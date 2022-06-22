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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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мобильная связь (420) оккупация (9495) Херсонщина (3469)

На оккупированной Херсонской области захватчики обещают до конца июля вернуть связь

Новости Цензор.НЕТ Общество

телефон

Сейчас мобильное покрытие имеется только в 20% региона.

Об этом заявил управляющий салоном сотового оператора "На связи" Давид Столба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Разрушенные башни мобильной связи планируют полностью восстановить в Херсонской области до конца июля. Покрытие региона связью составляет 20%, отметил он.

В Херсонской области уже почти месяц не работает связь. С 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, затем полное отключение связи в Херсонской области. Госспецсвязи констатировало, что в ближайшее время восстановить связь в области не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационных режимов и российских военных.

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Автор: Анастасія Потіха
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Наверное скорее мы Херсон вернем,чем они связь.
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22.06.2022 08:09 Ответить
Судячи із зведень західних дослідників, на жаль, ні.
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22.06.2022 08:16 Ответить
судячи західних дослідників Київ мав пасти за 72 години а президент вже мав бути Мураев
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22.06.2022 08:24 Ответить
Спочатку знищили , а тепер хочуть відновити . . Ну хіба не ідіоти .
Те ж саме в Маріуполі , знищили повністю весь автобусний парк міста більше - 130 одиниць техніки , а тепер планують подарувати місту десяток старих автобусів ,, тіпо - вот відітє как расія о вас заботіцца маріупольци .!
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22.06.2022 08:19 Ответить
Уе вони натякають, що до кінця липня на Херсонщині їх не буде?
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22.06.2022 08:21 Ответить
 
 