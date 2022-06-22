Внаслідок обстрілу Миколаєва окупантами 3 особи дістали поранення, - Сєнкевич (оновлено)

Внаслідок обстрілу Миколаєва поранено трьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now, про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

За його словами, одна людина отримала смертельні поранення. Ще двоє постраждали від вибухів.

"Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. Пʼять багатоповерхівок - у них вибиті двері в підʼїзді, вікна", - зазначив він.

На одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто перебуває у чорному диму. Погасити полумʼя неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Пізніше Сєнкевич повідомив, про трьох поранених. Та заявив, що інформація про загиблого не підтвердилась

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