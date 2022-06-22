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Окупанти завдали 7 ракетних ударів по Миколаєву, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Війська РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", - зазначив він.

Наразі подробиць обстрілу не повідомляється.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко зазначив у телеграм-каналі, що окупанти вдарили по центру міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина, - Сєнкевич

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
зате є асфальт
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22.06.2022 12:08
+35
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22.06.2022 12:17
+27
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22.06.2022 12:19
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Похоже, ни в Харькове, ни в Николаеве ПВО нет(
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22.06.2022 12:07 Відповісти
зате є асфальт
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22.06.2022 12:08 Відповісти
бєлий русскій асфальт...
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22.06.2022 12:12 Відповісти
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22.06.2022 12:17 Відповісти
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22.06.2022 12:19 Відповісти
и железный купол, и шапито построили не украинцы
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22.06.2022 12:51 Відповісти
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22.06.2022 12:54 Відповісти
какое ПВО???..может ПРО?, так и не секрет, что его нет....
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22.06.2022 12:09 Відповісти
Наше ПВО ще дуже старається і працює як ПРО. Але звісно що повноцінної ПРО поки немає. Так що нам би хоча би ПВО....
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22.06.2022 12:14 Відповісти
Ви в курсі, що еффективність збиття ракет рашистів не більше ніж 20 відсотків?
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22.06.2022 12:41 Відповісти
ми в курсі шо в рази більша! але ти і надалі думай шо 20%
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22.06.2022 12:52 Відповісти
Ну якось збивають і пво, чи ви новенький?
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22.06.2022 12:15 Відповісти
"ну якось" - ценой везения + профессионализма... а какие к ним могут быть претензии от ракетных ударов???
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22.06.2022 12:41 Відповісти
Є,але дайте Кіму щось написати,а то як і не при війні.
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22.06.2022 12:13 Відповісти
Тьотко фольксдойчен, а чим тобі Кім не вгодив?
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22.06.2022 12:55 Відповісти
Якось дивно вдало все для нього складається, то він проспав, то перервав інспекцію в районі. Мабуть таки набагато більше знає ніж розповідає
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22.06.2022 13:02 Відповісти
зачем нам ПВО? у нас есть дороги! по которым едут орки
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22.06.2022 12:15 Відповісти
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22.06.2022 12:30 Відповісти
Ні не складний. Той товстун на фото ліворуч ******* всі війскови склади, на яких серед іншого знищено багато ракет для Буків. Це я промовчу про снаряди 152мм, та ракети для РСЗВ, яких так відчайдушно не вистачає зараз... Для шанувальников найвеличнішого напевно невідомо, що ні якой зброї нам до вторгнення (і навіть в перши півтора місяці після вторгнення) ні хто не продавав. Німеччіна заблокувала продаж снайперських гвинтівок, які вже були передплачени. Ви порівняйте гвинтівки та ППО й у черзі за пенсієй поміркуйте чи ми були в змозі купити ППО якщо навіть з гвинтівками був затик...
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22.06.2022 12:41 Відповісти
А ты шо против был? Хотели ж встретиться посередине, перестать стрелять. И не забудь дописать, как Зебил развалил программу ПВО крупных городов, провел разминирование и фактически остановил производство отечественного вооружения, типа Нептунов.
