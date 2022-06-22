ОП через мільйонний Telegram-канал атакує активістів та описує "героїчність Татарова", - Шабунін

Певна група людей з Офісу Президента розпалює конфлікт між владою та громадянським суспільством.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ

"Вчора мільйонний ТГ-канал "совєршенно случайно" наскочив на Сергія Стерненка. Повторюся, це НЕ випадковість - а розгортання спланованої атаки на активну частину суспільства (так само, як і позавчорашній наскок Арестовича). А тепер про те, яка саме група в ОП свідомо розпалює конфлікт між владою та громадянським суспільством.

Вони власне сильно і не ховалися. В тому ж наскоці на Стерненка описується героїчність … заступника голови ОП - Татарова. Якщо ви раптом не знали, то це Татаров "лично руководил обороной столицы в самые горячие дни противостояния". Ні совісті, ні мозку", - розповів він.

Шабунін не вважає, що атаку на громаднське суспільство санкціонував Зеленський.

"Тож в мене прохання до притомної частини команди президента: зупиніть цю історію зараз же, прямо сьогодні. Розпалювати війну між владою і громадянським суспільством зараз може або остання наволоч, або російська агентура. До речі, про Татарова. При голосуванні Радою антикор.стратегії він провів спецоперацію, яка мала збити консенсус при голосуванні ЄС за наше кандидатство.

В деталях і прізвищах опишу цю історію 24 червня, після отримання Україною статусу кандидата в ЄС", - підсумував глава ЦПК.

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