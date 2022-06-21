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Россия отремонтировала подлодку и вводит ее в эксплуатацию

россия,лодка,подводная,субмарина

Российские войска собираются пополнить свой флот недавно отремонтированной субмариной, боеспособность которой вызывает сомнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, эта подлодка, вероятно, не сможет запускать ракеты типа "Калибр", хотя ее вроде бы отремонтировали так, чтобы она могла их запускать, и не исключено, что она станет первой подводной лодкой РФ, которая будет потоплена в Черном море украинскими военными.

Сейчас, по данным Братчука, в акватории Черного моря находятся четыре вражеских крупных десантных корабля и подводная лодка.

Читайте также: Оккупанты пытаются подлатать флот и поднять со дна Черного моря свой утопленный "Раптор", - ОК "Південь"

Автор: 

подводная лодка (194) Черноморский флот РФ (1558) Братчук Сергей (105)


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Топ комментарии
+18
А антиджавелиновую решетку на лодку наварили?
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21.06.2022 21:20
+16
v processe

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21.06.2022 21:24
+12
Що приклепали весла?
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21.06.2022 21:19
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Що приклепали весла?
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21.06.2022 21:19 Ответить
Ремонтуй - не ремонтуй - усе одно вріжеться в буй.
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21.06.2022 22:36 Ответить
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22.06.2022 06:53 Ответить
А антиджавелиновую решетку на лодку наварили?
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21.06.2022 21:20 Ответить
v processe

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21.06.2022 21:24 Ответить
slyshali kak strashno buljknulo ?
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21.06.2022 21:20 Ответить
потопит сама себя. ватники они такие )
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21.06.2022 21:21 Ответить
Чудово! Наші ще підводних човнів не топили у чорному морі.
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21.06.2022 21:23 Ответить
Чого тільки в Дії немає. І ковід-сертифікати, і штрафи за швидкість. Тепер буде кацапський підводний човен...
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21.06.2022 21:24 Ответить
Якщо це лайно потоплять ракетою "Нептун", чи "Гарпун", буде дуже приємно!
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21.06.2022 21:24 Ответить
Було б прикольно якби на свою кацапоміну нарвався
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21.06.2022 21:27 Ответить
не получится - они не всплывают.
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21.06.2022 23:01 Ответить
Украине нужны противолодочные ракеты воздушного или наземного базирования, чтобы отправлять эти подводные гробы на парад к крейсеру Москва.
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21.06.2022 21:26 Ответить
Потрібні протичовнові кораблі з глибинними бімбами.
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21.06.2022 21:29 Ответить
Передивився фільмів про підводників ? ((
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21.06.2022 22:34 Ответить
Чекаємо на повторення фрази *****: "Она утонула"
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21.06.2022 21:26 Ответить
«і вводить його в дію». Тепер кожен, хто зареєструвався і встановив на смартфон додаток «Дія», зможе керувати цим човном з будь якого місця!
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21.06.2022 21:26 Ответить
Черговий аналоговнєт.
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21.06.2022 21:27 Ответить
это так называемый "Батон" 70-х готов выпуска.

официальная кличка была "Гранит".

я на такой шарился несколько раз.

Мощнее, чем РТМ, но до "Акулы", как до Киева рачки.
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21.06.2022 21:59 Ответить
та я слеповат - труб и крыльев на рубке не разглядел )))
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21.06.2022 22:08 Ответить
я лох !!!

присмотрелся, а там крылья на рубке и куча труб.

Это дизелюха )))
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21.06.2022 22:06 Ответить
за Курском пойдет.....
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21.06.2022 21:27 Ответить
"Москву"?
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21.06.2022 21:27 Ответить
Всі підводні човни відсліжуються певними союзниками...він потребує піти до "И на мацкви"...чекаємо.
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21.06.2022 21:30 Ответить
Цікаво, а на Байрактар можна глибинні бомби почепити?
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21.06.2022 21:40 Ответить
Нажаль ні.
Бо Байрактар може нести лише 100 кг озброєнь, а глибинна бомба важить близько двохсот кг.
І взагалі, це не має практичного сенсу.
Бо на знищення одного підводного човна, витрачається декілька десятків глибинних бомб.
А от начепити малогабаритну протилодочну торпеду, на більш "дорослий" беспілотник, це досить реально.
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21.06.2022 21:51 Ответить
Плавучий гроб.
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21.06.2022 21:42 Ответить
Затоневтік
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21.06.2022 21:52 Ответить
Краще аби до 2019 кобиздох ((
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21.06.2022 22:37 Ответить
"Мацква" назвали?
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21.06.2022 21:55 Ответить
Доречі , згадалося ...
https://www.youtube.com/watch?v=snbElreZqNo UA 0:02 / 1:48 Крейсер "Москва" идет нах*й
слухати усім ! Для згадок про минуле та віру у майбутнє
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21.06.2022 22:18 Ответить
За російський підводний човен до дна!
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21.06.2022 21:58 Ответить
Не чокаясь))
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21.06.2022 22:14 Ответить
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21.06.2022 22:22 Ответить
У этой бедолаги судьба ещё похлеще кузи. 30 лет ремонтируют. Хороший кандидат на концерт к кобзону. Мы себе ещё и субмарину в плюсик поставим. Есть хорошие шансы
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21.06.2022 22:28 Ответить
Понадеемся что бухой слесарь перевернул руль всплытия вверх ногами.
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21.06.2022 22:32 Ответить
У Украины нет флота, но она топит флагманские крейсера и прочий хлам.
Аккуратно там с этой подлодкой, а то врежется в опору Крымского моста,
а на неё сверху упадёт танк.
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21.06.2022 22:33 Ответить
Є ненульова вірогідність, що це "судно" зробить все це саме, без сторонньої допомоги.
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22.06.2022 00:32 Ответить
Опора мосту може зробити крок на зустріч.
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22.06.2022 01:43 Ответить
Вернее, состав, перевозящий танки Т-62 без шноркеля.
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21.06.2022 22:34 Ответить
І як зветься цей флагман підводного флоту?
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21.06.2022 23:47 Ответить
"Алроса", в натурі.
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22.06.2022 00:34 Ответить
анало говнет
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22.06.2022 07:48 Ответить
Краби обчухуть клешні )))
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22.06.2022 12:32 Ответить
 
 