В Николаеве вследствие обстрелов россиян погиб человек, - Сенкевич

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вследствие российских обстрелов 21 июня погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие сегодняшних обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили). Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых", - рассказал Сенкевич.

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