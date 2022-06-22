Територію біля посольства США у Москві перейменували на "площу ДНР"
Мер Москви Сергій Собянін підписав розпорядження про присвоєння території біля посольства США назви "площа ДНР". Раніше вона ніяк не називалася. Тепер московська влада обіцяє назвати якусь вулицю чи площу і на честь "ЛНР".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Тепер американське посольство має нову офіційну адресу - "площа Донецької народної республіки, будинок 1, будівлі 1–9".
За офіційною версією, цю назву обрали самі москвичі: за такий варіант перейменування висловилися 44,69% з 278 684 мешканців столиці РФ, які взяли участь у голосуванні.
Влада Москви обіцяє, що тепер у місті з’явиться і "об’єкт імені Луганської народної республіки", - вулиця або площа.
Раніше влада Праги перейменувала площу біля посольства РФ на честь вбитого у центрі Москви російського опозиціонера Бориса Нємцова. Саму вулицю, на якій розташована дипустанова, - на вулицю Українських Героїв.
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Корея (Демократическая народная республика)
(якщо хтось не зрозумів непристойного гумору в моєму коменті: сквери та парки - це ті локації, де можна зустріти мастурбаторів, ексгібіціоністів та інших цюцюрових зловмисників)
ОРИГИНАЛЬНО!
И САМОКРИТИЧНО.
можна ще московія
https://t.me/opersvodki/5996
Саха...Коми ... и прочая Калмыкия есть...у рюззких ШариковыХ нет ни буя
Чому не "лнр", а ЯКУСЬ вулицю чи площу "днр"?
Думаю, що домбасітам варто це з'ясувати зі зброєю в руках.
але й тупорила кацапня)хіба що собянін хант чи мансі але яка різниця чурбан і є чурбан)
Дякую Боже, що я не москаль!!!
керує ж чЄпушилін
Це дуже правильна назва для площі в Чмоскві - РЕСПЕКТ!
Американцям, варто б було потролити росіян, їх посольство мало б виступити з заявою про дискримінацію Росією своїх піддослідних підопічних. І запитати чим "народи" Луганська, Абхазії, Придністров'я, Південної Осетії гірші на думку Росіян від народу Донецька і чому вони їх так ображають. І запропонувати свою назву, щоб "нікого" не ображати. Наприклад, "Площа Кремлівського терор-мілітаризму і підтримуваних ним невизнаних цивілізованим світом квазіреспублік", чи щось подібне.