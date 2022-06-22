Территорию возле посольства США в Москве переименовали в "площадь ДНР"
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении территории возле посольства США названия "площадь ДНР". Раньше она никак не называлась. Теперь московские власти обещают назвать какую-нибудь улицу или площадь и в честь "ЛНР".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Теперь американское посольство имеет новое официальное название – "площадь Донецкой народной республики, дом 1, здания 1–9".
По официальной версии, это название избрали сами москвичи: за такой вариант переименования высказались 44,69% из 278 684 жителей столицы РФ, принявших участие в голосовании.
Власти Москвы обещают, что теперь в городе появится и "объект имени Луганской народной республики" - улица или площадь.
Ранее власти Праги переименовали площадь у посольства РФ в честь убитого в центре Москвы российского оппозиционера Бориса Немцова. Саму улицу, на которой расположено дипучреждение - на улицу Украинских Героев.
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Корея (Демократическая народная республика)
(якщо хтось не зрозумів непристойного гумору в моєму коменті: сквери та парки - це ті локації, де можна зустріти мастурбаторів, ексгібіціоністів та інших цюцюрових зловмисників)
ОРИГИНАЛЬНО!
И САМОКРИТИЧНО.
можна ще московія
https://t.me/opersvodki/5996
Саха...Коми ... и прочая Калмыкия есть...у рюззких ШариковыХ нет ни буя
Чому не "лнр", а ЯКУСЬ вулицю чи площу "днр"?
Думаю, що домбасітам варто це з'ясувати зі зброєю в руках.
але й тупорила кацапня)хіба що собянін хант чи мансі але яка різниця чурбан і є чурбан)
Дякую Боже, що я не москаль!!!
керує ж чЄпушилін
Це дуже правильна назва для площі в Чмоскві - РЕСПЕКТ!
Американцям, варто б було потролити росіян, їх посольство мало б виступити з заявою про дискримінацію Росією своїх піддослідних підопічних. І запитати чим "народи" Луганська, Абхазії, Придністров'я, Південної Осетії гірші на думку Росіян від народу Донецька і чому вони їх так ображають. І запропонувати свою назву, щоб "нікого" не ображати. Наприклад, "Площа Кремлівського терор-мілітаризму і підтримуваних ним невизнаних цивілізованим світом квазіреспублік", чи щось подібне.