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ОП через мільйонний Telegram-канал атакує активістів та описує "героїчність Татарова", - Шабунін

олег,татаров

Певна група людей з Офісу Президента розпалює конфлікт між владою та громадянським суспільством.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ

"Вчора мільйонний ТГ-канал "совєршенно случайно" наскочив на Сергія Стерненка.  Повторюся, це НЕ випадковість - а розгортання спланованої атаки на активну частину суспільства (так само, як і позавчорашній наскок Арестовича). А тепер про те, яка саме група в ОП свідомо розпалює конфлікт між владою та громадянським суспільством.

Вони власне сильно і не ховалися. В тому ж наскоці на Стерненка описується героїчність … заступника голови ОП - Татарова. Якщо ви раптом не знали, то це Татаров "лично руководил обороной столицы в самые горячие дни противостояния". Ні совісті, ні мозку", - розповів він.

Шабунін не вважає, що атаку на громаднське суспільство санкціонував Зеленський.

"Тож в мене прохання до притомної частини команди президента: зупиніть цю історію зараз же, прямо сьогодні.  Розпалювати війну між владою і громадянським суспільством зараз може або остання наволоч, або російська агентура. До речі, про Татарова. При голосуванні Радою антикор.стратегії він провів спецоперацію, яка мала збити консенсус при голосуванні ЄС за наше кандидатство.

В деталях і прізвищах опишу цю історію 24 червня, після отримання Україною статусу кандидата в ЄС", - підсумував глава ЦПК.

Також читайте: "Для Єрмака, Татарова, Арестовича активісти - вороги. Корумповані політики нападають на активістів" - Шабунін

ОП через мільйонний Telegram-канал атакує активістів та описує героїчність Татарова, - Шабунін 01

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Стерненко Сергій (384) Офіс Президента (2020) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+67
Татаров-это враг Украины ! Агент ФСБ.
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22.06.2022 11:00
+61
тупые говноеды из оп только обсыраются, с каждым разом все больше и больше
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22.06.2022 10:58
+59
Набрид кацапський щурячий кодляк жОПи,якому невдалося здати Україну
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22.06.2022 10:59
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"собрание сочинений в 666 томах "пысающего пысателя мусоровода"" Татарова
"Маланские сказки" .....
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22.06.2022 10:57 Відповісти
тупые говноеды из оп только обсыраются, с каждым разом все больше и больше
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22.06.2022 10:58 Відповісти
зеленые , такие зеленые.
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22.06.2022 11:25 Відповісти
73%......від виборців України... так захотіли....:

