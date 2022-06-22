РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3976 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 830 25
война (46486) Киевская область (3537) Павлюк Александр (97)

Оборона Киева и Киевщины постоянно усовершенствуется, - Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В случае обострения обстановки вокруг Киева будут немедленно возобновлены взрывные инженерные заграждения на оборонных рубежах.

Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В случае обострения обстановки будут приняты немедленные меры по установлению взрывных инженерных заграждений на оборонных рубежах. Для выполнения таких мероприятий определены подразделения, которые в сжатые сроки (сроком до 6-8 часов) способны выполнить задачи по наращиванию минно-взрывных заграждений. На вероятных направлениях выдвижения противника с северной стороны создаются лесные завалы, узлы заграждения. Основные мосты подготовлены к разрушению. Кроме того, устанавливаются и невзрывные инженерные заграждения, долговременные огневые сооружения и т.д.", - пояснил он.

По словам Павлюка, оборона Киева и Киевщины постоянно совершенствуется, а у подразделений терробороны есть и противотанковые комплексы NLAW, и гранатометы Carl Gustaff, минометы и беспилотные летательные аппараты. А вскоре возможности военных значительно улучшатся благодаря международной технической помощи стран-партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в Киевской области найдены тела 1333 украинцев, - Небытов

"Мы сделали выводы из течения боевых действий, которые происходили на Киевщине. И уверяю вас, что у нас есть определенные спланированные меры по усилению обороны Киева. В современной обороне главной целью является отразить наступление сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы ( объекты) местности и таким образом создать благоприятные условия для перехода в наступление. Вооружение подразделений территориальной обороны должно соответствовать возложенным на них задачам", - подчеркнул он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Аби це все на рік раніше...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:25
+6
И при этом народу пи**т, что ЗА ГОД знали о нападении паРаши. Значит, сознательно сдавали страну?
показать весь комментарий
22.06.2022 13:28
+5
Та Слава Богу. А оборона (яка повинна в наступ перейти) Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя як там себе почуває?
показать весь комментарий
22.06.2022 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аби це все на рік раніше...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:25 Ответить
а заглянуть в глаза....(с)

уроды
показать весь комментарий
22.06.2022 13:28 Ответить
8 лет назад нужно было все это делать а не торговать с окупантами рассказывая что Украине это выгодно. Много наторговали?
показать весь комментарий
22.06.2022 14:04 Ответить
Чому 8років? Чому не 30?
Розберіться для початку
показать весь комментарий
22.06.2022 19:09 Ответить
30 лет назад угроза не была возможна))

разберитесь сначала
показать весь комментарий
22.06.2022 22:23 Ответить
єто еще раз показывает, что в феврале к нападению рашки НЕ ГОТОВИЛИСЬ. (Арестович - прописью не готовились)
показать весь комментарий
22.06.2022 13:26 Ответить
И при этом народу пи**т, что ЗА ГОД знали о нападении паРаши. Значит, сознательно сдавали страну?
показать весь комментарий
22.06.2022 13:28 Ответить
они знали, просто не готовились, ну или готовились как умеют - формально , на бумажках, пыль в глаза, пиар, срачи у Шустера. Надеялись что пронесет.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:33 Ответить
Пофигизм и раздолбайство - наследия Совка. Пока от этого во всех сферах не избавимся, бардак и будет продолжаться. А в деле обороны государства бардак недопустим.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:35 Ответить
да какой пофигизм? там системная работа агентов *********!
показать весь комментарий
22.06.2022 15:14 Ответить
Та Слава Богу. А оборона (яка повинна в наступ перейти) Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя як там себе почуває?
показать весь комментарий
22.06.2022 13:26 Ответить
А остальные города?)
показать весь комментарий
22.06.2022 13:33 Ответить
Знаємо ваше відновлювання. Клоун обіцяв повернути війська на старі позиції, єслі шо. І де воно?
показать весь комментарий
22.06.2022 13:38 Ответить
Pani Olha
@kj3kNdYQ0bJ8jEt
·
2 год
1.А у нас в Дніпрі схоже назріває конфлікт- МОЗ хоче відібрати у громади лікарню ім.Мечнікова.Такий лист надіслали в Облраду.Не можуть пережити ,що весь Світ допомагає лікарні,а функціонери з Киіва на цьому не заробляють. Це будуть кранти фаховим лікарям...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:44 Ответить
Брехня. Похоже нет никакого плана обороны. Как простые люди создали блок посты, на скорую руку, с кучей ошибок и недочетов, так все и осталось. Никто их не исправляет и не переделывает. Все по бестолковому сделано, если рассматривать, как военный инженер.
А хотелось бы как раз серьезный видеть подход. Убрать БП из под жилых домов в самом Киеве! Уже известны сценарии наступления. Организуйте 3 линии обороны вокруг Киева. С перекрестным огнем на ключевых точках контроля движения. Блоки садить на раствор с арматурой и обкладывать мешками с песком. Иначе при падении даже танкового снаряда, эти блоки просто развалятся и задавят защитников.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:45 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2022 19:42 Ответить
"Обіцянка цяцянка - дурновму забава". Буде?, не буде?. Або вже є або ще нема! А якщо нема то нема...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:49 Ответить
Віталій Кличко нагадав, що Київрада ухвалила міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на загальну суму понад 110 млн грн.
На цей рік, зокрема, передбачено 40 мільйонів гривень!
Что такое 40 млн на всю тероборону Киева на весь 2022 год?! Вдумайтесь в эту цифру!
показать весь комментарий
22.06.2022 13:55 Ответить
Правду об этой войне мы не узнаем ни через 10 лет...ни через 20...каже блогер Мирослав Олешко...
И он прав....ибо пургаметы Артистовичи и прочие аналитеги туфту гонят не щадя пуза своего...
показать весь комментарий
22.06.2022 14:01 Ответить
а зараз повільно та по складам:
У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах

Так що зараз ничого немає як 24.02......І як тільки.....
Падлюки ледащи.....та вже потрібно щоб усі обороні споруди були з бетону на 2 метрі вглубь на всіх напрямках....
показать весь комментарий
22.06.2022 14:05 Ответить
доки в Київі вдосконалюють ...надцяту лінію оборони в Харків і Миколаїв вже по десять ракет за раз прилітає..
показать весь комментарий
22.06.2022 14:45 Ответить
Бо в Миколаєві, на відміну від Києва, мер - зєльоний клоун
показать весь комментарий
22.06.2022 15:19 Ответить
Кличко 40 млн на тероборону выделил на весь 2022 год, это даже не смешно. Это вредительство!
показать весь комментарий
22.06.2022 19:29 Ответить
«По имеющимся данным, в западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижнегородская обл.). Ориентировочный срок получения готовности к выполнению задач - 15 августа текущего года. Не исключено, что в случае необходимости подразделения и военные части из состава вновь создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев», - подчеркнул командующий группировкой сил и средств обороны города Киева, генерал Александр Павлюк.
Что же ты ничего не делаешь, генерал?!
показать весь комментарий
22.06.2022 19:27 Ответить
 
 