна отримати статус безробітного та оформити виплати. ВIДЕО

Шмигаль також заявив, що статус та виплати із безробіття відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Разбор завалов - 6,5 тыс. грн, Макогон в комфортном кабинете - 890 тыс. грн. Иди *****, лысый очкарик.
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21.06.2022 17:51
+28
Зарплата у розмірі мінімальної,за важку фізичну працю.Це дуже потужно.
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21.06.2022 17:51
+25
А в скором времени за тунеядство статья. Где то такое уже было
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21.06.2022 17:47
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Прояв здорового глузду?
Навіть дивно.
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21.06.2022 17:45 Відповісти
Це здоровий глузд? Кордони нехай відкриють,щоб чоловіки євро заробляли.Це буде глузд.Все одно змусити не вийде.
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21.06.2022 17:56 Відповісти
Да це здоровий глузд: кщо людина зареєструвалася у статусі безробітного і отримує виплати від держави, то вона має або погодитися на вакансії, що пропонує служба зайнятості!
Зараз війна, між іншим.
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21.06.2022 18:05 Відповісти
В чому тут здоровий глузд? Це ж не подачка від держави. Всі працівники сплачують податок в фонд з безробіття, значить це свого роду солідарне страхування. Тоді треба просто відмінити сплати в фонд з безробіття і з чистою совістю залучати безробітних до суспільних робіт.
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21.06.2022 19:22 Відповісти
Вы были безработным?

Если нет, то не пишите глупости.
Вам рассказать какие вакансии предлагают?
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22.06.2022 08:31 Відповісти
Шмигаль, може настав час переглянути зарплати кобєлєвих, вітренок та пєдосудєй?
А також може пора сплачувати податки із зарплати та що перевищує 50.000 грн??
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21.06.2022 18:16 Відповісти
Гнать лодыря на работу, а то привыкли, панимаишьли 🤔🧐😁
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21.06.2022 17:45 Відповісти
"Нє трєба скігліті! Трєба браті лапату і гадуваті сімью". (с)

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21.06.2022 20:11 Відповісти
Господи, с перепугу чуть не зиганул в ответ.......
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22.06.2022 08:32 Відповісти
Навіть єврей Бойко в шокє!
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22.06.2022 13:51 Відповісти
А в скором времени за тунеядство статья. Где то такое уже было
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21.06.2022 17:47 Відповісти
Разбор завалов - 6,5 тыс. грн, Макогон в комфортном кабинете - 890 тыс. грн. Иди *****, лысый очкарик.
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21.06.2022 17:51 Відповісти
ага вже бачу як за 6500грн безробітні розбирають завали)))) і сам би не пішов...ви там взагалі *********** - там тільки щоб відновитися від праці тяжкої більше на продукти піде)))) комуналку хто заплатить? на ліки де гроші взяти? робочий одяг за який хер купляти?
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21.06.2022 17:57 Відповісти
Еще около 1000 снимут на налоги, на руки получишь около 5,5 тыс грн.
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21.06.2022 19:16 Відповісти
А за уніженіє уважаєміх людєй - 2 года ритья окопов на передовой!
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21.06.2022 17:59 Відповісти
а ну да-це ви про антисемітизм))))
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21.06.2022 18:02 Відповісти
На руки буде виходити приблизно 5500 грн.
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21.06.2022 18:07 Відповісти
тут і на баланду не вистачить)
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21.06.2022 18:13 Відповісти
Зарплата у розмірі мінімальної,за важку фізичну працю.Це дуже потужно.
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21.06.2022 17:51 Відповісти
Спортсмены и прочие тоже будут за миску баланды и пайку в тылу в категории мобилизованных ресурсов?
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21.06.2022 17:53 Відповісти
Бачу,що наша влада хоче.щоб чоловіки проривали кордони.
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21.06.2022 17:54 Відповісти
Вас хтось змушує зареєструватися у статусі безробітного?
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21.06.2022 17:56 Відповісти
Нас тут всіх змушують до клоунади.Причому всюди.
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21.06.2022 18:00 Відповісти
ви би знали скільки там людей з професіями норм стоять бо роботи немає...
