Окупанти збираються видавати в Енергодарі російські шкільні атестати, - мер Орлов
Російські окупанти провели в Енергодарі збори для батьків та освітян.
На проведених у гімназії №2 в Енергодарі зборах російські окупанти розповідали, як збираються навчати енергодарських дітей у новому навчальному році та про "основні навчальні стандарти РФ". Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на https://lb.ua.
"На зборах окупанти оголосили, що до нового навчального року збираються відкрити всі школи та дитсадки. А ще - видавати випускникам 9-х та 11-х класів атестати російського зразка, з якими енергодарські діти буцімто матимуть право вступати в захоплений Мелітопольський державний університет та навчальні заклади на території рф", - повідомив Орлов.
Він підкреслив, що переважна більшість присутніх батьків прийшли на збори тільки для того, щоб особисто почути, що саме готують для них окупанти.
Орлов зазначив, що від перспективи отримати будь-які документи від окупантів люди не в захваті.
Також мер Енергодара пообіцяв найближчими днями надати роз’яснення щодо отримання атестатів державного українського зразка.
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Все таки нам пощастило із ковідом та як наслідок прискореною цифровізацією.
Можемо тепер вести навчання віддалено та онлайн. Маємо можливість у віртуальності мати всі документи. По факту тепер українство та саме держава Україна може існувати навіть якщо б недайбог фізично українська земля була б знищена.
Треба міністерству діджиталізації подбати про атестати в Дії, доопрацювати учнівські квитки щоб кожен учень мав його на рівні як є у студентів. І взагалі пора вже думати та реалізувати кабінет Дії для дитини. Нехай спочатку він буде прив'язаний до Дії батьків чи опікунів, а з 18 стає самостійним, чи можливо навіть з моменту отримання ід карти отримує більше свободи.