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Територію біля посольства США у Москві перейменували на "площу ДНР"

сша,москва,посольство

Мер Москви Сергій Собянін підписав розпорядження про присвоєння території біля посольства США назви "площа ДНР". Раніше вона ніяк не називалася. Тепер московська влада обіцяє назвати якусь вулицю чи площу і на честь "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Тепер американське посольство має нову офіційну адресу - "площа Донецької народної республіки, будинок 1, будівлі 1–9".

За офіційною версією, цю назву обрали самі москвичі: за такий варіант перейменування висловилися 44,69% з 278 684 мешканців столиці РФ, які взяли участь у голосуванні.

Влада Москви обіцяє, що тепер у місті з’явиться і "об’єкт імені Луганської народної республіки", - вулиця або площа.

Також читайте: Проспект Жукова в Харкові перейменують, - мер Терехов

Раніше влада Праги перейменувала площу біля посольства РФ на честь вбитого у центрі Москви російського опозиціонера Бориса Нємцова. Саму вулицю, на якій розташована дипустанова, - на вулицю Українських Героїв.

Автор: 

москва (1244) перейменування (584) посольство (942) росія (64958) США (22568)


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Топ коментарі
+30
косплей по свнсобачьи) даже имени героя новососии не смогли выдумать
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22.06.2022 10:07
+27
До чого ж ті свинособаки жалюгідні істоти.)
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22.06.2022 10:09
+25
Проспект гиви, переулок моторолы,путинский тупик.
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22.06.2022 10:14
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косплей по свнсобачьи) даже имени героя новососии не смогли выдумать
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22.06.2022 10:07 Відповісти
Чому ДНР долбанутое недоразумение
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22.06.2022 10:10 Відповісти
Ідею вкрали. Яка несподіванка
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22.06.2022 10:09 Відповісти
До чого ж ті свинособаки жалюгідні істоти.)
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22.06.2022 10:09 Відповісти
то етнічна підла і брехлива тупорила татарва
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22.06.2022 10:57 Відповісти
Погано ,що США та інші західні країни продовжують грати з терористами в дипломатію та не евакуюють посольство з москви....а це був би добрий сигнал про те ,що і по кремлю можуть вдарити!
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22.06.2022 10:10 Відповісти
shto tam delaet posolstva - voobshe neponjatno.
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22.06.2022 10:16 Відповісти
Мабуть на честь КНДР
Корея (Демократическая народная республика)
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22.06.2022 10:10 Відповісти
кроме обезьяничания ни на что не способны
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22.06.2022 10:11 Відповісти
😁 Це феєрично - назвати площу тим, чого нема! Фантомом! Виходить, що і площі нема! І мацкви нема! І кацапії нема! Є суцільна динири - "дира" по народному! 😂
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22.06.2022 10:11 Відповісти
Теперь росийский режим будет отлавливать *добровольцев* на этой площади и отправлять в качестве пушечного мяса в Украину
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22.06.2022 10:11 Відповісти
Супер, держава терорист називає вулиці невизнаними утвореннями. Можу ще пару назв підкинути: Провулок Чекатила або площадь Фекальная яма.
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22.06.2022 10:12 Відповісти
Цікаво, як довго проіснує ця назва?
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22.06.2022 10:12 Відповісти
Проспект гиви, переулок моторолы,путинский тупик.
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22.06.2022 10:14 Відповісти
про бульвар Штепи забули))
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22.06.2022 10:16 Відповісти
...и сквер Кивы
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22.06.2022 10:37 Відповісти
Іменем ківи назвуть жомову яму
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22.06.2022 10:42 Відповісти
Сквер якраз у тему!

(якщо хтось не зрозумів непристойного гумору в моєму коменті: сквери та парки - це ті локації, де можна зустріти мастурбаторів, ексгібіціоністів та інших цюцюрових зловмисників)
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22.06.2022 11:49 Відповісти
Хоть как то, но насрать.
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22.06.2022 10:15 Відповісти
а чому не алея ангэлов?)))) так щоби вже по дорослому)))
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22.06.2022 10:17 Відповісти
Це в них називається, «Удар по центам управления», або «Наш ответ Чемберлену».
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22.06.2022 10:19 Відповісти
Або "как тебе такое, Илон Маск" )))
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22.06.2022 10:24 Відповісти
Раніше посольство було без адреси?
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22.06.2022 10:19 Відповісти
напевно, бо 100 млн. насєлєнія рашен не знає, що в мацкве є осередок імперіалізьма
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22.06.2022 10:37 Відповісти
Срочная новость: https://orda.kz/knb-proverit-dannye-o-ukrainskom-slede-v-janvarskih-besporjadkah/ Казахстан с подачи России изучает причастность Украины к попытке госпереворота в январе текущего года.
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22.06.2022 10:23 Відповісти
Знаешь, как то ***** что они там поднимают.
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22.06.2022 10:52 Відповісти
Свинособянін думав "потроллить пендосов", але вийшла недолуга піратська копія. Власне нічого дивного, з оригінальним креативом на кацапії завжди було зуйово - усе пижжене.
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22.06.2022 10:23 Відповісти
Площадь "Дегенератов Населяющих Россию"?
ОРИГИНАЛЬНО!
И САМОКРИТИЧНО.
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22.06.2022 10:24 Відповісти
не "рассєя" а тартарія або кацапстан
можна ще московія
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22.06.2022 10:56 Відповісти
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22.06.2022 10:26 Відповісти
Любые "переименования" в мацквабаде после аннулирования Кличком Указа Киевского князя о её создании недействительны.
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22.06.2022 10:29 Відповісти
На кацапський нафтопереробний завод прилетіла бавовна
https://t.me/opersvodki/5996
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22.06.2022 10:30 Відповісти
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22.06.2022 11:03 Відповісти
проспект кремлевского ************.................тьфу ***..........................
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22.06.2022 10:31 Відповісти
Рюzzkaй республики на рабZee нет...единственное быдло в Мире у кого нет незалежности...
Саха...Коми ... и прочая Калмыкия есть...у рюззких ШариковыХ нет ни буя
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22.06.2022 10:31 Відповісти
об'єкт імені Луганської народної республіки - параша, чи шо?
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22.06.2022 10:31 Відповісти
Це реакція на постачання РСЗВ, чи на блокування санкційних вантажів до калінінграду? Як що США будуть і надалі допомогати Україні , то "червона плоца" стане "площа лнр"! раZZея буде завдавати нищевних ударів по США та ЕС, шляхом переіменування вулиць та площей маZZквабада! Цікаво, скільки протримається США під таким страшним тиском!?
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22.06.2022 10:35 Відповісти
чурбани вони і в африці чурбани)
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22.06.2022 10:54 Відповісти
Американцы оценят.
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22.06.2022 10:38 Відповісти
Ну а патом назавут "Плошадь российского позора"
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22.06.2022 10:39 Відповісти