"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... ... .."
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22.06.2022 12:48 Відповісти
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22.06.2022 12:19 Відповісти
А що буде коли суспільство знайде різницю між владою для народу і владою на сьогодні...Стерненко в окопі,а де татаякйого
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22.06.2022 10:59 Відповісти
Стерненко, до речі, фактично інвалід по зору. Без окулярів він сліпий як кріт. Навіщо його взяли на передок, щоб кацапи швиденько вбили, бо Татаров з Трухою не встигли.
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22.06.2022 11:56 Відповісти
Набрид кацапський щурячий кодляк жОПи,якому невдалося здати Україну
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22.06.2022 10:59 Відповісти
Татаров-это враг Украины ! Агент ФСБ.
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22.06.2022 11:00 Відповісти
д'єрмак - агент...; а Татаров - це так, той, який на звязку з місцевим криміналітетом.
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22.06.2022 11:23 Відповісти
Мі херої із жОПи, хероїчно знищуємо українців і Україну!!!
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22.06.2022 11:02 Відповісти
Пане Шабунін, з Татаровим розберемось, а чому ви не на війні?
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22.06.2022 11:03 Відповісти
Шабунін як раз на війні. Не знаєшь - не тринди
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22.06.2022 11:10 Відповісти
люсинда, ти знову ******..лася
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22.06.2022 11:12 Відповісти
ти звідки строчиш, задрот недороблений?
кожен робить свою роботу..... хтось бореться з корупцією і внутрішніми ворогами, хтось, сидячи в британському пабі, дорікає іншим, що вони не в армії
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22.06.2022 11:12 Відповісти
Сцуть Стерненка, бо він може стати реальною владою і тоді всім зрадникам і пристосуванцям системи буде гаплик .
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22.06.2022 11:03 Відповісти
Никто всерьез СУрёжу СтерВенко не воспринимает. Хочешь еще одного "юриста" выбрать во власть?
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23.06.2022 09:57 Відповісти
Зелена шобла, усей сброд комуняк, ОПЗЖ вони всі латентні сепари. Прсто бояться громадян, чекають часу.
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22.06.2022 11:06 Відповісти
Це вже внуки та правнуки "легендарних" комуняк.
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22.06.2022 11:50 Відповісти
Вокруг них есть хоть один офицер который пристрелит эту сволочь. Все равно дальше фронта не пошлют.
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22.06.2022 11:09 Відповісти
Від початку! Татаров з'явився в Україні саме після травня 2019 року.
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22.06.2022 11:11 Відповісти
шо? він його прикриває 3 роки
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22.06.2022 11:14 Відповісти
дополню Ваш спич: не только прикрывает, но и покрывает все его проделки и хотелки ... зная кто такой Татаров, утвердить его в офис преЗЕдента и потом разгонять волну что тот героично защищал Киев - нужно быть полным идиотом либо кацапским агентом. Мы уже видели "героического защитника выхода из окружения в ресторане в Закарпатье" - колю катлету, супер умную и удачно пристроившеюся депутатшу Марьяну Безумную (командующую боевыми офицерами на ноле), опухшего от безпробудной пьянки лысого женю из 69 квартала (боящегося передовой, его там снайпер первым подстрелит - так с такой мордой действительно подстрелит, такая морда в окоп не влезет - срочно худеть и меньше бухать!) ... а в это время настоящие герои на передке, воюют с орками ... вот почему я еще в 19 году всем говорил, что зеленая плесень - до добра страну не доведет, но меня мало кто слушал и даже сейчас по прошествии 3х лет мой кум ждет до сих пор 6500 гривен от зеленых и каждый день грустно вздыхает, когда видит что на его карте Привата до сих пор (а прошло уже 3 месяца) денег нет, а работы у него тоже нет ... ну что народ, долго будете думать или как?
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22.06.2022 11:48 Відповісти
Хочу нагадати,що Татаров є фігурантом крімінальноі справи у Панамі,за неправдиву заяву до прокуратури,про панамськи рахунки Порошенко.
Йому там загрожує від 8 до 10 років у комфортній в'язниці Панами.
Тому,як і Коломойський з України носа не суне.
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22.06.2022 11:09 Відповісти
То не татаров, то його дружбан та дружбан багатьох зелених - портнов, який збирав списки активістів, політичних діячив та бійців АТО для ФСБ, і який як завжди зробив ноги до хозяїв у Москву, як тільки все почалось, але після закінчіння дружбан татаров прикриє зрадника, видасть йому охорону та прикриє від уголовних справ про зрадництво
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22.06.2022 12:40 Відповісти
Не матюки роблять з тебе кацапа, а прослуховування Арестовича.
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22.06.2022 11:11 Відповісти
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22.06.2022 11:13 Відповісти
Не розміновані, а незаміновані. Чекалкін той ще брехунець.
Ніхто і ніколи не тримає заміновані заздалегідь мости, які сам і використовує! Після того, як мости заміновані - їх використовувати НЕ МОЖНА!
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22.06.2022 11:18 Відповісти
як там, новий твій роботодавець д'Єрмак тобі нормально платить? Чи, може, ти кірюхін - до якого Стерненко звертається (в цій інфі)?
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22.06.2022 11:22 Відповісти
О, ботяра як завжди по собі судить. Це ж саме ти штатний працівник пропаганди - а я лишень розвінчую брехню пропаганди з будь-якого боку. У мене хоббі таке. І по сути вам на мої аргументи немає чого сказати.

