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мобільний зв'язок (248) окупація (5813) Херсонщина (4204)

На окупованій Херсонщині загарбники обіцяють до кінця липня повернути зв’язок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

телефон

Зараз мобільне покриття є лише у 20% регіону.

Про це заявив керуючий салоном стільникового оператора "На связи" Давид Стовба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Зруйновані вежі мобільного зв'язку планують повністю відновити на Херсонщині до кінця липня. Наразі покриття регіону зв'язком становить 20%, зазначив він.

Читайте: Українські оператори не відключають мобільний зв’язок на окупованих територіях, це роблять росіяни, - Держспецзв’язку

На Херсонщині вже майже місяць не працює зв'язок. Із 30 травня українські оператори мобільного зв'язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім повне відключення зв'язку у Херсонській області. Держспецзв’язку констатувало, що найближчим часом відновити зв’язок у області не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Автор: Ольга Лузан
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Наверное скорее мы Херсон вернем,чем они связь.
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22.06.2022 08:09 Відповісти
Судячи із зведень західних дослідників, на жаль, ні.
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22.06.2022 08:16 Відповісти
судячи західних дослідників Київ мав пасти за 72 години а президент вже мав бути Мураев
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22.06.2022 08:24 Відповісти
Спочатку знищили , а тепер хочуть відновити . . Ну хіба не ідіоти .
Те ж саме в Маріуполі , знищили повністю весь автобусний парк міста більше - 130 одиниць техніки , а тепер планують подарувати місту десяток старих автобусів ,, тіпо - вот відітє как расія о вас заботіцца маріупольци .!
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22.06.2022 08:19 Відповісти
Уе вони натякають, що до кінця липня на Херсонщині їх не буде?
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22.06.2022 08:21 Відповісти
 
 