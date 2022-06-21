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Новини Війна
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Через війну видобування газу в Україні впало на 6%, - Вітренко

газ,нафтогаз,скважина,месторожение

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого добове видобування газу в Україні впало на 6,1%.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На жаль, через війну... коли багато наших свердловин знаходяться на лінії фронту, багато інших інфраструктурних об'єктів, від яких залежать обсяги видобутку, знаходяться в зоні найактивніших бойових дій, ми бачили падіння видобутку. Але наразі... ми намагаємося стабілізувати видобуток", – сказав Вітренко.

Водночас, за словами голови НАК, споживання газу в Україні впало набагато більше, ніж видобування – це створює його профіцит на ринку та дає змогу закачувати газ у сховища та готуватися до опалювального сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся нафтопереробка в Україні зараз не працює, - Вітренко

Автор: 

газ (10409) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+4
А зарплата у тебе не упала же? Вот и думай!
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21.06.2022 23:07
+3
Он что?жалуется на то, что у него,и олигархов доходы упали,так как Украинский газ не пренадлижит Украинскому народу,или он намекает на то,что тарифы повысятся.
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21.06.2022 22:45
+2
посуточная добыча газа в Украине упала на 6,1%

потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке

- именно поэтому черти подняли цену на газ в 3 раза + НДС?
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21.06.2022 22:54
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тссс... не произноси вслух "сховища"...
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21.06.2022 22:35 Відповісти
Йо-майо... Впало на 6,1 % від якого обсягу? Від 0?
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21.06.2022 22:44 Відповісти
Зря ты так. Добыча газа в Украине около 20 млрд. в год. И это цифра в 6% падения добычи это было очень хорошо. К сожалению не все так радужно. Учитывая недавние удары по объектам на крупнейшем в Украине Шебелинском газовом месторождении добыча газа сократится существенно. Нас спасет или очень теплая зима или победа до начала зимы чтобы использовать российский газ. Другого взять просто негде.
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21.06.2022 23:05 Відповісти
Он что?жалуется на то, что у него,и олигархов доходы упали,так как Украинский газ не пренадлижит Украинскому народу,или он намекает на то,что тарифы повысятся.
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21.06.2022 22:45 Відповісти
Как сказал лАВРОВ "Бэбилы ****ь..." Сиди и молч не вякай если гдето всё гуд то об этом не орут во время войны.
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21.06.2022 22:48 Відповісти
посуточная добыча газа в Украине упала на 6,1%

потребление газа в Украине упало гораздо больше, чем добыча. Это создает его профицит на рынке

- именно поэтому черти подняли цену на газ в 3 раза + НДС?
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21.06.2022 22:54 Відповісти
Это бред. Был бы лишний газ его можно было продать за бешенные деньги в Европу которая не знает где взять газ сейчас. Ситуация такая что газа нет и в ближайшее время не будет. Крупнейшие месторождеия уже атакованы. И дальше будет только хуже.
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21.06.2022 23:11 Відповісти
Крупнейшие месторождеия ещё даже не в разработке, ибо это инвестиции с долголетней окупаемостью, а закопать в асфальт миллиарды с откатом от 5 до 30 процентов, можно уже сейчас и бесконечно, а профит моментальный.
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22.06.2022 01:51 Відповісти
А зарплата у тебе не упала же? Вот и думай!
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21.06.2022 23:07 Відповісти
Шебелинское газовое месторождение в Харьковской области имеет 2 ветки на браццкую рабZeю ...путлера...отрежьте ветки и пустите в браццкую Германию...дело всегр на полгода работы...
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21.06.2022 23:14 Відповісти
Самое время посмотреть, как добываемый в Украине газ закроет потребности бытовых потребителей, как нам рассказывали последние годы!
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21.06.2022 23:41 Відповісти
Видобуток газу впав, але виробництво скоротилось на 50% а населення зменшилось на 7,5 млн.. Половина може ще повернеться. В будь якому разі цієї зими газу має вистачити всім.
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21.06.2022 23:43 Відповісти
нужна срочно премия
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21.06.2022 23:47 Відповісти
 
 