На оккупированной Херсонской области захватчики обещают до конца июля вернуть связь

Сейчас мобильное покрытие имеется только в 20% региона.

Об этом заявил управляющий салоном сотового оператора "На связи" Давид Столба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Разрушенные башни мобильной связи планируют полностью восстановить в Херсонской области до конца июля. Покрытие региона связью составляет 20%, отметил он.

В Херсонской области уже почти месяц не работает связь. С 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, затем полное отключение связи в Херсонской области. Госспецсвязи констатировало, что в ближайшее время восстановить связь в области не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационных режимов и российских военных.

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