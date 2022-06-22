ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, є певні успіхи, - ОК Південь

Українські війська продовжують контрнаступ у Херсонській області й досягли певних успіхів. Які саме населені пункти звільнили - не розголошують.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Nv.ua.

З питань безпеки вона не стала розголошувати назви населених пунктів, що звільняються від окупантів.

"Ми дійсно маємо певні успіхи, контрнаступальні дії, які суттєво просувають нас у східному напрямку, але не оголошуємо зараз населені пункти, які визволили, тому що в умовах війни дуже важливо пройти, вивільнити, закріпитися і посунути ворога настільки, щоб він не міг укривати потужними і дуже жорстокими артилерійськими, мінометними ударами той населений пункт, який уже під нашим контролем", - наголосила Гуменюк.

Дивіться: Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО

Нагадаємо, 20 червня радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області.