Из-за войны добыча газа в Украине упала на 6%, - Витренко
После полномасштабного вторжения России 24 февраля посуточная добыча газа в Украине упала на 6,1%.
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"К сожалению, из-за войны… когда многие наши скважины находятся на линии фронта, многие другие инфраструктурные объекты, от которых зависят объемы добычи, находятся в зоне самых активных боевых действий, мы видели падение добычи. Но сейчас… мы стараемся стабилизировать добычу", – сказал Витренко.
В то же время, по словам главы НАК, потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке и позволяет закачивать газ в хранилища и готовиться к отопительному сезону.
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потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке
- именно поэтому черти подняли цену на газ в 3 раза + НДС?