Чому не "лнр", а ЯКУСЬ вулицю чи площу "днр"?
Думаю, що домбасітам варто це з'ясувати зі зброєю в руках.
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22.06.2022 10:41 Відповісти
А американці у відповідь визнають рашку державою-терористом. От так просто і зі смаком...
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22.06.2022 10:47 Відповісти
жодного креативу
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22.06.2022 10:50 Відповісти
Територію біля посольства США у Москві перейменували на "площу ДНР" в еленерії вже ридають)))
але й тупорила кацапня)хіба що собянін хант чи мансі але яка різниця чурбан і є чурбан)
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22.06.2022 10:53 Відповісти
Кацапи "схавают" по телику 100%
Дякую Боже, що я не москаль!!!
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22.06.2022 11:00 Відповісти
безіменна площа отримала назву неіснуючої помилки... Як не існувало, так і не буде існуваВАТИ..
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22.06.2022 11:01 Відповісти
сквер Сопли,переулок Дыркина,улица Чуханская
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22.06.2022 11:04 Відповісти
Дрібненько нагадити і відчувати себе пабєдітєлєм - це так по-москальськи...
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22.06.2022 11:09 Відповісти
а чо не в МММ
керує ж чЄпушилін
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22.06.2022 11:16 Відповісти
"Д.Н.Р." - Дауни Народженні Росією...
Це дуже правильна назва для площі в Чмоскві - РЕСПЕКТ!
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22.06.2022 11:26 Відповісти
Кому интересна столица лапотной орды? пусть хоть Марсом назовут. А вот если в Киеве улица, на которой находится посольство кацапии надо назвать им. Степана Андреевича Бандеры.
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22.06.2022 11:28 Відповісти
В Вашингтоне на днях переименовали улицу на которой расположено посольство Саудовской Аравии в честь журналиста убитого саудовским режимом. При этом Байден собирается лично лететь унижаться перед саудовским королем, чтобы побольше качал нефти и покупал больше оружия.
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22.06.2022 11:41 Відповісти
"Тепер американське посольство має нову офіційну назву - "площа Донецької народної республіки, будинок 1, будівлі 1-9". " Не нову назву, а "нову")))))))))) адресу!!!
Американцям, варто б було потролити росіян, їх посольство мало б виступити з заявою про дискримінацію Росією своїх піддослідних підопічних. І запитати чим "народи" Луганська, Абхазії, Придністров'я, Південної Осетії гірші на думку Росіян від народу Донецька і чому вони їх так ображають. І запропонувати свою назву, щоб "нікого" не ображати. Наприклад, "Площа Кремлівського терор-мілітаризму і підтримуваних ним невизнаних цивілізованим світом квазіреспублік", чи щось подібне.
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22.06.2022 11:51 Відповісти
не переймайтесь, у кожного свої герої. Завтра буде вулиця Гіві, площа Мотороли та бульвар Асвабадітелей Данбаса.
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22.06.2022 11:53 Відповісти
Отлично, то что надо! Такое дойдет до америкосов мгновенно.
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22.06.2022 11:59 Відповісти
Яка ця кацапська паскуда олгидна і тупа .
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22.06.2022 12:05 Відповісти
походу, кацапы готовы нагадить не только на столе, в гостях, но и у себя дома, в центре города..
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22.06.2022 12:08 Відповісти
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22.06.2022 12:20 Відповісти
Якісь вони смішні. Вже додержувались би своєї приказки: "Помирать так с музыкой!". Назвали б на честь Аль-Каїди або Усами Бін-Ладена.
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22.06.2022 12:33 Відповісти
ой, кацапи самі собі в ногу стріляють, зараз у кожній нормальній державі почнуть зʼявлятися вул. Степана Бандери на Вільної України там, де їх консульства або посольства знаходяться
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22.06.2022 12:39 Відповісти
Яка убогість.
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22.06.2022 13:06 Відповісти
Думали, як би американцям нагидити
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22.06.2022 13:48 Відповісти
США просто відминіти всім не тільки візи а дозволи на проживання в штатах особливо всім родичам чинушам ось і все.І потоком додомку
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22.06.2022 17:33 Відповісти
 
 