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21.06.2022 18:03 Відповісти
Не влаштовує, не реєструйтеся!
Бо виплати отримувати, все ок, а заступа в руки взяти, все корона спаде!
Не подобається, закривайте статус безробітного, шукайте роботу самотужки і ніхто нікому, нічого не винен.
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21.06.2022 18:08 Відповісти
В бан. Работа за 10-20км от дома и нет общественного транспорта, нет бензина, тогда зачем мне такие слуги народа? они точно никому и чего не обязаны?
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21.06.2022 18:34 Відповісти
Якщо "ніхто нікому, нічого не винен", то податки також платити не треба.
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21.06.2022 18:38 Відповісти
Тобто якщо людина працювала і з її зарплати відраховувався відсоток на безробітних , які до речі теж не працювали а отримували допомогу. То якого дідька вона повинна ідти працювати не по спеціальності за копійки. Це вина влади що армія без зброї, що не може залучити людей до роботи за кордоном. А це великі гроші , а от рейтинг ЗеГовна котиться в прірву.
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21.06.2022 19:10 Відповісти
якась претензія на феодалізм
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21.06.2022 17:54 Відповісти
Ну кордони ж закрили, тобто перетворили чоловіків в кріпаків, а тепер от будуть змушувати цих кріпаків працювали за тарілку супа.
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21.06.2022 18:23 Відповісти
Я себе уже представил Арестовича на разборе завалов в Лисичанске. Можно вместе с Фейгиным)
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21.06.2022 17:54 Відповісти
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21.06.2022 17:58 Відповісти
Містєр *****
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21.06.2022 18:00 Відповісти
Йому реально ***** на все.
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21.06.2022 18:03 Відповісти
Какая интересная придумка)) прям в стиле зебобиков. Зачем запускать экономику и создавать рабочие места с рыночной зарплатой, если можно получить армию рабов которые будут пахать за минималку (читай за еду ). Где то я уже про такое слышал. Дальше трудодни, колхозы.... Кто-то ещё верит в то что они смогут что-то восстановить после войны окромя очередного совка?( Зато зебобики будут получать миллионы не понятно за что. Хотя почему не понятно, вот за такте придумки. Наверное не дожить нам когда тут что-то поменяется. Только чемоданом, пока ника(
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21.06.2022 17:59 Відповісти
За рахунок яких коштів ви плануєте зараз запускати економіку?
І головне, яким чином?
Багато іноземних підприємств пішли з України, у зв'язку з війною.
Багато підприємств не працюють, бо зруйновані логістичні шляхи.
Будете заводи будувати?
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21.06.2022 18:03 Відповісти
Кордони нехай відкриють.Заробітчани 20 мільярдів доларів привезуть.
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21.06.2022 18:05 Відповісти
Кому привезуть?
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21.06.2022 22:28 Відповісти
В Україну і тут будуть витрачатися. Гроші роблять гроші.
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22.06.2022 10:09 Відповісти
економіка точно не розборами завалів і копанням окопів за 6500 піднімається
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21.06.2022 18:07 Відповісти
Як ви збираєтесь піднімати економіку у часи війни?
Є ідеі, пропозиції, побажання?
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21.06.2022 18:10 Відповісти
я не працюю у виконавчій владі - хай про це команда зеклоунів думає...але точно економіка піднімається не рабством і підняттям податків як пропонують ці андони
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21.06.2022 18:22 Відповісти
Так же как поднимали Европу послевоенную. Как именно- читам матчасть. Не хватает плана маршала? Да бабло уже течёт. Он уже по сути работает в ограниченном виде. Где оно это бабло? Хороший вопрос но не мне. Если совсем мозгов нет, можно просто открыть границы для заробитчанин и будет приток валюты. Или айтишнткам можно а строителям нельзя? Не, ну создавайте колхозы, ****. Очень поможет. Раз на другое руки не стоят
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21.06.2022 18:22 Відповісти
бабло заробітчани і так посилають ... їм не потрібно їздити в Україну..
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21.06.2022 21:47 Відповісти
Шановний, розкажіть, як "приток валюты" от заробітчанина у Європі до своєї родини в Україні підніме економіку країни?
