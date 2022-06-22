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Новости Война в Украине
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Россияне готовятся вывозить из Мелитополя украденное украинское зерно, - Запорожская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты расчищают акваторию Бердянского порта и готовятся вывозить похищенное зерно с украинских полей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты производят расчистку акватории Бердянского торгового порта. Вместе с тем к временно оккупированному Мелитополю отмечено прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна. Производится его погрузка с целью дальнейшей транспортировки в РФ", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Утром в оккупированном Бердянске раздались три взрыва. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
дякую за статистику найкраще що ви можете
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22.06.2022 09:41
+1
Складається враження що рашистам це спеціально дозволяють робити київські зрадники. Бо замість пріоритетного південного напрямку всі сили кинуті на Луганщину.
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22.06.2022 09:41
+1
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22.06.2022 09:43
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Складається враження що рашистам це спеціально дозволяють робити київські зрадники. Бо замість пріоритетного південного напрямку всі сили кинуті на Луганщину.
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22.06.2022 09:41 Ответить
За скільки там Мелітополь, 8 км.
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22.06.2022 09:48 Ответить
У вас що не пост,то караул. Гайдая для голосіння достатньо.
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22.06.2022 09:58 Ответить
дякую за статистику найкраще що ви можете
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22.06.2022 09:41 Ответить
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22.06.2022 09:43 Ответить
Зелёные статисты... Если вы не финансируете свою армию то любой тупой кочевник заберёт твой урожай и тогда вы будете финансировать чужую армию, и дети будут служить в его армии.
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22.06.2022 09:56 Ответить
Потяг зірвати, місто звільнити. Що там до нього, 8 км.
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22.06.2022 09:59 Ответить
а чому воно досі не знищено?
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22.06.2022 10:04 Ответить
Марго Симоньян в питирьбюргере сказала дословно...
Вся надежда на голод...
Чмошница будет жрать ножки Буша и тущонку Рузвельта. .
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22.06.2022 10:06 Ответить
Дебильный вопрос, а зачем было сеять ?
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22.06.2022 10:26 Ответить
Всу топят корабли в чёрном море,но почему-то не топят гарпунами в Азовском ...Хотя гарпун лети на 300 км.Нужно топить и в Азовском море.А на месте фермеров я бы вообще ничего не садил там под оккупацией в этом году.Все равно орки все сопрут ...Просто сделал пар земле.Идёт речь скорее всего за озимые культуры ...
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22.06.2022 10:48 Ответить
шановний ,всьому свій час)
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22.06.2022 11:06 Ответить
Да сразу было ясно. Наше зерно в РФ, а свое продавать будут!
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22.06.2022 12:15 Ответить
хайби партизани спалили кілька вантажівок щоб підари боялись возити
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22.06.2022 12:37 Ответить
 
 