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Россияне готовятся вывозить из Мелитополя украденное украинское зерно, - Запорожская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты расчищают акваторию Бердянского порта и готовятся вывозить похищенное зерно с украинских полей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты производят расчистку акватории Бердянского торгового порта. Вместе с тем к временно оккупированному Мелитополю отмечено прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна. Производится его погрузка с целью дальнейшей транспортировки в РФ", - говорится в сообщении.
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