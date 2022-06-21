Россия отремонтировала подлодку и вводит ее в эксплуатацию
Российские войска собираются пополнить свой флот недавно отремонтированной субмариной, боеспособность которой вызывает сомнения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, эта подлодка, вероятно, не сможет запускать ракеты типа "Калибр", хотя ее вроде бы отремонтировали так, чтобы она могла их запускать, и не исключено, что она станет первой подводной лодкой РФ, которая будет потоплена в Черном море украинскими военными.
Сейчас, по данным Братчука, в акватории Черного моря находятся четыре вражеских крупных десантных корабля и подводная лодка.
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+18 Михаил Сомов #454446
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+16 nav svargi
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+12 Oleksandr Pohribnyi
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официальная кличка была "Гранит".
я на такой шарился несколько раз.
Мощнее, чем РТМ, но до "Акулы", как до Киева рачки.
присмотрелся, а там крылья на рубке и куча труб.
Это дизелюха )))
Бо Байрактар може нести лише 100 кг озброєнь, а глибинна бомба важить близько двохсот кг.
І взагалі, це не має практичного сенсу.
Бо на знищення одного підводного човна, витрачається декілька десятків глибинних бомб.
А от начепити малогабаритну протилодочну торпеду, на більш "дорослий" беспілотник, це досить реально.
https://www.youtube.com/watch?v=snbElreZqNo UA 0:02 / 1:48 Крейсер "Москва" идет нах*й
слухати усім ! Для згадок про минуле та віру у майбутнє
Аккуратно там с этой подлодкой, а то врежется в опору Крымского моста,
а на неё сверху упадёт танк.