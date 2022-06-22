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С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявку на получение помощи от ЕСПЧ онлайн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці,переселенці

Каждый гражданин, пострадавший от российской агрессии, может получить компенсацию от 5000 до 30000 евро. Для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Подать заявку можно через соответствующую электронную систему: espl.com.ua.

"Система указывает перечень ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ: гибель родственника, разрушенное жилье, ранение, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилование или насильственное исчезновение человека и т.д. Система упрощает подачу заявления, поскольку содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что нужно указать.

Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, скачать необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений Укрпочты", - говорится в сообщении.

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В Минцифре отмечают, что при заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованное отправление в почтовом отделении.

"Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными. Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, вероятность получения компенсации высока", - добавили в Минастерстве.
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Топ комментарии
+7
Згадалось.
" 6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
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22.06.2022 15:47
+6
яка щедрість. Ото негідники наживуться собі. А нормальні люди, хер що отримають.
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22.06.2022 15:46
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Правила форума Совет форумчан
Треба відразу людям про терміни казати за які буде розглянуто справи .Потрібно інший механізм знаходити,заморожені активи росіян є.Просто зараз постраждалих мільйони ,біженців 7 мільйонів,як ви уявляєте ЄСПЧ буде розглядати ці справи??Якщо через цей суд домогатися репарацій від агресора то це займе 50 років часу.
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22.06.2022 15:39 Ответить
При чому тут репарації? І при чому тут біженці? Так може бути розгляд якийсь час. Але скоріше за все подібні справи будуть об'єднані в одному провадженні що скоротить терміни.
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22.06.2022 16:03 Ответить
яка щедрість. Ото негідники наживуться собі. А нормальні люди, хер що отримають.
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22.06.2022 15:46 Ответить
Ви новину читали?
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22.06.2022 16:00 Ответить
Згадалось.
" 6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
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22.06.2022 15:47 Ответить
"Слуги клоуна" першими оформлять.
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22.06.2022 15:51 Ответить
Звиняйте за офтоп.

Про зрадника Ковальова є підтвердження? Є чутки, що фсьо.
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22.06.2022 15:57 Ответить
Історія - співробітнику влучило в квартиру з оркської сторони, потім з нашої. Таке буває (Харків). Подав на відшкодування, сказали - будемо розбиратися - хто винен. Я плакав
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22.06.2022 16:01 Ответить
Какая то херня...
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22.06.2022 16:53 Ответить
Яка допомога? що ви верзете?
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22.06.2022 16:01 Ответить
А раньше нельзя было подсуетиться?
У меня четыре месяца будет через 4 дня.
Учитывая шо будут выходные реально два дня.
Распечатать сейчас проблема. Найти и добраться до работающего отделения укрпочты тоже проблема. Теоретические 30 штук не покрывают трёшку в раскуяченном доме в Харькове.
Но попытаться всё же стоит. Может у рашки головняка добавится с этими исками. И то хоть какая то польза.
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22.06.2022 16:02 Ответить
Думаю все у вас получится ,даже если не в день в день -главное до 16 01 2023
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22.06.2022 16:52 Ответить
нифига не открывается по этому адресу,пишет ждите ответа,ЖДУ
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22.06.2022 17:00 Ответить
Код на телефон не приходит! Залолбался отправлять повтор на код и всё-равно никакое смс с кодом не приходит!
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23.06.2022 01:17 Ответить
 
 