Оккупанты собираются выдавать в Энергодаре российские школьные аттестаты, - мэр Орлов
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Российские оккупанты провели в Энергодаре собрание для родителей и педагогов.
На проведенном в гимназии №2 в Энергодаре собрании российские оккупанты рассказывали, как собираются учить энергодарских детей в новом учебном году и об "основных учебных стандартах РФ". Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.
"На собрании оккупанты объявили, что к новому учебному году собираются открыть все школы и детсады. А еще - выдавать выпускникам 9-х и 11-х классов аттестаты российского образца, с которыми энергодарские дети будут иметь право поступать в захваченный Мелитопольский государственный университет и учебные заведения на территории России", - сообщил Орлов.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство присутствующих родителей пришли на собрание только для того, чтобы лично услышать, что готовят для них оккупанты.
Орлов отметил, что от перспективы получить какие-либо документы от оккупантов люди не в восторге.
Также мэр Энергодара пообещал в ближайшие дни предоставить разъяснения по получению аттестатов государственного украинского образца.
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Все таки нам пощастило із ковідом та як наслідок прискореною цифровізацією.
Можемо тепер вести навчання віддалено та онлайн. Маємо можливість у віртуальності мати всі документи. По факту тепер українство та саме держава Україна може існувати навіть якщо б недайбог фізично українська земля була б знищена.
Треба міністерству діджиталізації подбати про атестати в Дії, доопрацювати учнівські квитки щоб кожен учень мав його на рівні як є у студентів. І взагалі пора вже думати та реалізувати кабінет Дії для дитини. Нехай спочатку він буде прив'язаний до Дії батьків чи опікунів, а з 18 стає самостійним, чи можливо навіть з моменту отримання ід карти отримує більше свободи.