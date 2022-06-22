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Территорию возле посольства США в Москве переименовали в "площадь ДНР"

сша,москва,посольство

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении территории возле посольства США названия "площадь ДНР". Раньше она никак не называлась. Теперь московские власти обещают назвать какую-нибудь улицу или площадь и в честь "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Теперь американское посольство имеет новое официальное название – "площадь Донецкой народной республики, дом 1, здания 1–9".

По официальной версии, это название избрали сами москвичи: за такой вариант переименования высказались 44,69% из 278 684 жителей столицы РФ, принявших участие в голосовании.

Власти Москвы обещают, что теперь в городе появится и "объект имени Луганской народной республики" - улица или площадь.

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Ранее власти Праги переименовали площадь у посольства РФ в честь убитого в центре Москвы российского оппозиционера Бориса Немцова. Саму улицу, на которой расположено дипучреждение - на улицу Украинских Героев.

москва (3072) переименования (739) посольство (1079) россия (95388) США (26454)


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Топ комментарии
+30
косплей по свнсобачьи) даже имени героя новососии не смогли выдумать
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22.06.2022 10:07
+27
До чого ж ті свинособаки жалюгідні істоти.)
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22.06.2022 10:09
+25
Проспект гиви, переулок моторолы,путинский тупик.
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22.06.2022 10:14
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косплей по свнсобачьи) даже имени героя новососии не смогли выдумать
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22.06.2022 10:07 Ответить
Чому ДНР долбанутое недоразумение
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22.06.2022 10:10 Ответить
Ідею вкрали. Яка несподіванка
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22.06.2022 10:09 Ответить
До чого ж ті свинособаки жалюгідні істоти.)
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22.06.2022 10:09 Ответить
то етнічна підла і брехлива тупорила татарва
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22.06.2022 10:57 Ответить
Погано ,що США та інші західні країни продовжують грати з терористами в дипломатію та не евакуюють посольство з москви....а це був би добрий сигнал про те ,що і по кремлю можуть вдарити!
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22.06.2022 10:10 Ответить
shto tam delaet posolstva - voobshe neponjatno.
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22.06.2022 10:16 Ответить
Мабуть на честь КНДР
Корея (Демократическая народная республика)
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22.06.2022 10:10 Ответить
кроме обезьяничания ни на что не способны
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22.06.2022 10:11 Ответить
😁 Це феєрично - назвати площу тим, чого нема! Фантомом! Виходить, що і площі нема! І мацкви нема! І кацапії нема! Є суцільна динири - "дира" по народному! 😂
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22.06.2022 10:11 Ответить
Теперь росийский режим будет отлавливать *добровольцев* на этой площади и отправлять в качестве пушечного мяса в Украину
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22.06.2022 10:11 Ответить
Супер, держава терорист називає вулиці невизнаними утвореннями. Можу ще пару назв підкинути: Провулок Чекатила або площадь Фекальная яма.
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22.06.2022 10:12 Ответить
Цікаво, як довго проіснує ця назва?
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22.06.2022 10:12 Ответить
Проспект гиви, переулок моторолы,путинский тупик.
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22.06.2022 10:14 Ответить
про бульвар Штепи забули))
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22.06.2022 10:16 Ответить
...и сквер Кивы
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22.06.2022 10:37 Ответить
Іменем ківи назвуть жомову яму
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22.06.2022 10:42 Ответить
Сквер якраз у тему!

(якщо хтось не зрозумів непристойного гумору в моєму коменті: сквери та парки - це ті локації, де можна зустріти мастурбаторів, ексгібіціоністів та інших цюцюрових зловмисників)
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22.06.2022 11:49 Ответить
Хоть как то, но насрать.
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22.06.2022 10:15 Ответить
а чому не алея ангэлов?)))) так щоби вже по дорослому)))
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22.06.2022 10:17 Ответить
Це в них називається, «Удар по центам управления», або «Наш ответ Чемберлену».
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22.06.2022 10:19 Ответить
Або "как тебе такое, Илон Маск" )))
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22.06.2022 10:24 Ответить
Раніше посольство було без адреси?
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22.06.2022 10:19 Ответить
напевно, бо 100 млн. насєлєнія рашен не знає, що в мацкве є осередок імперіалізьма
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22.06.2022 10:37 Ответить
Срочная новость: https://orda.kz/knb-proverit-dannye-o-ukrainskom-slede-v-janvarskih-besporjadkah/ Казахстан с подачи России изучает причастность Украины к попытке госпереворота в январе текущего года.
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22.06.2022 10:23 Ответить
Знаешь, как то ***** что они там поднимают.
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22.06.2022 10:52 Ответить
Свинособянін думав "потроллить пендосов", але вийшла недолуга піратська копія. Власне нічого дивного, з оригінальним креативом на кацапії завжди було зуйово - усе пижжене.
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22.06.2022 10:23 Ответить
Площадь "Дегенератов Населяющих Россию"?
ОРИГИНАЛЬНО!
И САМОКРИТИЧНО.
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22.06.2022 10:24 Ответить
не "рассєя" а тартарія або кацапстан
можна ще московія
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22.06.2022 10:56 Ответить
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22.06.2022 10:26 Ответить
Любые "переименования" в мацквабаде после аннулирования Кличком Указа Киевского князя о её создании недействительны.
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22.06.2022 10:29 Ответить
На кацапський нафтопереробний завод прилетіла бавовна
https://t.me/opersvodki/5996
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22.06.2022 10:30 Ответить
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22.06.2022 11:03 Ответить
проспект кремлевского ************.................тьфу ***..........................
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22.06.2022 10:31 Ответить
Рюzzkaй республики на рабZee нет...единственное быдло в Мире у кого нет незалежности...
Саха...Коми ... и прочая Калмыкия есть...у рюззких ШариковыХ нет ни буя
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22.06.2022 10:31 Ответить
об'єкт імені Луганської народної республіки - параша, чи шо?
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22.06.2022 10:31 Ответить
Це реакція на постачання РСЗВ, чи на блокування санкційних вантажів до калінінграду? Як що США будуть і надалі допомогати Україні , то "червона плоца" стане "площа лнр"! раZZея буде завдавати нищевних ударів по США та ЕС, шляхом переіменування вулиць та площей маZZквабада! Цікаво, скільки протримається США під таким страшним тиском!?
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22.06.2022 10:35 Ответить
чурбани вони і в африці чурбани)
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22.06.2022 10:54 Ответить
Американцы оценят.
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22.06.2022 10:38 Ответить
Ну а патом назавут "Плошадь российского позора"
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22.06.2022 10:39 Ответить

