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Оккупанты собираются выдавать в Энергодаре российские школьные аттестаты, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

Российские оккупанты провели в Энергодаре собрание для родителей и педагогов.

На проведенном в гимназии №2 в Энергодаре собрании российские оккупанты рассказывали, как собираются учить энергодарских детей в новом учебном году и об "основных учебных стандартах РФ". Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.

"На собрании оккупанты объявили, что к новому учебному году собираются открыть все школы и детсады. А еще - выдавать выпускникам 9-х и 11-х классов аттестаты российского образца, с которыми энергодарские дети будут иметь право поступать в захваченный Мелитопольский государственный университет и учебные заведения на территории России", - сообщил Орлов.

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Он подчеркнул, что подавляющее большинство присутствующих родителей пришли на собрание только для того, чтобы лично услышать, что готовят для них оккупанты.

Орлов отметил, что от перспективы получить какие-либо документы от оккупантов люди не в восторге.

Также мэр Энергодара пообещал в ближайшие дни предоставить разъяснения по получению аттестатов государственного украинского образца.

Автор: Анастасія Потіха
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Є таке дуже гарне прислів'я, не кажи « гоп» доки не перестрибнув. Що вони прив'язалися зі своїми навчальними закладами? Ми вже бачили, як їх офіцери після виши не можуть без помилок писати… я вже мовчу які знання отримали мавпи з днр та лнр.
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22.06.2022 03:53 Ответить
Кому нужен атестат террориста? Рашку признают страной террористом - кому нужно будет свидетельство террориста?
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22.06.2022 05:42 Ответить
Атестат - це гарантія держави про те, що конкретна особа засвоїла шкільну програму цієї держави Учбова програма в Україні - одна В Росії - зовсім інша Про який російський атестат може йти мова для сьогоднішнього випускника, якщо він вчився 11 років за українською програмою?
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22.06.2022 06:06 Ответить
Этим кацапским атестатом разве шо подтереться. Можно подумать, шо русня - это надолго. Ха! Кацапы здохнут и всэ знову будэ Украина
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22.06.2022 06:11 Ответить
Чим би не тішились. Яка важлива перемога, орківський атестат.
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22.06.2022 07:43 Ответить
Орки можуть засунути собі свій атестат у те місце, яким вони думають.
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22.06.2022 08:06 Ответить
І яка у них буде сила? Як в туалетного паперу?

Все таки нам пощастило із ковідом та як наслідок прискореною цифровізацією.

Можемо тепер вести навчання віддалено та онлайн. Маємо можливість у віртуальності мати всі документи. По факту тепер українство та саме держава Україна може існувати навіть якщо б недайбог фізично українська земля була б знищена.

Треба міністерству діджиталізації подбати про атестати в Дії, доопрацювати учнівські квитки щоб кожен учень мав його на рівні як є у студентів. І взагалі пора вже думати та реалізувати кабінет Дії для дитини. Нехай спочатку він буде прив'язаний до Дії батьків чи опікунів, а з 18 стає самостійним, чи можливо навіть з моменту отримання ід карти отримує більше свободи.
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22.06.2022 09:27 Ответить
Хах відстають від **********. Погуглив - вони вже працюють над таким
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22.06.2022 09:31 Ответить
 
 