Оборона Киева и Киевщины постоянно усовершенствуется, - Павлюк

В случае обострения обстановки вокруг Киева будут немедленно возобновлены взрывные инженерные заграждения на оборонных рубежах.

Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В случае обострения обстановки будут приняты немедленные меры по установлению взрывных инженерных заграждений на оборонных рубежах. Для выполнения таких мероприятий определены подразделения, которые в сжатые сроки (сроком до 6-8 часов) способны выполнить задачи по наращиванию минно-взрывных заграждений. На вероятных направлениях выдвижения противника с северной стороны создаются лесные завалы, узлы заграждения. Основные мосты подготовлены к разрушению. Кроме того, устанавливаются и невзрывные инженерные заграждения, долговременные огневые сооружения и т.д.", - пояснил он.

По словам Павлюка, оборона Киева и Киевщины постоянно совершенствуется, а у подразделений терробороны есть и противотанковые комплексы NLAW, и гранатометы Carl Gustaff, минометы и беспилотные летательные аппараты. А вскоре возможности военных значительно улучшатся благодаря международной технической помощи стран-партнеров.

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"Мы сделали выводы из течения боевых действий, которые происходили на Киевщине. И уверяю вас, что у нас есть определенные спланированные меры по усилению обороны Киева. В современной обороне главной целью является отразить наступление сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы ( объекты) местности и таким образом создать благоприятные условия для перехода в наступление. Вооружение подразделений территориальной обороны должно соответствовать возложенным на них задачам", - подчеркнул он.