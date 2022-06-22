Оборона Киева и Киевщины постоянно усовершенствуется, - Павлюк
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В случае обострения обстановки вокруг Киева будут немедленно возобновлены взрывные инженерные заграждения на оборонных рубежах.
Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В случае обострения обстановки будут приняты немедленные меры по установлению взрывных инженерных заграждений на оборонных рубежах. Для выполнения таких мероприятий определены подразделения, которые в сжатые сроки (сроком до 6-8 часов) способны выполнить задачи по наращиванию минно-взрывных заграждений. На вероятных направлениях выдвижения противника с северной стороны создаются лесные завалы, узлы заграждения. Основные мосты подготовлены к разрушению. Кроме того, устанавливаются и невзрывные инженерные заграждения, долговременные огневые сооружения и т.д.", - пояснил он.
По словам Павлюка, оборона Киева и Киевщины постоянно совершенствуется, а у подразделений терробороны есть и противотанковые комплексы NLAW, и гранатометы Carl Gustaff, минометы и беспилотные летательные аппараты. А вскоре возможности военных значительно улучшатся благодаря международной технической помощи стран-партнеров.
"Мы сделали выводы из течения боевых действий, которые происходили на Киевщине. И уверяю вас, что у нас есть определенные спланированные меры по усилению обороны Киева. В современной обороне главной целью является отразить наступление сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы ( объекты) местности и таким образом создать благоприятные условия для перехода в наступление. Вооружение подразделений территориальной обороны должно соответствовать возложенным на них задачам", - подчеркнул он.
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уроды
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@kj3kNdYQ0bJ8jEt
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2 год
1.А у нас в Дніпрі схоже назріває конфлікт- МОЗ хоче відібрати у громади лікарню ім.Мечнікова.Такий лист надіслали в Облраду.Не можуть пережити ,що весь Світ допомагає лікарні,а функціонери з Киіва на цьому не заробляють. Це будуть кранти фаховим лікарям...
А хотелось бы как раз серьезный видеть подход. Убрать БП из под жилых домов в самом Киеве! Уже известны сценарии наступления. Организуйте 3 линии обороны вокруг Киева. С перекрестным огнем на ключевых точках контроля движения. Блоки садить на раствор с арматурой и обкладывать мешками с песком. Иначе при падении даже танкового снаряда, эти блоки просто развалятся и задавят защитников.
На цей рік, зокрема, передбачено 40 мільйонів гривень!
Что такое 40 млн на всю тероборону Киева на весь 2022 год?! Вдумайтесь в эту цифру!
И он прав....ибо пургаметы Артистовичи и прочие аналитеги туфту гонят не щадя пуза своего...
У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах
Так що зараз ничого немає як 24.02......І як тільки.....
Падлюки ледащи.....та вже потрібно щоб усі обороні споруди були з бетону на 2 метрі вглубь на всіх напрямках....
Что же ты ничего не делаешь, генерал?!