А робота у мене є справжня, а не така як у тебе, шматок пропагандиста.
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22.06.2022 13:57 Відповісти
не писти, ботяра зеледермакова, ти тільки за бабло віддаєшся. ПНХ.
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22.06.2022 17:38 Відповісти
Брехунець, причем конкенный- это ты, зеленогнойная тварь. Тебя, падаль **********, все тут хорошо знают. Не кизди своим вонючим ************ хлебалом. Пошел на йух-- кремлевский крысеныш.
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22.06.2022 11:41 Відповісти
Типичный тролль - необразованное хамло - только и умеет, что вешать лживые штампы - уже и **********, и ************ - а почему? Да потому, что развенчиваю ложь миньенов одного олигарха, который даже во время войны не прекращает свою вонючую политическую игру!
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22.06.2022 14:00 Відповісти
лол. виступ сапера з оп) ты, тупеньке поняття про мінування не маєш, але пельку тупу відкриваєш
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22.06.2022 11:41 Відповісти
А ти поспілкуйся із саперами - вони тобі розкажуть, чи можна постійно тримати мост, яким користується громадянське населення, замінованим. А то ти тільки серед тупих пропагандонів типу чекалкіна вертисся.
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22.06.2022 14:01 Відповісти
невгамовне. повторюю: ти балакаєш про те, на чому не розумієшся. Мінування буває різне, з різними цілями. є об'єкти, в які знищення може закладатися на стадії проектування. просто стули пельку, дуже прошу
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22.06.2022 14:58 Відповісти
ТРОЛЛИ БУБАЧКИ по рангам: «лошади», «срачегоны» и «массовка» https://tverezo.info/post/146068
Ты - срачегон или лошадь?
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23.06.2022 10:02 Відповісти
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22.06.2022 13:28 Відповісти
вони "допустили" формулу штанмаєра в касапській редакції-хотєлках в рамках цих мінських угод, навіть підписали відповідні узгодження в жовтні (Кучмою за дорученням Зе в Мінську) та 09,12/2019р. в Парижі.
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22.06.2022 11:19 Відповісти
https://www.youtube.com/c/STERNENKO STERNENKO https://www.youtube.com/post/UgkxwI65MihdFKbWksCyGuKMFGALoEH1R6Z_ 14 hours ago

Тут провладний канал-мільйонник вирішив на мене наїхати, бо я нагадав, що Татаров (заступник голови ОП) - проросійський чорт. Нагадаю, Татаров у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі. Далі він працював у агента РФ Портнова. Захищав як адвокат проросійських бойовиків, що намагались створити «ОНР» в Одесі. Далі розповідав кремлівську тезу про «зовнішнє управління» і… крав мільйони у Нацгвардії. За це отримав підозру від НАБУ, але Венедіктова забрала справу у бюро та рятувала його дупу. Ну і ще Татаров був адвокатом дружин найманця, що намагався мене вбити на замовлення Труханова. Особисто вимагав у клопотанні до слідчого дати мені підозру за самозахист за статтею, що передбачає довічне. Адвокат Татарова (ще беркутівців захищає) Бівалькевич в суді керує прокурорами та теж вимагає дати мені довічне. Так ось, гнида Татаров, виявляється, герой оборони Києва! Він особисто врятував столицю! Зубами танки гриз, ракети відбивав та орків бив одним лиш поглядом. Керував обороною міста, а не те що я, як лох з артою в лісі працював. Цей наїзд цілком збігається із меседжем Арестовича - «активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити». Нагадаю, що був у нас вже один поц, що воював проти громадянського суспільства. Сидить у Ростові зараз. Тримати в ОП проросійського Татарова під час війни - відверта дурість та шкода для держави. Воювати під час війни проти активістів, прибираючи фокус із росіян - шкода для країни ще більша. А Татаров так, чорт. І буде покараний після нашої перемоги. Внєшнєє управлєніє прийде по кожного агента Москви. P. S. А від цього помийного телеграм каналу «Інсайдєр ЮА» відпишіться.
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22.06.2022 11:42 Відповісти
канал для узкоязычного не способного думать быдла, судя по всему
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22.06.2022 11:12 Відповісти
стерненка у генпрокурори!
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22.06.2022 11:13 Відповісти
С какой стати? СтерВенко - вчерашний студент.
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23.06.2022 10:06 Відповісти
А шо вы в фсбшном телеграме делаете?
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22.06.2022 11:13 Відповісти
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22.06.2022 11:14 Відповісти
про#бали(с)
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22.06.2022 11:57 Відповісти
Може покажете фото Луганського патронного заводу або ДАПу чи ЛАПу до Порошенка і при ньому, або склади в Ічні, Балаклеї, Сватовому, Калинівці?
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22.06.2022 12:56 Відповісти
Венедиктова с тобой не согласна, хвойда подоляка. Она утверждает, что это кацапы взорвали склады. Когда велись бои за ДАП и ЛАП, у нас не было Армии и оружия.

