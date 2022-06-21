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У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинула людина, - Сєнкевич

сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок російських обстрілів 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це він повідомив в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - розповів Сєнкевич.

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Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28263) Сєнкевич Олександр (229)


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Про генерала Дмитро Марченко не забыли, боевые защитники города?
Или Ким вместо него защищает город от врагов? Орден обязывает!
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21.06.2022 21:42 Відповісти
только что то посещает зелень - и сразу *****. ким хоть живой и легитимный?
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21.06.2022 22:19 Відповісти
 
 