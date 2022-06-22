Росіяни готуються вивозити з Мелітополя викрадене українське зерно, - Запорізька ОВА

Російські окупанти розчищають аккваторію Бердянського порту та готуються вивозити викрадене зерно з українських полів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту. Разом з тим, до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна. Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до РФ", - йдеться у повідомленні.

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