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21.06.2022 22:39 Відповісти
Не можуть чи не хочуть? Краще говорити не вміють ні хріна
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21.06.2022 19:12 Відповісти
Наступний рівень - рабство за миску баланди))))
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21.06.2022 17:59 Відповісти
не совсем так, большую половину этой баланды ещё надо будет продать, чтобы заплатить за комуналку.

это не рабство, это геноцид, рабы в древнем Риме или в США на плантациях, не платили налоги и комунальнные их даже кормили и берегли, бо товар недешёвый, а тут совсем другая история, сдохните ... да и пофиг.
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21.06.2022 20:53 Відповісти
тут походу як відкриють кордони - усі притомні виїдуть - залишаться чиновники,зебобіки і ті в яких немає за що виїхати...ну і пенсіонери...
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21.06.2022 18:01 Відповісти
Зелені шмарклі не такі дурні. Кордони після війни не відкриють, вже прийняли відповідні закони - по закінченню війни буде період відновлення країни, і на цей період продовжиться заборона на виїзд чоловіків.
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21.06.2022 18:23 Відповісти
Ох.евшая ZEшобла,я за вас не голосовал.
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21.06.2022 18:02 Відповісти
А Шмигаль вкурсі, що не всі реальні безробітні можуть зареєструватися в центрі зайнятості, бо їм відмовляють???
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21.06.2022 18:04 Відповісти
орки розхерячили все а наші люди повинні після них за 180 долларів місяць пахати, може якось залучати полонених кацапів на розвали вичищати пока репараціїї не прийдуть хотя з нашой владой сумніваюсь-"Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту"-Тищенко Портнов Мураев також фронт в Відні захищають а для телевізора показовво соромлять на всю країну якихть студентів що нелегально перетнув ледь не ворог країни?
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21.06.2022 18:11 Відповісти
то вони дограються що люди взагалі перестануть взаємодіяти із державними органами, бо за кожним підписанним папірцем буде стояти якась нагла найобка, дуже елегантне слово - залучати, бо роботи ***** немає, або самозайняті виживають, або хтось на тому що зміг організувати в минулі роки їде, а хочеш допомоги від держави то надягай ошийника та виконуй команди
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21.06.2022 18:13 Відповісти
Zeлемойские Артистовичи ...срочно назначить Безуглую начальником концлагеря...а замом Верещучку... счастье наступити через Сутки

Стадо Идиотов...
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21.06.2022 18:18 Відповісти
Ачётакова,пля... Чергове геніальне рішення дебільної зе-влади.
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21.06.2022 18:22 Відповісти
Не обере. Бо виїхати не дадуть.
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21.06.2022 18:26 Відповісти
Як казали зебіли пару років тому - "зато хоть пасмейомся".
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21.06.2022 18:25 Відповісти
А мені прям подобається закон. Нахлєбнічки любителі стати на біржу поки зарплата в конвертиках іде трохи збавлять. А то ІТшників обсирати то прям навалою.
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21.06.2022 18:26 Відповісти
узаконеное крипацтво
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21.06.2022 18:32 Відповісти
Ну хоть поржом!(с)
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21.06.2022 18:38 Відповісти
Наступний рівень за рабством (праця за миску баланди) - усіх у колгоспи - праця за трудодні))))
як вони вже всіх за ї.....бали
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21.06.2022 18:49 Відповісти
от тепер стає зрозуміло чого не випускають чоловіків,які працювали за кордоном.Дешева робоча сила за мінімалку,затверджена на законодавчому рівні.
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21.06.2022 18:50 Відповісти
Зеленые козлы своим воровством, тупостью, халатностью и ************** принесли войну в наш дом, лишили людей работы, а теперь припахивать будут пострадавших (Карл!) за миску баланды разгребать это дерьмо. Супер, чо.
