На окупованій Херсонщині загарбники обіцяють до кінця липня повернути зв’язок

Зараз мобільне покриття є лише у 20% регіону.

Про це заявив керуючий салоном стільникового оператора "На связи" Давид Стовба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Зруйновані вежі мобільного зв'язку планують повністю відновити на Херсонщині до кінця липня. Наразі покриття регіону зв'язком становить 20%, зазначив він.

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На Херсонщині вже майже місяць не працює зв'язок. Із 30 травня українські оператори мобільного зв'язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім повне відключення зв'язку у Херсонській області. Держспецзв’язку констатувало, що найближчим часом відновити зв’язок у області не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.