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22.06.2022 12:48 Відповісти
скажи, а підірвані склади совкової зброї в Болгарії і Чехії, які готувалися до продажу в Україні - теж цей "товстун" *******?
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22.06.2022 12:55 Відповісти
он что должен был там дежурить?
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22.06.2022 13:04 Відповісти
Це не він ******* а такі піздуни як ти і тобі подібні.
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22.06.2022 22:36 Відповісти
Віктор Лесик і далі співає російську пропоганду, що мов Порошенко винен у підриві складів. Пане Песику, при Порошенко ворог, використовуючи безпілотники знищив 4 склади за 5 років, а при Володі Боневтіку за три місяці знищили сотню складів, сотню заводів, всі аеропорти і навіть такі міста як Маріуполь, Попасну, Сєверодонецьк, Ізюм, Бучу, Ірпень, Гостомель та багато інших, то в цьому винен Заленський, чи ворог? Звичайно ворог, а Зеленського вина в тому, що не виготовлялв зброю, ракети, катера, омуніцію, бронежилети, а все зарив в дороги.
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23.06.2022 16:02 Відповісти
То ПВО которое есть не предназначено для борьбы с ракетами как бы...на секундочку!
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22.06.2022 12:52 Відповісти
похоже с экю у тебя проблемы..от Херсона до николаева 40 км...какое пво????
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22.06.2022 12:58 Відповісти
Очень сильные прилеты. Наверно калибры е..ные
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22.06.2022 12:13 Відповісти
А не можуть по суші пробитися, та гатять вже все підряд як у Маріуполі. І що важливо, відправляють на той світ саме ватне населення, яке і досі за путіна.
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22.06.2022 12:18 Відповісти
В Киеве и Харькове ватного населения не меньше чем в Николаеве. И коректировщиков и наводчиков руснявых везде достаточно.
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22.06.2022 12:29 Відповісти
В Киеве гораздо меньше! Разве что понаехавшая донбасня...
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22.06.2022 12:56 Відповісти
ога, они даже в Раде ходят, меньше
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22.06.2022 13:01 Відповісти
Питання не в тому, звідки вони, а яка в них "прошивка". Ніби, якщо ти живеш на південному-сході, то ти вата, а якщо на заході, то затятий бандерівець. Звісно, що на сході вати значно більше, бо так історично склалося.
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22.06.2022 14:28 Відповісти
В центре не калибры. Скорее Смерчи фугасные. От калибров вибрация по стенам.
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22.06.2022 12:59 Відповісти
Да, была вибрация, удлиненный взрыв а не короткий, РСЗО так не х..рит
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22.06.2022 13:03 Відповісти
Зе с дерьмачнымОП до сих пор , во время кровавого рашистского террора "ДОРОГИ БУДУЕ", ремонтуе , а не ПВО ‼️ тварюки ненасытные , никак не нажрутся Каломой уже сейчас схемы протягивает , как помощь деребанить
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22.06.2022 12:14 Відповісти
а тем временем - игарь валерьич чилит с дифчонками в Буковеле ...
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22.06.2022 12:27 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1538434617447002112
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22.06.2022 12:28 Відповісти
Вы какие-то упоротые. Дороги для передвижения как бы тоже нужны, и для населения, и для подвоза гумопощи, и для оставшейся экономики, и для техники различной. Дороги намного дешевле ремонтировать, чем купить пару систем ПВО.
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22.06.2022 12:46 Відповісти
Тупорылый, что ВАЖНЕЕ⁉️Оружие и средства защиты для ЗСУ или бабло деребанить на дорогах в разгар террора☠️🇷🇺⁉️
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22.06.2022 12:55 Відповісти
бабло деребанить конешно, а что может быть важнее ? ну ты смешной

