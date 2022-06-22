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Росіяни готуються вивозити з Мелітополя викрадене українське зерно, - Запорізька ОВА

Російські окупанти розчищають аккваторію Бердянського порту та готуються вивозити викрадене зерно з українських полів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту. Разом з тим, до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна. Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до РФ", - йдеться у повідомленні.

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Бердянськ (469) зерно (3116) Мелітополь (770) крадіжка (655) Запорізька область (3574)


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Топ коментарі
+5
дякую за статистику найкраще що ви можете
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22.06.2022 09:41
+1
Складається враження що рашистам це спеціально дозволяють робити київські зрадники. Бо замість пріоритетного південного напрямку всі сили кинуті на Луганщину.
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22.06.2022 09:41
+1
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22.06.2022 09:43
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Складається враження що рашистам це спеціально дозволяють робити київські зрадники. Бо замість пріоритетного південного напрямку всі сили кинуті на Луганщину.
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22.06.2022 09:41 Відповісти
За скільки там Мелітополь, 8 км.
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22.06.2022 09:48 Відповісти
У вас що не пост,то караул. Гайдая для голосіння достатньо.
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22.06.2022 09:58 Відповісти
дякую за статистику найкраще що ви можете
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22.06.2022 09:41 Відповісти
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22.06.2022 09:43 Відповісти
Зелёные статисты... Если вы не финансируете свою армию то любой тупой кочевник заберёт твой урожай и тогда вы будете финансировать чужую армию, и дети будут служить в его армии.
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22.06.2022 09:56 Відповісти
Потяг зірвати, місто звільнити. Що там до нього, 8 км.
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22.06.2022 09:59 Відповісти
а чому воно досі не знищено?
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22.06.2022 10:04 Відповісти
Марго Симоньян в питирьбюргере сказала дословно...
Вся надежда на голод...
Чмошница будет жрать ножки Буша и тущонку Рузвельта. .
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22.06.2022 10:06 Відповісти
Дебильный вопрос, а зачем было сеять ?
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22.06.2022 10:26 Відповісти
Всу топят корабли в чёрном море,но почему-то не топят гарпунами в Азовском ...Хотя гарпун лети на 300 км.Нужно топить и в Азовском море.А на месте фермеров я бы вообще ничего не садил там под оккупацией в этом году.Все равно орки все сопрут ...Просто сделал пар земле.Идёт речь скорее всего за озимые культуры ...
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22.06.2022 10:48 Відповісти
шановний ,всьому свій час)
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22.06.2022 11:06 Відповісти
Да сразу было ясно. Наше зерно в РФ, а свое продавать будут!
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22.06.2022 12:15 Відповісти
хайби партизани спалили кілька вантажівок щоб підари боялись возити
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22.06.2022 12:37 Відповісти
 
 