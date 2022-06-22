Оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, - Павлюк
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У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах.
Про це заявив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У разі загострення обстановки буде вжито негайних заходів щодо встановлення вибухових інженерних загороджень на оборонних рубежах. Для виконання таких заходів визначено підрозділи, які у стислі строки (терміном до 6-8 год.) здатні виконати завдання щодо нарощення мінно-вибухових загороджень. На ймовірних напрямках висування противника з північного боку створюються лісові завали, вузли загородження. Основні мости підготовлені до руйнування. Крім того, встановлюються і невибухові інженерні загородження, довготривалі вогневі споруди тощо", - пояснив він.
За словами Павлюка, оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, а підрозділи тероборони мають і протитанкові комплекси NLAW, і гранатомети Carl Gustaff, міномети і безпілотні літальні апарати. А незабаром спроможності військових значно поліпшаться завдяки міжнародній технічній допомозі країн-партнерів.
"Ми зробили висновки з перебігу бойових дій, які відбувалися на Київщині. І запевняю вас, що у нас є певні сплановані заходи для посилення оборони Києва. У сучасній обороні головною метою є відбити наступ сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони (об’єкти) місцевості і в такий спосіб створити сприятливі умови для переходу в наступ. Озброєння підрозділів територіальної оборони має відповідати покладеним на них завданням", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
уроды
Розберіться для початку
разберитесь сначала
@kj3kNdYQ0bJ8jEt
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2 год
1.А у нас в Дніпрі схоже назріває конфлікт- МОЗ хоче відібрати у громади лікарню ім.Мечнікова.Такий лист надіслали в Облраду.Не можуть пережити ,що весь Світ допомагає лікарні,а функціонери з Киіва на цьому не заробляють. Це будуть кранти фаховим лікарям...
А хотелось бы как раз серьезный видеть подход. Убрать БП из под жилых домов в самом Киеве! Уже известны сценарии наступления. Организуйте 3 линии обороны вокруг Киева. С перекрестным огнем на ключевых точках контроля движения. Блоки садить на раствор с арматурой и обкладывать мешками с песком. Иначе при падении даже танкового снаряда, эти блоки просто развалятся и задавят защитников.
На цей рік, зокрема, передбачено 40 мільйонів гривень!
Что такое 40 млн на всю тероборону Киева на весь 2022 год?! Вдумайтесь в эту цифру!
И он прав....ибо пургаметы Артистовичи и прочие аналитеги туфту гонят не щадя пуза своего...
У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах
Так що зараз ничого немає як 24.02......І як тільки.....
Падлюки ледащи.....та вже потрібно щоб усі обороні споруди були з бетону на 2 метрі вглубь на всіх напрямках....
Что же ты ничего не делаешь, генерал?!