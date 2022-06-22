В результате обстрела Николаева оккупантами 3 человека получили ранения, - Сенкевич (обновлено)

В результате обстрела Николаева погиб один человек, а двое пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now, об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

По его словам, один человек получил смертельные ранения. Еще двое пострадали от взрывов.

"Пострадали два предприятия, частные, на территории которых находились горюче-смазочные материалы. Одна школа пострадала: выбиты окна, пострадала крыша. Пять многоэтажек - у них выбиты двери в подъезде, окна", - отметил он.

На одном из предприятий произошло возгорание материалов, и сейчас почти весь город находится в черном дыму. Погасить пламя невозможно, поэтому приходится ждать, пока все догорит.

Позже Сенкевич сообщил о трех раненых. Но заявил, что информация о погибшем не подтвердилась.

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