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21.06.2022 18:53 Відповісти
Просто поки хтось за 6,5к буде киздувати лопатою як чорт в пеклі - якись суддя чи прокурор за 100к буде сидіти в прохолодному кабінеті і чесати собі те що чешеться)
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21.06.2022 18:54 Відповісти
а якись топменеджер нафтогазу - вибиратиме собі колір авто за 500к зелені...отак і живемо
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21.06.2022 18:56 Відповісти
та не то много давай за миску похлебки ишачить будем
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21.06.2022 19:00 Відповісти
чомусь все сильніше хочеться ******* це зелене шобло.. скоти.
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21.06.2022 19:16 Відповісти
осталось 649 дней.
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21.06.2022 19:22 Відповісти
Праильно, 73% зебилов надо культивировать
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21.06.2022 19:30 Відповісти
А чого так всі репетують? Головне ж не Порох! Хужє нє будєт! Ну хоть паржьом!
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21.06.2022 19:49 Відповісти
Прямо как в СССР. И то в позднем совке закон существовал только формально, из-за того что тунеядцев стало слишком много.
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21.06.2022 20:04 Відповісти
Звучить непогано. І для когось навіть справедливо. Але я нагадаю, що система гарантування допомоги у разі втрати роботи в Україні є державним страхуванням. Тобто коли людина працювала вона платила страхові внески і отримувала відповідні права у разі втрати роботи.
Те, що робить Шмигаль це якби ви застрахували свій новенький Мерседес, а коли він згорів страховик видав вам старого іржавого жигуля.
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21.06.2022 21:05 Відповісти
Коллеги, это гениальный способ экономии денег, пример. Вы имели зп 14 000 грн , Вам должны платить почти 10 000 грн. пособие, через месяц Вас отправляют заметать улицу ( в лучшем случае) за 6500 грн. Арифметика простая. А теперь вопрос, у безработного радикулит, больное сердце или все вместе взятое и его посылают разбирать завалы, если он не хочет сдохнуть на таких работах он напишет заявление на отказ от пособия. Таким образом экономия еще больше. Учитывая что у нас отправляют на фронт людей которым должны делать плановые операции, те кто был в мирное время не годен к строевой, причем в возрасте до 60 лет (в рашке призывают на контракт до 40), и скажите какой на хрен боец в 55-60, в основной массе людей в Украине в таком возрасте уже куча болячек, лучше откройте границы для людей после 50, в этом возрасте за границей можно найти работу ( в этом возрасте в Украине найти работу не реально даже для высококвалифицированных специалистов - я тому пример за границей предлагают работу руководителем компании, но еще 2 месяца буду сидеть без работы в Украине, ждать когда стукнет 60 лет. А те у кого здоровье позволяет после 50 воевать в современной мобильной войне могут добровольно вступить в ряды ВСУ.
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21.06.2022 22:26 Відповісти
это где так просто в руководители компании берут иностранцев минуя местных... другое дело сезонные работы
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21.06.2022 22:48 Відповісти
Уважаемый еще как берут я несколько лет руководил заводом в ЕС, знаю хорошо польский язык ( в 2019 году по семейным обстоятельствам пришлось вернутся в Украину), а по поводу местных попробуйте в, Европе найти хорошего инженера или руководителя производственной компании и не только в Европе, в Украине найти хорошего конструктора в машиностроении или руководителя машиностроительного производства это огромная проблема (посмотрите открытые вакансии) другой вопрос что в Украине работодатели хотят нанять директора с 10 летним опытом управления производством в возрасте до 40 лет и с зарплатой 25-30 тысяч гривен, а в ЕС смотрят не на возраст а на квалификацию и активность сотрудника.
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22.06.2022 10:47 Відповісти
смотрю в камментах одни безработные сидят с компьютерами и про разгребание завалов рассуждают за чашечкой чая...
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21.06.2022 22:45 Відповісти
До речі зараз центри зайнятості отримали право пропонувати після 30 днів будь-яку роботу безробітному без врахування освіти, досвіду роботи і навиків, після 2 відмов допомога скасовується.
Якщо в уряді такі розумні, то хай уріжуть собі і решті чиновників зарплати до мінімальних, а то у них все з доходами, а для решти "не на часі".
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21.06.2022 23:08 Відповісти
пора ЗЕленую шоблу гнать
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22.06.2022 08:34 Відповісти
 
 