https://pbs.twimg.com/media/FUXHjmpXsAA43-W?format=png&name=small
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23.06.2022 10:13 Відповісти
Хороша інфа-тест на виявлення т.зв. "ботів подляка". Більшість з них тут засвітиться.
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22.06.2022 11:26 Відповісти
Не засвітяться, бо боти за визначенням "одноденки". Одні нік-нейми спаляться - інші з'являться. А упороті поціновувачі ОПи і так щодня тут світять-маякують. Просто треба не лінитися відправляти зовсім зашкварених у спам чи бан.
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22.06.2022 16:51 Відповісти
так і роблю
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22.06.2022 17:42 Відповісти
ОП - це Офіс Пройдисвітів?
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22.06.2022 11:28 Відповісти
Вони вже бояться що прийдеться відповідати за довоєнні промахи.
Послухайте ще раз агітаційний ролік зеленського - апофеоз какой разніци :
Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена і заасфальтована ( імені кадирова чи Бандери, як приклад)
Немає різниці біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий ( Шевченка чи путькіна)
Читаємо Жадана чи слухаємо Марув ( прикацаплену)
Житель Франківська, який захищає свою рідну мову.
Или житель Краматорска, которьій говорит на родном язьіке.

І скажіть що люди обрали президентом ????
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22.06.2022 11:34 Відповісти
Ненависть до ермаків, татарових, арестовичей, безуглих, і прочоє зеленої нечисті вже майже така сама, як до рашистських гвалтівників. Начувайтесь потвори! До суда можете і не дожити.
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22.06.2022 11:36 Відповісти
Це буде незворотньо папізже.
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22.06.2022 12:06 Відповісти
Папізже - нікому буде робити. Вони хочуть зробити так це перемолоти в жорнах війни всіх активістів, патріотів та лідерів національного патріотичного руху. А потім здати країну , коли ніхто не зможе заважати.
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22.06.2022 14:06 Відповісти
Вони так хочуть, але хто ж це їм дозволить? Вони просто піна на гребені народної хвилі. І не таких зносили... Тут головне, щоб на зміну їм не прийшли такі саме, щоб Україна знов по дурному колу безкінечності не пішла.
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22.06.2022 17:01 Відповісти
про "бережи честь змолоду" ні татарову, ні жодній іншій істоті з ОП ніхто не розповів. Мабуть і батьки були такими, тоді не дивно, що про честь ніхто й не сказав.
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22.06.2022 11:41 Відповісти
Звернення до ХОХЛІВ у раші
«Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв».

‼️‼️‼️
ТИМ, ХТО У РАСЄЇ...Які виходці з України..
Звертаюсь до вас, сучі сини й дочки! Ті, що пихато з'їжджалися щоліта попити свіжого молока й пожерти молодої картоплі в батьківській хаті. Що звисока дивились на тих, хто сіяв, орав, зберігав...
Коли ж ви зрадили? Чи тоді, коли залишались паршивими прапорщиками? Чи тоді, аж тоді, коли записували своїх дітей руськими? Чи тоді, коли так поблажливо патякали про те, а що ми тут бачили...
А ти, офіцерня без гідности й чести , вивчена вбивати й не навчена совісти! Ти віддаєш честь прапору, який в аватарці виставляєш у день нападу на твою Вітчизну... А в тебе там ще жива мама, якій не поталанило вмерти до твоєї ганьби! Що ти думаєш...
Зреклися свого, а чужому ви не треба.
У нас сонце встає над Чутянським лісом, а викочується в Мамаїв яр. Так було завжди , і так буде! Ви у чужих В'ятках, Вологдах, Воркутах, Сахалінах, Нижніх Новгородах будете несвоїми завжди, бо ви прокляті місцем свого народження... Ви маєте якісь там квартири - але не маєте храму в душі; у ваших жилах жидєнькі щі, а не козацька кров...
Ви не вийшли проти війни. Не за нас - за нас стоїмо ми. Ви не зупиняєте хворого бункерника, який плює на світ - гріш вам ціна.
Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв... Ви ніхто, бо вас не чути й не видно... Зневажаю!

Ольга КРИЖАНІВСЬКА
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22.06.2022 11:41 Відповісти
на гилляку цю падлюку.....
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22.06.2022 11:42 Відповісти
Цікава Вікіпедія про Олега Татарова
«Діяльність під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції гідності Штурм Майдану 11 грудня

У ніч проти 11 грудня 2013 року міліціянти провели невдалу спробу розгону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану в Києві, у якій взяло участь понад 5 тис. силовиків. Бійці «Беркуту» та внутрішніх військ намагалися відтіснити мітингувальників щитами. Тієї ночі з боку протестувальників було поранено 42 людини. Татаров пояснив це «потребою забезпечити проїзд громадського транспорту»
Побиття Тетяни Чорновол

25 грудня 2013 року було побито журналістку та активістку Майдану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол . Татаров заявив, що це могла бути провокація самої активістки
Викрадення Дмитра Булатоваhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6

22 січня 2014 року зник лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD «Автомайдану» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Булатов . 30 січня його знайшли живим у селі Вишеньки під Києвом і доставили до столичної лікарні. Активіст мав численні гематоми, порізану щоку, частину правого вуха було відрізано. Булатов розповів про катування з боку викрадачів, які говорили з російським акцентом. Далі його вивезли до лісу й викинули з машини. Булатов увесь час перебував у темному місці із зав'язаними очима.

