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В результате обстрела Николаева оккупантами 3 человека получили ранения, - Сенкевич (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В результате обстрела Николаева погиб один человек, а двое пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now, об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

По его словам, один человек получил смертельные ранения. Еще двое пострадали от взрывов.

"Пострадали два предприятия, частные, на территории которых находились горюче-смазочные материалы. Одна школа пострадала: выбиты окна, пострадала крыша. Пять многоэтажек - у них выбиты двери в подъезде, окна", - отметил он.

На одном из предприятий произошло возгорание материалов, и сейчас почти весь город находится в черном дыму. Погасить пламя невозможно, поэтому приходится ждать, пока все догорит.

Позже Сенкевич сообщил о трех раненых. Но заявил, что информация о погибшем не подтвердилась.

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Автор: Анастасія Потіха
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22.06.2022 16:17 Ответить
Тим часом орки брешуть, мовляв "21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
Короче, стріляють по мирняку, а брешуть про явно нереальні втрати в ЗСУ.
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22.06.2022 16:28 Ответить
 
 