Чому не "лнр", а ЯКУСЬ вулицю чи площу "днр"?
Думаю, що домбасітам варто це з'ясувати зі зброєю в руках.
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22.06.2022 10:41 Ответить
А американці у відповідь визнають рашку державою-терористом. От так просто і зі смаком...
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22.06.2022 10:47 Ответить
жодного креативу
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22.06.2022 10:50 Ответить
Територію біля посольства США у Москві перейменували на "площу ДНР" в еленерії вже ридають)))
але й тупорила кацапня)хіба що собянін хант чи мансі але яка різниця чурбан і є чурбан)
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22.06.2022 10:53 Ответить
Кацапи "схавают" по телику 100%
Дякую Боже, що я не москаль!!!
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22.06.2022 11:00 Ответить
безіменна площа отримала назву неіснуючої помилки... Як не існувало, так і не буде існуваВАТИ..
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22.06.2022 11:01 Ответить
сквер Сопли,переулок Дыркина,улица Чуханская
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22.06.2022 11:04 Ответить
Дрібненько нагадити і відчувати себе пабєдітєлєм - це так по-москальськи...
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22.06.2022 11:09 Ответить
а чо не в МММ
керує ж чЄпушилін
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22.06.2022 11:16 Ответить
"Д.Н.Р." - Дауни Народженні Росією...
Це дуже правильна назва для площі в Чмоскві - РЕСПЕКТ!
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22.06.2022 11:26 Ответить
Кому интересна столица лапотной орды? пусть хоть Марсом назовут. А вот если в Киеве улица, на которой находится посольство кацапии надо назвать им. Степана Андреевича Бандеры.
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22.06.2022 11:28 Ответить
В Вашингтоне на днях переименовали улицу на которой расположено посольство Саудовской Аравии в честь журналиста убитого саудовским режимом. При этом Байден собирается лично лететь унижаться перед саудовским королем, чтобы побольше качал нефти и покупал больше оружия.
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22.06.2022 11:41 Ответить
"Тепер американське посольство має нову офіційну назву - "площа Донецької народної республіки, будинок 1, будівлі 1-9". " Не нову назву, а "нову")))))))))) адресу!!!
Американцям, варто б було потролити росіян, їх посольство мало б виступити з заявою про дискримінацію Росією своїх піддослідних підопічних. І запитати чим "народи" Луганська, Абхазії, Придністров'я, Південної Осетії гірші на думку Росіян від народу Донецька і чому вони їх так ображають. І запропонувати свою назву, щоб "нікого" не ображати. Наприклад, "Площа Кремлівського терор-мілітаризму і підтримуваних ним невизнаних цивілізованим світом квазіреспублік", чи щось подібне.
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22.06.2022 11:51 Ответить
не переймайтесь, у кожного свої герої. Завтра буде вулиця Гіві, площа Мотороли та бульвар Асвабадітелей Данбаса.
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22.06.2022 11:53 Ответить
Отлично, то что надо! Такое дойдет до америкосов мгновенно.
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22.06.2022 11:59 Ответить
Яка ця кацапська паскуда олгидна і тупа .
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22.06.2022 12:05 Ответить
походу, кацапы готовы нагадить не только на столе, в гостях, но и у себя дома, в центре города..
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22.06.2022 12:08 Ответить
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22.06.2022 12:20 Ответить
Якісь вони смішні. Вже додержувались би своєї приказки: "Помирать так с музыкой!". Назвали б на честь Аль-Каїди або Усами Бін-Ладена.
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22.06.2022 12:33 Ответить
ой, кацапи самі собі в ногу стріляють, зараз у кожній нормальній державі почнуть зʼявлятися вул. Степана Бандери на Вільної України там, де їх консульства або посольства знаходяться
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22.06.2022 12:39 Ответить
Яка убогість.
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22.06.2022 13:06 Ответить
Думали, як би американцям нагидити
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22.06.2022 13:48 Ответить
США просто відминіти всім не тільки візи а дозволи на проживання в штатах особливо всім родичам чинушам ось і все.І потоком додомку
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22.06.2022 17:33 Ответить
 
 