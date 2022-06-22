УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13336 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 546 8

Окупанти збираються видавати в Енергодарі російські шкільні атестати, - мер Орлов

енергодар

Російські окупанти провели в Енергодарі збори для батьків та освітян.

На проведених у гімназії №2 в Енергодарі зборах російські окупанти розповідали, як збираються навчати енергодарських дітей у новому навчальному році та про "основні навчальні стандарти РФ". Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на https://lb.ua.

"На зборах окупанти оголосили, що до нового навчального року збираються відкрити всі школи та дитсадки. А ще - видавати випускникам 9-х та 11-х класів атестати російського зразка, з якими енергодарські діти буцімто матимуть право вступати в захоплений Мелітопольський державний університет та навчальні заклади на території рф", - повідомив Орлов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають "на підвал", - мер Енергодара Орлов

Він підкреслив, що переважна більшість присутніх батьків прийшли на збори тільки для того, щоб особисто почути, що саме готують для них окупанти.

Орлов зазначив, що від перспективи отримати будь-які документи від окупантів люди не в захваті.

Також мер Енергодара пообіцяв найближчими днями надати роз’яснення щодо отримання атестатів державного українського зразка.

Автор: 

окупація (6670) школа (2205) атестат (18) Енергодар (263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є таке дуже гарне прислів'я, не кажи « гоп» доки не перестрибнув. Що вони прив'язалися зі своїми навчальними закладами? Ми вже бачили, як їх офіцери після виши не можуть без помилок писати… я вже мовчу які знання отримали мавпи з днр та лнр.
показати весь коментар
22.06.2022 03:53 Відповісти
Кому нужен атестат террориста? Рашку признают страной террористом - кому нужно будет свидетельство террориста?
показати весь коментар
22.06.2022 05:42 Відповісти
Атестат - це гарантія держави про те, що конкретна особа засвоїла шкільну програму цієї держави Учбова програма в Україні - одна В Росії - зовсім інша Про який російський атестат може йти мова для сьогоднішнього випускника, якщо він вчився 11 років за українською програмою?
показати весь коментар
22.06.2022 06:06 Відповісти
Этим кацапским атестатом разве шо подтереться. Можно подумать, шо русня - это надолго. Ха! Кацапы здохнут и всэ знову будэ Украина
показати весь коментар
22.06.2022 06:11 Відповісти
Чим би не тішились. Яка важлива перемога, орківський атестат.
показати весь коментар
22.06.2022 07:43 Відповісти
Орки можуть засунути собі свій атестат у те місце, яким вони думають.
показати весь коментар
22.06.2022 08:06 Відповісти
І яка у них буде сила? Як в туалетного паперу?

Все таки нам пощастило із ковідом та як наслідок прискореною цифровізацією.

Можемо тепер вести навчання віддалено та онлайн. Маємо можливість у віртуальності мати всі документи. По факту тепер українство та саме держава Україна може існувати навіть якщо б недайбог фізично українська земля була б знищена.

Треба міністерству діджиталізації подбати про атестати в Дії, доопрацювати учнівські квитки щоб кожен учень мав його на рівні як є у студентів. І взагалі пора вже думати та реалізувати кабінет Дії для дитини. Нехай спочатку він буде прив'язаний до Дії батьків чи опікунів, а з 18 стає самостійним, чи можливо навіть з моменту отримання ід карти отримує більше свободи.
показати весь коментар
22.06.2022 09:27 Відповісти
Хах відстають від **********. Погуглив - вони вже працюють над таким
показати весь коментар
22.06.2022 09:31 Відповісти
 
 