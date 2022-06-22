ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, є певні успіхи, - ОК Південь
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Українські війська продовжують контрнаступ у Херсонській області й досягли певних успіхів. Які саме населені пункти звільнили - не розголошують.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Nv.ua.
З питань безпеки вона не стала розголошувати назви населених пунктів, що звільняються від окупантів.
"Ми дійсно маємо певні успіхи, контрнаступальні дії, які суттєво просувають нас у східному напрямку, але не оголошуємо зараз населені пункти, які визволили, тому що в умовах війни дуже важливо пройти, вивільнити, закріпитися і посунути ворога настільки, щоб він не міг укривати потужними і дуже жорстокими артилерійськими, мінометними ударами той населений пункт, який уже під нашим контролем", - наголосила Гуменюк.
Нагадаємо, 20 червня радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області.
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стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43).
ядерні боєзаряди стратегічної зброї[en]: від 1514 до 2156.
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Появилась информация об убийстве "слуги"-коллаборанта...
В городе Голая Пристань Херсонской области убит исключенный из фракции Слуга народа нардеп Алексей Ковалев, перешедший на сторону оккупантов.
Об этом в среду, 22 июня, заявил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
Официального подтверждения или опровержения пока нет...
Згідно інформації сайту https://deepstatemap.live
Только со стороны звучит глуповато как-то. Мы специально не сообщаем в прессе, какие населенные пункты освобождены...а то, рашисты из прессы узнают об этом и нанесут удар. У орков пока вполне боеспособная армия и наверняка они прекрасно знают, в каких населенных пункатах они есть или их нет.
А вот когда нам об этом не говорят, мне немножко напомнило из истории второй мировой, когда в городке под Харьковом возле громкоговорителя собралась толпа народа и диктор озвучил, что мол немец разбит, отступает, бьем его уже на его земле, через час незнающий об этом немец зашел в этот город. Сорри, если кого обидел.