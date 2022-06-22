Оккупанты собираются выдавать в Энергодаре российские школьные аттестаты, - мэр Орлов

Российские оккупанты провели в Энергодаре собрание для родителей и педагогов.

На проведенном в гимназии №2 в Энергодаре собрании российские оккупанты рассказывали, как собираются учить энергодарских детей в новом учебном году и об "основных учебных стандартах РФ". Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.

"На собрании оккупанты объявили, что к новому учебному году собираются открыть все школы и детсады. А еще - выдавать выпускникам 9-х и 11-х классов аттестаты российского образца, с которыми энергодарские дети будут иметь право поступать в захваченный Мелитопольский государственный университет и учебные заведения на территории России", - сообщил Орлов.

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Он подчеркнул, что подавляющее большинство присутствующих родителей пришли на собрание только для того, чтобы лично услышать, что готовят для них оккупанты.

Орлов отметил, что от перспективы получить какие-либо документы от оккупантов люди не в восторге.

Также мэр Энергодара пообещал в ближайшие дни предоставить разъяснения по получению аттестатов государственного украинского образца.