Татаров заявив, що як одну з версій зникнення Булатова слідство розглядає інсценування з метою провокаціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] . В лютому 2014 року Татаров заявив, що Булатов перед викраденням начебто придбав ноутбук https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. Apple за 28 тис. грн, для цієї покупки Дмитро нібито скористався карткою, на рахунок якої здійснювали пожертви для потреб «Автомайдану».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] Булатов назвав цю інформацію фейком.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24]
Виправдання агресії міліції проти мітингувалників на Майдані

18-20 лютого 2014 року стали найкривавішими в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції гідності , тоді загинули 80 активістів та 13 правоохоронцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] . 19 лютого 2014 року Татаров заявив, що працівники міліції не використовували вогнепальної зброї, і що дехто із загиблих мітингувальників «мав поранення в потилицю».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26]
Нагорода від Януковичаhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=8

18 лютого 2021 журналісти програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8:_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%85 «Схеми» повідомили, що Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича за особистим поданням тодішнього міністра МВС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віталія Захарченка , внесеного 16 грудня 2013 року
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22.06.2022 11:47 Відповісти
так буває коли люстрацію ретельно не провели ,а виборці прийшли на дільниці "по приколу"..потім третина країни під окупацією ворога,популісти-більшовики СН шукають крайніх крім себе звісно, а виборці намагаються невірити своїм очам...
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22.06.2022 12:15 Відповісти
- таки важко признати свої (СН) помилки , а деяким таки й неможливо (бо біля корита знаходяться) ...
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22.06.2022 13:13 Відповісти
та положили зелені свій рояльний інструмент на люстрацію! Навіть Адміністрацію в офіс перейменували задля того, щоб її обійти! Хіба ти забув?
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22.06.2022 18:02 Відповісти
сложно (несложно))) понять, чем же Верховного привлекают PRасы из ОПы..
ох и прикололося же в 2019м вумный нарид над самим собою...(
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22.06.2022 11:48 Відповісти
Я ще раз наголошую, єдиним маркером того, що в Україні справи рухаються у правильному напрямі - це звільнені татарови, дєрьмакі, дємченки, сухачови, баканови, бенедіктови, і на їхні місця призначені професіонали. Якщо Zeлох не звільняє цих виродків, а тримається за них - це значить, що клоунське посьміховисько є організатором злочинної діяльності цих посадових осіб.
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22.06.2022 11:52 Відповісти
Ми бачимо всі признаки зради с самого початку каденції зе: набрав "случайно" три чверті ВР пропутінську, а ОП 100% і до цих пір вони "працюють", ігноруючи зауваження наших партнерів і союзників, .
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22.06.2022 11:54 Відповісти
Можна писати дуже багато про зрадників, але... Для себе я зрозумів ситуацію так. Усі можновладці заздалегідь, після 22 -23 лютого, покинули межі України. Зеленський залишився для якогось останнього відосіка про капітуляцію на фоні "асвабадітєлєй" та текстом типу перестати чинити опір. ... але, щось пішло не так. Народ, армія, сили ТрО силою волі та патриотзму зупинили захоплення столиці, багато з них ціною життя. І тоді, о Саламоне, ця джудівська банда почала повертатись і навіть зараз оправдовуватись про те, як героїчно вони обороняли міста десь за кордоном і де-які мабудь за паребріком. Тепер вони з піднятою башкою починають розповідати про те, що не прості українці і трактористи звільняли міста і села, а тільки Єрмаки та Арахамії і інший зброд призначених чи Хабадом чи Соросом. Для мене все стало зрозуміло з перших днів, коли до влади "призначився" Порх (кремлівський халуй), а потім і інший нічім не кращий джуди.
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22.06.2022 12:06 Відповісти
треба розуміти чому почався весь цей движ на активістів..видно в оп планують провести незабаром вибори місцевої влади ще до президентських виборів,саме для забезпечення ресурсів на місцях,активісти звісно ж будуть на заваді цим планам..
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22.06.2022 12:07 Відповісти
Поки їх народ не **********, ніхріна вони не зміняться, ці єрмаки-татарови. Вони ще гірші за кацапів, бо б'ють в спину і чужими руками