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22.06.2022 13:08 Відповісти
Це ж яким треба бути мудрим нарідом, щоб віддати керівництво своєї країни оцей жидівській морді, просрав своє майбутнє та майбутнє своїх детей.
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22.06.2022 14:04 Відповісти
Люди категории "По приколу" думали что война на Донбассе это где-то там, далеко, их не коснется. Люди категории "Хуже не будет" голосовали чтоб газ был дешевле, и получили две платежки за газ.
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22.06.2022 17:00 Відповісти
... і це ще не вечір
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22.06.2022 18:43 Відповісти
Только эти дороги ВТРОЕ дороже, чем строили папередники, и почему то на направлениях главных ударов кацапов!

Про "намного дешевле ремонтировать, чем купить пару систем ПВО" - зелёный ******!

Батарея "Нептунов" стоит как 10 км трассы "Днепр-Решетиловка"
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22.06.2022 13:01 Відповісти
для подвоза гумпомощи и военной техники используются железные дороги, бронетехнику доставляют не по дорогам общего пользования а на ж.д составах. А делать дороги, за счет урезания финансирования армии, в то время когда в стране война, только ИДИОТЫ, такие как ты
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22.06.2022 13:06 Відповісти
Класно размірковувати з теплой Іспанії про дороги. Мешканцям Ірпеня або Чернігова зі зруйнованимі мостами напевно все ж таки потрібно щоб якось відремонтували дорогі. Но ви не відволікайтесь на їх потреби та за кухлем червоного вина та нарезкою хамону продовжуйте лаятись на тіх хто щось робе задля налагодження нормального життя громадянам країни.
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22.06.2022 12:46 Відповісти
Завидуй 🤖,своим МЕГАВОРЮГАМ ‼️🤢каламою, дерьмаку ,люське подполковником , Татарову !Прихвости рашистские призывали шашлыки жрать и день ПАБЕДОБЕСИЯ праздновать
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22.06.2022 13:05 Відповісти
Что интересно, приходит оповещение на смартфон "Отмена воздушной тревоги" и через пять минут прилетело, взрывы, черное облако, пздц.
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22.06.2022 12:17 Відповісти
Держи нас вкурсе что тебе еще по жизни интересно
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22.06.2022 13:02 Відповісти
Когда в Николаеве судостроительнй завод перенесли в р-н Соляных? Центральный р-н. А твой высер звучит как оправдание кремлеботов, "мы мирное население не трогаем, только инфрструктуру"
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22.06.2022 12:36 Відповісти
В районе Центрального рынка? До ЧСЗ там далеко.
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22.06.2022 13:01 Відповісти
а с какой целью интересуетесь шо по центру, шо не по центру? шо по какому из заводов?
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22.06.2022 13:18 Відповісти
Утилизируйте ‼️полезных идиотов и рашистских мразюк 🤖🇷🇺💩☠️
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22.06.2022 13:08 Відповісти
а провокаторов мразюк почему не банят?
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22.06.2022 13:12 Відповісти
кимяра отлично расслаблялся во время оккупации Херсона, ноги на стол со слюнявыми речами в ожидании асвабадителей от Бандер
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22.06.2022 13:32 Відповісти
Де наші С-125? Їх же було найбільше?
Звісно не БУК-ками, не С-300.
С-200 в 2013році зняли з чергування...
Багато "Шилок", "Тунгусок"... Де?
Якщо - військова таємниця, то ...
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22.06.2022 14:09 Відповісти
Фишка мавзолейных хмырей...типа потерь нет...не настораживает...на кладбищах рабZei несметное число трупов со свежими венками ...
Число ранетых безногих безруких приближается к 100 000....
Крысы путлера с потерями не считаются...для банды гопников они просто мясо...
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22.06.2022 14:14 Відповісти
сирени млять гучніше врубайте може ракети злякаються і повернуть ..((( зе-іпанати....
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22.06.2022 14:50 Відповісти
Ну, прервал инспекцию(?! -это военные должны инспектировать), и, что случилось, перестали обстреливать? Или надо было посчитать количество ударов, отрапортовать фельдмаршалу Зе, что благодаря Киму их было не больше! Это же важный стратегический город и нет нужной защиты!
Хватит уже в войну играться, верните боевого генерала Марченко, он не претендует на орден,
он в состоянии позаботиться о городе, он точно не будет обстрелы считать, а постарается
предотвратить их , используя свои мозги и боевой ВОЕННЫЙ опыт. Нужна военная администрация!
Как же вы уже все осто...ли со своей ограниченностью, недалёкостью , лизоблюдством. завистью.
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22.06.2022 15:02 Відповісти
Треба не інспектувати, а шось робити. Кловани гребані.
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22.06.2022 15:14 Відповісти
В 4 часа?
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22.06.2022 15:50 Відповісти
Звичайно Миколаїв отримав те, за що голосував. Я вибачаюся, сам живу в Миколаєві, але на виборах у 2019 році кожна друга молода особа мала вставку на смартфоні музику "слуга наріда", кожна особина знала, що Порошенко мародер і барига, кожний пенсіонер знав про "ротердам +" і про апшори. Ну як вам, краще жити? Допомогли захистити своїх дітей і сім'ї від ворожих ракет? Гарненько вам на великі вуха, як у Чебурашкам накидали лайна російські пропагандони і олігархічні какаканали, в першу чергу Беніканалів? Думали і критично мислити не вміємо? Так бігаємо по всьому місту і Європі і кусаємо себе за попку, бо це ви зробили разом. Як так могло статися що фейки про Порошенко однакові у кацапів і Володі Боневтіка? Як так могло статися, що співпав один ворог? Подивіться виступ Володі Боневтіка на стадіоні і вам буде соромно, а якщо ні то це вже клініка і нічого вам не допоможе. Були б у нас ракети, проекти вже яких були готові до виготовлення і поставках в ЗСУ, то мабуть і пуйло не напало. Всього десяток дивізіонов ракет "Нептун" і ні один кацапський корабель не зайшов би в наші води, десяток ракет "Грім 2" і ні одна пускова установка "іскандерів" не стріляла з білорусі і Криму, а ще десяток ракетних комплексів "Ольха", або "Верба" перемололи тк срань, яка йшла на нас. А ще не забуваймо про готовий проект САУ "Богдана" витключно свій проект і свої заводи..., але нарід побажав побудувати під час війни дороги, щоб російські танки не застрягли в болоті, як під Сумами. Беріть асфальтоукладчики, бітуномовозки, яких дружбани Володі придбали за кордоном тисячами і відбивайте ворожі ракети, бо декому в бункері непогано і не жмуть декілька паспортів кишені, серед яких і ізраїльський.
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22.06.2022 17:58 Відповісти
 
 