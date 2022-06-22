Росіяни готуються вивозити з Мелітополя викрадене українське зерно, - Запорізька ОВА
Російські окупанти розчищають аккваторію Бердянського порту та готуються вивозити викрадене зерно з українських полів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту. Разом з тим, до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна. Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до РФ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар22.06.2022 09:41
+1 Чиста Пречиста
показати весь коментар22.06.2022 09:41
+1 5 копійок
показати весь коментар22.06.2022 09:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вся надежда на голод...
Чмошница будет жрать ножки Буша и тущонку Рузвельта. .