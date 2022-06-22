Територію біля посольства США у Москві перейменували на "площу ДНР"

Мер Москви Сергій Собянін підписав розпорядження про присвоєння території біля посольства США назви "площа ДНР". Раніше вона ніяк не називалася. Тепер московська влада обіцяє назвати якусь вулицю чи площу і на честь "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Тепер американське посольство має нову офіційну адресу - "площа Донецької народної республіки, будинок 1, будівлі 1–9".

За офіційною версією, цю назву обрали самі москвичі: за такий варіант перейменування висловилися 44,69% з 278 684 мешканців столиці РФ, які взяли участь у голосуванні.

Влада Москви обіцяє, що тепер у місті з’явиться і "об’єкт імені Луганської народної республіки", - вулиця або площа.

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Раніше влада Праги перейменувала площу біля посольства РФ на честь вбитого у центрі Москви російського опозиціонера Бориса Нємцова. Саму вулицю, на якій розташована дипустанова, - на вулицю Українських Героїв.