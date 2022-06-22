Відсьогодні українці можуть подати заявку на отримання допомоги від ЄПСЛ онлайн
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Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше 16 січня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Подати заявку можна через відповідну електронну систему: espl.com.ua.
"Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.
Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри зазначають, що при заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні.
"Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", - додали у Міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
" 6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
Про зрадника Ковальова є підтвердження? Є чутки, що фсьо.
У меня четыре месяца будет через 4 дня.
Учитывая шо будут выходные реально два дня.
Распечатать сейчас проблема. Найти и добраться до работающего отделения укрпочты тоже проблема. Теоретические 30 штук не покрывают трёшку в раскуяченном доме в Харькове.
Но попытаться всё же стоит. Может у рашки головняка добавится с этими исками. И то хоть какая то польза.