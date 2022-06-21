Россия отремонтировала подлодку и вводит ее в эксплуатацию

Российские войска собираются пополнить свой флот недавно отремонтированной субмариной, боеспособность которой вызывает сомнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, эта подлодка, вероятно, не сможет запускать ракеты типа "Калибр", хотя ее вроде бы отремонтировали так, чтобы она могла их запускать, и не исключено, что она станет первой подводной лодкой РФ, которая будет потоплена в Черном море украинскими военными.

Сейчас, по данным Братчука, в акватории Черного моря находятся четыре вражеских крупных десантных корабля и подводная лодка.

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