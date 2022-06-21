У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина, - Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок російських обстрілів 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це він повідомив в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - розповів Сєнкевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву, одна особа загинула, 6 поранено, зокрема дитина. ВIДЕО