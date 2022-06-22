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Киев имеет эффективную ПВО, однако угроза массированного ракетного удара существует, - Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

павлюк

Нельзя исключать попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время на сегодняшний день большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов Киева.

Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день безопасность Киева, Киевщины, всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Херсонщине. Для врага Киев был и остается главной целью захватнических мечтаний. Он никогда не откажется от этого. Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения. Несмотря на большие потери российской армии в живой силе, вооружении и военной технике, агрессор все еще имеет значительный человеческий и технический ресурс", - подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки это осуществить невозможно. Вместе с тем, в случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. Следовательно, опасность повторного наступления на Киев остается.

В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятна угроза ракетных ударов по Киеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и области утром слышали взрывы: отработала ПВО, - ОВА

"Сейчас более реальной угрозой для нашей столицы является нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры. Есть много примеров. Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует", - заявил Павлюк и призвал всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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Топ комментарии
+7
Як казав величайший лідер ********** «закрийте нам небо», бо клістрони лежать в сейфі.
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22.06.2022 13:17
+6
Проти РСЗО ППО не працює.
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22.06.2022 13:14
+3
Чисто теоретично , нанімати адваката , брати свідків і йти в суд
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22.06.2022 12:59
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Что делать, если боец записался в Тро, получил автомат, воевал-ранение-плен-побег, а теперь ему говорят и тро такого не было и ранения по их мнению получил наверно в быту, как теперь быть?
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22.06.2022 12:57 Ответить
Чисто теоретично , нанімати адваката , брати свідків і йти в суд
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22.06.2022 12:59 Ответить
Скорее всего да, многолетние суды, обидно ему, что вот так...не за медалями говорит шел...
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22.06.2022 13:04 Ответить
Чего вдруг "многолетние"? Исковое заявление грамотно составить - и вперед!
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22.06.2022 15:21 Ответить
Записи все ж мають десь залишитися. Не втрачайте надії!
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22.06.2022 13:14 Ответить
https://pravo-ua.com Є така волонтерська ініціатива «Адвокати ЗСУ». Там можна отримати правову допомогу безоплатно
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22.06.2022 14:21 Ответить
А Харьков?
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22.06.2022 13:01 Ответить
А Миколаїв? В мене там подруга із сім*єю. Як чую, що обстрілювали, пишу їй і з острахом чекаю, коли відпишеться...
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22.06.2022 13:13 Ответить
А в Харкові жодного ППО немає. Все, що запускають, все влучає. Крім того гатять з РСЗО і теж безкарно. Мабуть жо кінця війни від Харкова мало що залишисться, бо схоже, що крім його мешканців він нікому не потрібен.
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22.06.2022 13:06 Ответить
Проти РСЗО ППО не працює.
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22.06.2022 13:14 Ответить
Проти РСЗО тільки железный купол який є у Ізраїлі, який нам не хоче його продовати.
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22.06.2022 13:43 Ответить
2 лютого 2022 року міністр оборони України Резніков заявив - ізраїльський «Залізний купол» не вирішить питання захисту стратегічних об'єктів в Україні. І що Україна відновить власні розробки.
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22.06.2022 14:12 Ответить
"Незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський.... ресурс..." Джерело: https://censor.net/ua/n3349484
Звичайно, має, бо їх у рашці 140 млн ушльопків і уйобків, які вважають, що головне для рашки - ні, не дороги, медицина, розвиток соціальних і культурних програм, побудову гідного житла для населення тощо, - а знищення українців, яких "взагалі не існує, є лише нацисти"!!!!
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22.06.2022 13:09 Ответить
80 млн було вже 10 років тому. нема там ніяких 140 млн
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22.06.2022 15:22 Ответить
Может, если такая угроза существует линию Маннергейма какую-то на границе сделать? Или дальше будете сидеть на жопе ровно, как и перед 24.02, а потом удивляться, как это кацапы под Киев прибежали?
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22.06.2022 13:14 Ответить
Зразу треба збудувати "Велику китайську стіну"
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22.06.2022 13:21 Ответить
Як казав величайший лідер ********** «закрийте нам небо», бо клістрони лежать в сейфі.
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22.06.2022 13:17 Ответить
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала ночной прилёт в аэропорт Гомеля двух Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.

Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964
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22.06.2022 13:56 Ответить
Против ракет защита почти никакая. Пример тому - неданий обстрел ДВРЗ. Сколько сбили, одну или две. А четыре попали точно в цель. Три цеха полностью разрушены. Тоже самое будет и с Радой, и с Банковой, если решат уничтожить.
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22.06.2022 15:16 Ответить
Под Радой и Банковой с совковых времен целый подземный город. Так что зеленая шобла уцелет, не нервничай
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22.06.2022 15:24 Ответить
Порожня Рада і Банкова це буде саме тупіше.
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22.06.2022 17:05 Ответить
То погане ппо,то бариги ппо.
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22.06.2022 15:32 Ответить
Не треба обманювати ні себе ні громадян.Ні одне місто немає єфективного ППО.Останній осбстріл Києва це довів.Так сбиваємо але 50%.Тому про єфективність це відверта брехня.Проти ракет деяких модифікацій зброї немає .Сбиваємо як можемо і профі наші ЗСУ.
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22.06.2022 17:04 Ответить
По поводу массированного удара - ещё в советское время в ПВО Москвы у ЗРВ был специальный режим - вместо обычных ракет - ракеты с ядерным зарядом, для групповых целей.
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22.06.2022 19:18 Ответить
 
 