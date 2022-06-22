ОП через миллионный Telegram-канал атакует активистов и описывает "героизм Татарова", - Шабунин
Определенная группа людей из Офиса Президента разжигает конфликт между властями и гражданским обществом.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера миллионный ТГ-канал "совершенно случайно" напрыгнул на Сергея Стерненко. Повторюсь, это не случайность - а развертывание спланированной атаки на активную часть общества (равно как и позавчерашний наскок Арестовича). А теперь о том, какая именно группа в ОП сознательно разжигает конфликт между властью и гражданским обществом.
Они, собственно, сильно и не прятались. В том же наскоке на Стерненко описывается героизм… заместителя главы ОП - Татарова. Если вы не знали, то это Татаров "лично руководил обороной столицы в самые горячие дни противостояния". Ни совести, ни мозга", – рассказал он.
Шабунин не считает, что атаку на гражданское общество санкционировал Зеленский.
"Поэтому у меня просьба к сознательной части команды президента: остановите эту историю сейчас же, прямо сегодня. Разжигать войну между властью и гражданским обществом сейчас может или последняя сволочь, или российская агентура. Кстати, о Татарове. При голосовании Рады за антикор.стратегию он провел спецоперацию, которая должна сбить консенсус при голосовании ЕС за наше кандидатство.
В деталях и фамилиях опишу эту историю 24 июня, после получения Украиной статуса кандидата в ЕС", - подытожил глава ЦПК.
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"Маланские сказки" .....
"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... ... .."
кожен робить свою роботу..... хтось бореться з корупцією і внутрішніми ворогами, хтось, сидячи в британському пабі, дорікає іншим, що вони не в армії
Йому там загрожує від 8 до 10 років у комфортній в'язниці Панами.
Тому,як і Коломойський з України носа не суне.
Ніхто і ніколи не тримає заміновані заздалегідь мости, які сам і використовує! Після того, як мости заміновані - їх використовувати НЕ МОЖНА!
А робота у мене є справжня, а не така як у тебе, шматок пропагандиста.
Ты - срачегон или лошадь?
Тут провладний канал-мільйонник вирішив на мене наїхати, бо я нагадав, що Татаров (заступник голови ОП) - проросійський чорт. Нагадаю, Татаров у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі. Далі він працював у агента РФ Портнова. Захищав як адвокат проросійських бойовиків, що намагались створити «ОНР» в Одесі. Далі розповідав кремлівську тезу про «зовнішнє управління» і… крав мільйони у Нацгвардії. За це отримав підозру від НАБУ, але Венедіктова забрала справу у бюро та рятувала його дупу. Ну і ще Татаров був адвокатом дружин найманця, що намагався мене вбити на замовлення Труханова. Особисто вимагав у клопотанні до слідчого дати мені підозру за самозахист за статтею, що передбачає довічне. Адвокат Татарова (ще беркутівців захищає) Бівалькевич в суді керує прокурорами та теж вимагає дати мені довічне. Так ось, гнида Татаров, виявляється, герой оборони Києва! Він особисто врятував столицю! Зубами танки гриз, ракети відбивав та орків бив одним лиш поглядом. Керував обороною міста, а не те що я, як лох з артою в лісі працював. Цей наїзд цілком збігається із меседжем Арестовича - «активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити». Нагадаю, що був у нас вже один поц, що воював проти громадянського суспільства. Сидить у Ростові зараз. Тримати в ОП проросійського Татарова під час війни - відверта дурість та шкода для держави. Воювати під час війни проти активістів, прибираючи фокус із росіян - шкода для країни ще більша. А Татаров так, чорт. І буде покараний після нашої перемоги. Внєшнєє управлєніє прийде по кожного агента Москви. P. S. А від цього помийного телеграм каналу «Інсайдєр ЮА» відпишіться.
https://pbs.twimg.com/media/FUXHjmpXsAA43-W?format=png&name=small
Послухайте ще раз агітаційний ролік зеленського - апофеоз какой разніци :
Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена і заасфальтована ( імені кадирова чи Бандери, як приклад)
Немає різниці біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий ( Шевченка чи путькіна)
Читаємо Жадана чи слухаємо Марув ( прикацаплену)
Житель Франківська, який захищає свою рідну мову.
Или житель Краматорска, которьій говорит на родном язьіке.
І скажіть що люди обрали президентом ????
«Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв».
