Территорию возле посольства США в Москве переименовали в "площадь ДНР"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении территории возле посольства США названия "площадь ДНР". Раньше она никак не называлась. Теперь московские власти обещают назвать какую-нибудь улицу или площадь и в честь "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Теперь американское посольство имеет новое официальное название – "площадь Донецкой народной республики, дом 1, здания 1–9".

По официальной версии, это название избрали сами москвичи: за такой вариант переименования высказались 44,69% из 278 684 жителей столицы РФ, принявших участие в голосовании.

Власти Москвы обещают, что теперь в городе появится и "объект имени Луганской народной республики" - улица или площадь.

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Ранее власти Праги переименовали площадь у посольства РФ в честь убитого в центре Москвы российского оппозиционера Бориса Немцова. Саму улицу, на которой расположено дипучреждение - на улицу Украинских Героев.