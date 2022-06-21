Через війну видобування газу в Україні впало на 6%, - Вітренко

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого добове видобування газу в Україні впало на 6,1%.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На жаль, через війну... коли багато наших свердловин знаходяться на лінії фронту, багато інших інфраструктурних об'єктів, від яких залежать обсяги видобутку, знаходяться в зоні найактивніших бойових дій, ми бачили падіння видобутку. Але наразі... ми намагаємося стабілізувати видобуток", – сказав Вітренко.



Водночас, за словами голови НАК, споживання газу в Україні впало набагато більше, ніж видобування – це створює його профіцит на ринку та дає змогу закачувати газ у сховища та готуватися до опалювального сезону.

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