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ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, є певні успіхи, - ОК Південь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Українські війська продовжують контрнаступ у Херсонській області й досягли певних успіхів. Які саме населені пункти звільнили - не розголошують.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Nv.ua.

З питань безпеки вона не стала розголошувати назви населених пунктів, що звільняються від окупантів.

"Ми дійсно маємо певні успіхи, контрнаступальні дії, які суттєво просувають нас у східному напрямку, але не оголошуємо зараз населені пункти, які визволили, тому що в умовах війни дуже важливо пройти, вивільнити, закріпитися і посунути ворога настільки, щоб він не міг укривати потужними і дуже жорстокими артилерійськими, мінометними ударами той населений пункт, який уже під нашим контролем", - наголосила Гуменюк.

Дивіться: Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО

Нагадаємо, 20 червня радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Слава ВЕЛИКИМ ХЕРСОНСКИМ ПАРТИЗАНАМ 🙏❤️💙💛‼️Спасибо за ликвидацию ГНИДЫ Ковалёва -предателя рашистского холуя‼️
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22.06.2022 14:15
+18
Ніяких контрнаступів не потрібно би було,якби в Україні було би 300-400 винищувачів і далекобійні ракети.Україна спокійно могла це собі дозволити.Але ж тут завжди все не так.
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22.06.2022 14:09
+13
Названия освобожденных населенных пунктов не разглашается, что бы враг не узнал! Абдристович, это ты?
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22.06.2022 14:15
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добре якщо так....
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22.06.2022 14:07 Відповісти
Ніяких контрнаступів не потрібно би було,якби в Україні було би 300-400 винищувачів і далекобійні ракети.Україна спокійно могла це собі дозволити.Але ж тут завжди все не так.
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22.06.2022 14:09 Відповісти
А ведь было и больше: 176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) в ШПУ.

стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43).

ядерні боєзаряди стратегічної зброї[en]: від 1514 до 2156.
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22.06.2022 14:25 Відповісти
если ты дурачок, то не обязательно это демонстрировать
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22.06.2022 14:22 Відповісти
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22.06.2022 14:24 Відповісти
Названия освобожденных населенных пунктов не разглашается, что бы враг не узнал! Абдристович, это ты?
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22.06.2022 14:15 Відповісти
Слава ВЕЛИКИМ ХЕРСОНСКИМ ПАРТИЗАНАМ 🙏❤️💙💛‼️Спасибо за ликвидацию ГНИДЫ Ковалёва -предателя рашистского холуя‼️
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22.06.2022 14:15 Відповісти
офіційного підтвердження немає. скоріше за все фейк, як і більшість подібних заяв.
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22.06.2022 14:54 Відповісти
Дерьмака, Татарова та Портнова запартизанити можна чи доведеться чекати партизан з Херсона?
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22.06.2022 15:36 Відповісти
Можна. Партизань!
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22.06.2022 18:03 Відповісти
Никаких контрударов не потребовалось бы , если бы границу с Крымом это либо защищал бы( наверное всю Украину продали ) Объяснений нет и не будет , кроме предал зам нач СБУ- который не может отдавать приказов военным, тем более уйти с позиций. Никогда не узнаем за сколько и кто предали. Серьезные приказы согласуются с высшим командованием ( граница с Крымом ,, ее защита - обязательно)
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22.06.2022 14:23 Відповісти
Даже не надейтесь, узнаем
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22.06.2022 14:27 Відповісти
Здравомыслящий и так ВСЕ понимает , как и с "ВАГНЕРГЕЙТОМ"‼️ЧЬЯ ЭТО МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ,Только ВЕРХОВНОГО , а д'ерьмак ни за что не отвечает , все с хитосделанно
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22.06.2022 14:36 Відповісти
Якби 23.02.22 не відвели артилерію на 100 км від Чонгара, фронт досі проходив там. А Херсону нічого не загрожувало б.
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22.06.2022 14:50 Відповісти
З Богом
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22.06.2022 14:26 Відповісти
Най українців оберігають Світлі Ангели .
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22.06.2022 14:29 Відповісти
накой те ваши ангелы светлые войну допустили?
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22.06.2022 16:14 Відповісти
А сенс не називати звільнених населених пунктів - хіба ворог не знає, звідки втік? Можливо, звідти взагалі жоден орк не зміг втекти, тоді є сенс.
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22.06.2022 14:34 Відповісти
Выше такое же сомнение озвучил Nick Nemo, а ещё выше я (там где крестик и глупый хамский коммент под ним)
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22.06.2022 14:39 Відповісти
Вони знають на рівні нижнього командування і можуть не доповідати оперативно нагору з різних причин. Тому нам теж не слід їм у цьму допомагати, поки звільнені населені пункти на зачищені і не побудовані укріплення
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22.06.2022 14:42 Відповісти
Ну й орки - беруть інфу з наших коментів, а не від своїх підлеглих.
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22.06.2022 15:05 Відповісти
проверить нельзя тогда. в этом есть смысл.
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22.06.2022 14:48 Відповісти
Есть села где вообще никого небыло но его заняли, например наши. Они ж не в каждом селе сидят. У меня родственники в харьк области на оккупированной территории. Они орков за четыре месяца два раза видели. Все может быть
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22.06.2022 17:37 Відповісти
и снова о погоде !!!
///
Появилась информация об убийстве "слуги"-коллаборанта...

В городе Голая Пристань Херсонской области убит исключенный из фракции Слуга народа нардеп Алексей Ковалев, перешедший на сторону оккупантов.
Об этом в среду, 22 июня, заявил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Официального подтверждения или опровержения пока нет...

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22.06.2022 14:39 Відповісти
всему своё время‼️🙏🙏🙏🙏УДАЧИ 🍀 КРАСАВЦЫ ЗСУ‼️❤️💙💛ПАРТИЗАНЫ‼️✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼
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22.06.2022 14:39 Відповісти
Зміни на Херсонському фронті за 9 днів, - від 13 червня по сьогодні, 22.06.2022.
Згідно інформації сайту https://deepstatemap.live
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22.06.2022 14:48 Відповісти
цей наступ вже триває декілька тижнів, але суттєво там нічого не змінилося. Навіть більше, русня ліквідувала наш плацдарм на лівому березі Інгульця. ЗСУ ледве стримують навалу орків які йдуть вмирати за свого Царя ***** навіть не маючи нормального взуття не кажучи вже про бронежилети та каски. А такі новини, які вводять в оману суспільство перебільшеними "успіхам" або близькою перемогою на первних ділянках, лише шкодять. Люди думають що мобілізаці не потрібна і навіть шкідлива, тепер час займатися економікою и внутрішніми чварами, а Зеля то взагалі крутий чуваче і в нього все під контролем. Нажаль, ***** такого немає і близько
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22.06.2022 14:52 Відповісти
Если это так, то это здорово!
Только со стороны звучит глуповато как-то. Мы специально не сообщаем в прессе, какие населенные пункты освобождены...а то, рашисты из прессы узнают об этом и нанесут удар. У орков пока вполне боеспособная армия и наверняка они прекрасно знают, в каких населенных пункатах они есть или их нет.
А вот когда нам об этом не говорят, мне немножко напомнило из истории второй мировой, когда в городке под Харьковом возле громкоговорителя собралась толпа народа и диктор озвучил, что мол немец разбит, отступает, бьем его уже на его земле, через час незнающий об этом немец зашел в этот город. Сорри, если кого обидел.
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22.06.2022 15:39 Відповісти
 
 