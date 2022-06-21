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Новости Война
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Из-за войны добыча газа в Украине упала на 6%, - Витренко

газ,нафтогаз,скважина,месторожение

После полномасштабного вторжения России 24 февраля посуточная добыча газа в Украине упала на 6,1%.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"К сожалению, из-за войны… когда многие наши скважины находятся на линии фронта, многие другие инфраструктурные объекты, от которых зависят объемы добычи, находятся в зоне самых активных боевых действий, мы видели падение добычи. Но сейчас… мы стараемся стабилизировать добычу", – сказал Витренко.

В то же время, по словам главы НАК, потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке и позволяет закачивать газ в хранилища и готовиться к отопительному сезону.

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Автор: 

Газ (10223) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+4
А зарплата у тебе не упала же? Вот и думай!
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21.06.2022 23:07
+3
Он что?жалуется на то, что у него,и олигархов доходы упали,так как Украинский газ не пренадлижит Украинскому народу,или он намекает на то,что тарифы повысятся.
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21.06.2022 22:45
+2
посуточная добыча газа в Украине упала на 6,1%

потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке

- именно поэтому черти подняли цену на газ в 3 раза + НДС?
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21.06.2022 22:54
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тссс... не произноси вслух "сховища"...
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21.06.2022 22:35 Ответить
Йо-майо... Впало на 6,1 % від якого обсягу? Від 0?
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21.06.2022 22:44 Ответить
Зря ты так. Добыча газа в Украине около 20 млрд. в год. И это цифра в 6% падения добычи это было очень хорошо. К сожалению не все так радужно. Учитывая недавние удары по объектам на крупнейшем в Украине Шебелинском газовом месторождении добыча газа сократится существенно. Нас спасет или очень теплая зима или победа до начала зимы чтобы использовать российский газ. Другого взять просто негде.
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21.06.2022 23:05 Ответить
Он что?жалуется на то, что у него,и олигархов доходы упали,так как Украинский газ не пренадлижит Украинскому народу,или он намекает на то,что тарифы повысятся.
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21.06.2022 22:45 Ответить
Как сказал лАВРОВ "Бэбилы ****ь..." Сиди и молч не вякай если гдето всё гуд то об этом не орут во время войны.
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21.06.2022 22:48 Ответить
посуточная добыча газа в Украине упала на 6,1%

потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке

- именно поэтому черти подняли цену на газ в 3 раза + НДС?
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21.06.2022 22:54 Ответить
Это бред. Был бы лишний газ его можно было продать за бешенные деньги в Европу которая не знает где взять газ сейчас. Ситуация такая что газа нет и в ближайшее время не будет. Крупнейшие месторождеия уже атакованы. И дальше будет только хуже.
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21.06.2022 23:11 Ответить
Крупнейшие месторождеия ещё даже не в разработке, ибо это инвестиции с долголетней окупаемостью, а закопать в асфальт миллиарды с откатом от 5 до 30 процентов, можно уже сейчас и бесконечно, а профит моментальный.
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22.06.2022 01:51 Ответить
А зарплата у тебе не упала же? Вот и думай!
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21.06.2022 23:07 Ответить
Шебелинское газовое месторождение в Харьковской области имеет 2 ветки на браццкую рабZeю ...путлера...отрежьте ветки и пустите в браццкую Германию...дело всегр на полгода работы...
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21.06.2022 23:14 Ответить
Самое время посмотреть, как добываемый в Украине газ закроет потребности бытовых потребителей, как нам рассказывали последние годы!
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21.06.2022 23:41 Ответить
Видобуток газу впав, але виробництво скоротилось на 50% а населення зменшилось на 7,5 млн.. Половина може ще повернеться. В будь якому разі цієї зими газу має вистачити всім.
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21.06.2022 23:43 Ответить
нужна срочно премия
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21.06.2022 23:47 Ответить
 
 