Окупанти завдали 7 ракетних ударів по Миколаєву, - Кім

Війська РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", - зазначив він.

Наразі подробиць обстрілу не повідомляється.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко зазначив у телеграм-каналі, що окупанти вдарили по центру міста.

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