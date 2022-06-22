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Відсьогодні українці можуть подати заявку на отримання допомоги від ЄПСЛ онлайн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці,переселенці

Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

Подати заявку можна через відповідну електронну систему: espl.com.ua.

"Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

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У Мінцифри зазначають, що при заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні.

"Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", - додали у Міністерстві.
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Топ коментарі
+7
Згадалось.
" 6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
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22.06.2022 15:47
+6
яка щедрість. Ото негідники наживуться собі. А нормальні люди, хер що отримають.
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22.06.2022 15:46
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Треба відразу людям про терміни казати за які буде розглянуто справи .Потрібно інший механізм знаходити,заморожені активи росіян є.Просто зараз постраждалих мільйони ,біженців 7 мільйонів,як ви уявляєте ЄСПЧ буде розглядати ці справи??Якщо через цей суд домогатися репарацій від агресора то це займе 50 років часу.
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22.06.2022 15:39 Відповісти
При чому тут репарації? І при чому тут біженці? Так може бути розгляд якийсь час. Але скоріше за все подібні справи будуть об'єднані в одному провадженні що скоротить терміни.
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22.06.2022 16:03 Відповісти
яка щедрість. Ото негідники наживуться собі. А нормальні люди, хер що отримають.
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22.06.2022 15:46 Відповісти
Ви новину читали?
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22.06.2022 16:00 Відповісти
Згадалось.
" 6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
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22.06.2022 15:47 Відповісти
"Слуги клоуна" першими оформлять.
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22.06.2022 15:51 Відповісти
Звиняйте за офтоп.

Про зрадника Ковальова є підтвердження? Є чутки, що фсьо.
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22.06.2022 15:57 Відповісти
Історія - співробітнику влучило в квартиру з оркської сторони, потім з нашої. Таке буває (Харків). Подав на відшкодування, сказали - будемо розбиратися - хто винен. Я плакав
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22.06.2022 16:01 Відповісти
Какая то херня...
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22.06.2022 16:53 Відповісти
Яка допомога? що ви верзете?
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22.06.2022 16:01 Відповісти
А раньше нельзя было подсуетиться?
У меня четыре месяца будет через 4 дня.
Учитывая шо будут выходные реально два дня.
Распечатать сейчас проблема. Найти и добраться до работающего отделения укрпочты тоже проблема. Теоретические 30 штук не покрывают трёшку в раскуяченном доме в Харькове.
Но попытаться всё же стоит. Может у рашки головняка добавится с этими исками. И то хоть какая то польза.
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22.06.2022 16:02 Відповісти
Думаю все у вас получится ,даже если не в день в день -главное до 16 01 2023
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22.06.2022 16:52 Відповісти
нифига не открывается по этому адресу,пишет ждите ответа,ЖДУ
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22.06.2022 17:00 Відповісти
Код на телефон не приходит! Залолбался отправлять повтор на код и всё-равно никакое смс с кодом не приходит!
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23.06.2022 01:17 Відповісти
 
 