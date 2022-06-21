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Новости Война
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В Николаеве вследствие обстрелов россиян погиб человек, - Сенкевич

сєнкевич

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вследствие российских обстрелов 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие сегодняшних обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили). Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых", - рассказал Сенкевич.

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Автор: 

Николаев (2141) обстрел (26942) Сенкевич Александр (188)


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Про генерала Дмитро Марченко не забыли, боевые защитники города?
Или Ким вместо него защищает город от врагов? Орден обязывает!
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21.06.2022 21:42 Ответить
только что то посещает зелень - и сразу *****. ким хоть живой и легитимный?
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21.06.2022 22:19 Ответить
 
 