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Оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, - Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах.

Про це заявив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У разі загострення обстановки буде вжито негайних заходів щодо встановлення вибухових інженерних загороджень на оборонних рубежах. Для виконання таких заходів визначено підрозділи, які у стислі строки (терміном до 6-8 год.) здатні виконати завдання щодо нарощення мінно-вибухових загороджень. На ймовірних напрямках висування противника з північного боку створюються лісові завали, вузли загородження. Основні мости підготовлені до руйнування. Крім того, встановлюються і невибухові інженерні загородження, довготривалі вогневі споруди тощо", - пояснив він.

За словами Павлюка, оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, а підрозділи тероборони мають і протитанкові комплекси NLAW, і гранатомети Carl Gustaff, міномети і безпілотні літальні апарати. А незабаром спроможності військових значно поліпшаться завдяки міжнародній технічній допомозі країн-партнерів.

"Ми зробили висновки з перебігу бойових дій, які відбувалися на Київщині. І запевняю вас, що у нас є певні сплановані заходи для посилення оборони Києва. У сучасній обороні головною метою є відбити наступ сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони (об’єкти) місцевості і в такий спосіб створити сприятливі умови для переходу в наступ. Озброєння підрозділів територіальної оборони має відповідати покладеним на них завданням", - наголосив він.

Також читайте: Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару наразі існує, - Павлюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Аби це все на рік раніше...
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22.06.2022 13:25
+6
И при этом народу пи**т, что ЗА ГОД знали о нападении паРаши. Значит, сознательно сдавали страну?
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22.06.2022 13:28
+5
Та Слава Богу. А оборона (яка повинна в наступ перейти) Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя як там себе почуває?
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22.06.2022 13:26
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Аби це все на рік раніше...
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22.06.2022 13:25 Відповісти
а заглянуть в глаза....(с)

уроды
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22.06.2022 13:28 Відповісти
8 лет назад нужно было все это делать а не торговать с окупантами рассказывая что Украине это выгодно. Много наторговали?
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22.06.2022 14:04 Відповісти
Чому 8років? Чому не 30?
Розберіться для початку
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22.06.2022 19:09 Відповісти
30 лет назад угроза не была возможна))

разберитесь сначала
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22.06.2022 22:23 Відповісти
єто еще раз показывает, что в феврале к нападению рашки НЕ ГОТОВИЛИСЬ. (Арестович - прописью не готовились)
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22.06.2022 13:26 Відповісти
И при этом народу пи**т, что ЗА ГОД знали о нападении паРаши. Значит, сознательно сдавали страну?
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22.06.2022 13:28 Відповісти
они знали, просто не готовились, ну или готовились как умеют - формально , на бумажках, пыль в глаза, пиар, срачи у Шустера. Надеялись что пронесет.
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22.06.2022 13:33 Відповісти
Пофигизм и раздолбайство - наследия Совка. Пока от этого во всех сферах не избавимся, бардак и будет продолжаться. А в деле обороны государства бардак недопустим.
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22.06.2022 13:35 Відповісти
да какой пофигизм? там системная работа агентов *********!
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22.06.2022 15:14 Відповісти
Та Слава Богу. А оборона (яка повинна в наступ перейти) Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя як там себе почуває?
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22.06.2022 13:26 Відповісти
А остальные города?)
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22.06.2022 13:33 Відповісти
Знаємо ваше відновлювання. Клоун обіцяв повернути війська на старі позиції, єслі шо. І де воно?
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22.06.2022 13:38 Відповісти
Pani Olha
@kj3kNdYQ0bJ8jEt
·
2 год
1.А у нас в Дніпрі схоже назріває конфлікт- МОЗ хоче відібрати у громади лікарню ім.Мечнікова.Такий лист надіслали в Облраду.Не можуть пережити ,що весь Світ допомагає лікарні,а функціонери з Киіва на цьому не заробляють. Це будуть кранти фаховим лікарям...
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22.06.2022 13:44 Відповісти
Брехня. Похоже нет никакого плана обороны. Как простые люди создали блок посты, на скорую руку, с кучей ошибок и недочетов, так все и осталось. Никто их не исправляет и не переделывает. Все по бестолковому сделано, если рассматривать, как военный инженер.
А хотелось бы как раз серьезный видеть подход. Убрать БП из под жилых домов в самом Киеве! Уже известны сценарии наступления. Организуйте 3 линии обороны вокруг Киева. С перекрестным огнем на ключевых точках контроля движения. Блоки садить на раствор с арматурой и обкладывать мешками с песком. Иначе при падении даже танкового снаряда, эти блоки просто развалятся и задавят защитников.
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22.06.2022 13:45 Відповісти
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22.06.2022 19:42 Відповісти
"Обіцянка цяцянка - дурновму забава". Буде?, не буде?. Або вже є або ще нема! А якщо нема то нема...
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22.06.2022 13:49 Відповісти
Віталій Кличко нагадав, що Київрада ухвалила міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на загальну суму понад 110 млн грн.
На цей рік, зокрема, передбачено 40 мільйонів гривень!
Что такое 40 млн на всю тероборону Киева на весь 2022 год?! Вдумайтесь в эту цифру!
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22.06.2022 13:55 Відповісти
Правду об этой войне мы не узнаем ни через 10 лет...ни через 20...каже блогер Мирослав Олешко...
И он прав....ибо пургаметы Артистовичи и прочие аналитеги туфту гонят не щадя пуза своего...
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22.06.2022 14:01 Відповісти
а зараз повільно та по складам:
У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах

Так що зараз ничого немає як 24.02......І як тільки.....
Падлюки ледащи.....та вже потрібно щоб усі обороні споруди були з бетону на 2 метрі вглубь на всіх напрямках....
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22.06.2022 14:05 Відповісти
доки в Київі вдосконалюють ...надцяту лінію оборони в Харків і Миколаїв вже по десять ракет за раз прилітає..
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22.06.2022 14:45 Відповісти
Бо в Миколаєві, на відміну від Києва, мер - зєльоний клоун
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22.06.2022 15:19 Відповісти
Кличко 40 млн на тероборону выделил на весь 2022 год, это даже не смешно. Это вредительство!
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22.06.2022 19:29 Відповісти
«По имеющимся данным, в западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижнегородская обл.). Ориентировочный срок получения готовности к выполнению задач - 15 августа текущего года. Не исключено, что в случае необходимости подразделения и военные части из состава вновь создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев», - подчеркнул командующий группировкой сил и средств обороны города Киева, генерал Александр Павлюк.
Что же ты ничего не делаешь, генерал?!
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22.06.2022 19:27 Відповісти
 
 