‼️‼️‼️
ТИМ, ХТО У РАСЄЇ...Які виходці з України..
Звертаюсь до вас, сучі сини й дочки! Ті, що пихато з'їжджалися щоліта попити свіжого молока й пожерти молодої картоплі в батьківській хаті. Що звисока дивились на тих, хто сіяв, орав, зберігав...
Коли ж ви зрадили? Чи тоді, коли залишались паршивими прапорщиками? Чи тоді, аж тоді, коли записували своїх дітей руськими? Чи тоді, коли так поблажливо патякали про те, а що ми тут бачили...
А ти, офіцерня без гідности й чести , вивчена вбивати й не навчена совісти! Ти віддаєш честь прапору, який в аватарці виставляєш у день нападу на твою Вітчизну... А в тебе там ще жива мама, якій не поталанило вмерти до твоєї ганьби! Що ти думаєш...
Зреклися свого, а чужому ви не треба.
У нас сонце встає над Чутянським лісом, а викочується в Мамаїв яр. Так було завжди , і так буде! Ви у чужих В'ятках, Вологдах, Воркутах, Сахалінах, Нижніх Новгородах будете несвоїми завжди, бо ви прокляті місцем свого народження... Ви маєте якісь там квартири - але не маєте храму в душі; у ваших жилах жидєнькі щі, а не козацька кров...
Ви не вийшли проти війни. Не за нас - за нас стоїмо ми. Ви не зупиняєте хворого бункерника, який плює на світ - гріш вам ціна.
Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв... Ви ніхто, бо вас не чути й не видно... Зневажаю!
Ольга КРИЖАНІВСЬКА
«Діяльність під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції гідності Штурм Майдану 11 грудня
У ніч проти 11 грудня 2013 року міліціянти провели невдалу спробу розгону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану в Києві, у якій взяло участь понад 5 тис. силовиків. Бійці «Беркуту» та внутрішніх військ намагалися відтіснити мітингувальників щитами. Тієї ночі з боку протестувальників було поранено 42 людини. Татаров пояснив це «потребою забезпечити проїзд громадського транспорту»
Побиття Тетяни Чорновол
25 грудня 2013 року було побито журналістку та активістку Майдану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол . Татаров заявив, що це могла бути провокація самої активістки
Викрадення Дмитра Булатоваhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=6
22 січня 2014 року зник лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD «Автомайдану» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Булатов . 30 січня його знайшли живим у селі Вишеньки під Києвом і доставили до столичної лікарні. Активіст мав численні гематоми, порізану щоку, частину правого вуха було відрізано. Булатов розповів про катування з боку викрадачів, які говорили з російським акцентом. Далі його вивезли до лісу й викинули з машини. Булатов увесь час перебував у темному місці із зав'язаними очима.
Татаров заявив, що як одну з версій зникнення Булатова слідство розглядає інсценування з метою провокаціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] . В лютому 2014 року Татаров заявив, що Булатов перед викраденням начебто придбав ноутбук https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. Apple за 28 тис. грн, для цієї покупки Дмитро нібито скористався карткою, на рахунок якої здійснювали пожертви для потреб «Автомайдану».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] Булатов назвав цю інформацію фейком.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24]
Виправдання агресії міліції проти мітингувалників на Майдані
18-20 лютого 2014 року стали найкривавішими в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції гідності , тоді загинули 80 активістів та 13 правоохоронцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] . 19 лютого 2014 року Татаров заявив, що працівники міліції не використовували вогнепальної зброї, і що дехто із загиблих мітингувальників «мав поранення в потилицю».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26]
Нагорода від Януковичаhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=8
18 лютого 2021 журналісти програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8:_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%85 «Схеми» повідомили, що Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича за особистим поданням тодішнього міністра МВС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віталія Захарченка , внесеного 16 грудня 2013 року
ох и прикололося же в 2019м вумный нарид над самим собою...(
2. щось все-таки приймала, зміни зовсім недостатні, але були у сферах: армії, місцевого самоврядування , свободи слова. інакше ми були би на рівні 2013 року
Проголосували "по пріколу"? Їжте тепер до усрачки! Може наступного разу не будете сракою мислити...
коли відстояв побіжав швиденько Маріуполь звільняти, але шнуровка
на берцях розвязалась і перечепився
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
це називається не заважайти нам зраджувати та вибудовувати корупційні схеми; свої плани розказують відкрито.