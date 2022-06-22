ОП через миллионный Telegram-канал атакует активистов и описывает "героизм Татарова", - Шабунин

Определенная группа людей из Офиса Президента разжигает конфликт между властями и гражданским обществом.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера миллионный ТГ-канал "совершенно случайно" напрыгнул на Сергея Стерненко. Повторюсь, это не случайность - а развертывание спланированной атаки на активную часть общества (равно как и позавчерашний наскок Арестовича). А теперь о том, какая именно группа в ОП сознательно разжигает конфликт между властью и гражданским обществом.

Они, собственно, сильно и не прятались. В том же наскоке на Стерненко описывается героизм… заместителя главы ОП - Татарова. Если вы не знали, то это Татаров "лично руководил обороной столицы в самые горячие дни противостояния". Ни совести, ни мозга", – рассказал он.

Шабунин не считает, что атаку на гражданское общество санкционировал Зеленский.

"Поэтому у меня просьба к сознательной части команды президента: остановите эту историю сейчас же, прямо сегодня. Разжигать войну между властью и гражданским обществом сейчас может или последняя сволочь, или российская агентура. Кстати, о Татарове. При голосовании Рады за антикор.стратегию он провел спецоперацию, которая должна сбить консенсус при голосовании ЕС за наше кандидатство.

В деталях и фамилиях опишу эту историю 24 июня, после получения Украиной статуса кандидата в ЕС", - подытожил глава ЦПК.

Также читайте: "Для Ермака, Татарова, Арестовича активисты – враги. Коррумпированные политики нападают на активистов" – Шабунин