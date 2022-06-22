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Окупанти завдали 7 ракетних ударів по Миколаєву, - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", - зазначив він.
Наразі подробиць обстрілу не повідомляється.
Тим часом нардеп Олексій Гончаренко зазначив у телеграм-каналі, що окупанти вдарили по центру міста.
Топ коментарі
+37 Galyna Tesla
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+35 Роман с камнем
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+27 Роман с камнем
показати весь коментар22.06.2022 12:19
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