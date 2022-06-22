Оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, - Павлюк

У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах.

Про це заявив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У разі загострення обстановки буде вжито негайних заходів щодо встановлення вибухових інженерних загороджень на оборонних рубежах. Для виконання таких заходів визначено підрозділи, які у стислі строки (терміном до 6-8 год.) здатні виконати завдання щодо нарощення мінно-вибухових загороджень. На ймовірних напрямках висування противника з північного боку створюються лісові завали, вузли загородження. Основні мости підготовлені до руйнування. Крім того, встановлюються і невибухові інженерні загородження, довготривалі вогневі споруди тощо", - пояснив він.

За словами Павлюка, оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, а підрозділи тероборони мають і протитанкові комплекси NLAW, і гранатомети Carl Gustaff, міномети і безпілотні літальні апарати. А незабаром спроможності військових значно поліпшаться завдяки міжнародній технічній допомозі країн-партнерів.

"Ми зробили висновки з перебігу бойових дій, які відбувалися на Київщині. І запевняю вас, що у нас є певні сплановані заходи для посилення оборони Києва. У сучасній обороні головною метою є відбити наступ сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони (об’єкти) місцевості і в такий спосіб створити сприятливі умови для переходу в наступ. Озброєння підрозділів територіальної оборони має відповідати покладеним на них завданням", - наголосив він.

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