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22.06.2022 12:09 Відповісти
Коли не стане москальських вошей згинуть і українські гниди.
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22.06.2022 12:10 Відповісти
а москальські воши будуть доти,доки не спалимо москву ,цей імперський вошивий кожух!
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22.06.2022 12:20 Відповісти
Поясніть мені, що означає "преданьій друг Владимира Зеленского" . Це посада чи звання? Які переваги надає цей тітул? І хто кого має зрадити?
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22.06.2022 12:19 Відповісти
Які переваги?Це статус недоторканих від дбр-сбу-прокуратури..
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22.06.2022 12:24 Відповісти
Я список реформ які необхідні для вступу в ЄС бачу вже 8 років. Що попередня рада порошенківських підарасів, що ця рада слуг не здатні до реформ.
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22.06.2022 12:34 Відповісти
1. рада не була поршенківською. і це добре, узурпаціі не було. Прихдилось домовлятись з, наприклад, з Ударом, Самопоміччю чи з Народним фронтом
2. щось все-таки приймала, зміни зовсім недостатні, але були у сферах: армії, місцевого самоврядування , свободи слова. інакше ми були би на рівні 2013 року
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22.06.2022 12:57 Відповісти
"Порошенківські пі**раси" зробили так, щоб українці їздили до Європи без віз. Та й армію створили майже з нуля - не було б її, нам би жаба цицьки вже давно дала.
Проголосували "по пріколу"? Їжте тепер до усрачки! Може наступного разу не будете сракою мислити...
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22.06.2022 13:04 Відповісти
треба чекати закінчення війни. а тоді розбиратися з усіма гнидами
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22.06.2022 12:36 Відповісти
як бачимо їм війна не заважає,вони не будуть чекати коли активісти повернуться з фронтів та спитають..
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22.06.2022 12:48 Відповісти
Татаров він же .... сам, без допомоги відстояв Київ у лютому - березні,
коли відстояв побіжав швиденько Маріуполь звільняти, але шнуровка
на берцях розвязалась і перечепився
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22.06.2022 12:53 Відповісти
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22.06.2022 12:57 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали квартал, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.06.2022 12:59 Відповісти
"антикоррупционная окупация" ,
це називається не заважайти нам зраджувати та вибудовувати корупційні схеми; свої плани розказують відкрито.
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22.06.2022 13:03 Відповісти
Как бы оп не пукало...татарова и дерьмака ждут вилы!!!
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22.06.2022 13:26 Відповісти
Вспомните как шабунин прятался от повестки, та ещё гнида
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22.06.2022 14:03 Відповісти
А твой Зеля и весь его квартал прятался от военкомата, еще те твари продажные
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22.06.2022 16:21 Відповісти
Що характерно, говноканал ЗЄОПи російськомовний.
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22.06.2022 14:12 Відповісти
Да Зеленский В.А.!ты всёже ЛОХ!Вокруг тебя агентура ФСБ а ты ЛОХшися!значит и ты враг Народа!Сдайся сам и сдай всех!Будь хоть чучуть не ЛОХом!
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22.06.2022 14:18 Відповісти
Якщо довгоносий гундос очолював оборону Києва,то чекаємо на велику нагороду для нього від ОПи.Стаття готує підгрунтя до цієї новини...Але дуже дивно,як тільки відігнали "лаптєногих" від Києва,одразу всі щури повилазили на загал...
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22.06.2022 14:23 Відповісти
Кацахли таке враження що патологічно жадають палю в сраку ,вони ж не кацапи і то вам не пляшка .
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22.06.2022 14:43 Відповісти
Гнида Татаров просто займається тим, чим займався ще при Януковичу - підривною діяльністю на користь РФ.
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22.06.2022 15:42 Відповісти
Зеленский со своей командой помогают Путину сломить Украину, когда уже 73% украинцев по умнеют?
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22.06.2022 16:24 Відповісти
Избавить страну от антикоррупционной оккупации? Мдя
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22.06.2022 18:56 Відповісти
Ця опівська гидота знає що скоро буде відповідати за все!!!!
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24.06.2022 15:50 Відповісти
 
 