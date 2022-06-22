ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, есть определенные успехи, - ОК Південь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области и добились определенных успехов. Какие именно населенные пункты освободили - не разглашают.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Південь Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nv.ua.
Из соображений безопасности она не стала разглашать названия освобожденных от оккупантов населенных пунктов.
"Мы действительно имеем определенные успехи, контрнаступательные действия, которые существенно продвигают нас в восточном направлении, но не объявляем сейчас освобожденные населенные пункты, потому что в условиях войны очень важно пройти, освободить, закрепиться и отодвинуть врага настолько, чтобы он не мог накрывать мощными и очень жестокими артиллерийскими, минометными ударами тот населенный пункт, который уже под нашим контролем", — отметила Гуменюк.
Напомним, 20 июня советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ откинули оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.
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Згідно інформації сайту https://deepstatemap.live
Только со стороны звучит глуповато как-то. Мы специально не сообщаем в прессе, какие населенные пункты освобождены...а то, рашисты из прессы узнают об этом и нанесут удар. У орков пока вполне боеспособная армия и наверняка они прекрасно знают, в каких населенных пункатах они есть или их нет.
А вот когда нам об этом не говорят, мне немножко напомнило из истории второй мировой, когда в городке под Харьковом возле громкоговорителя собралась толпа народа и диктор озвучил, что мол немец разбит, отступает, бьем его уже на его земле, через час незнающий об этом немец зашел в этот город. Сорри, если кого обидел.