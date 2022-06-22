Оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Николаеву, - Ким

Войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", – отметил он.

В настоящее время подробности обстрела не сообщаются.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко отметил в телеграм-канале, что оккупанты ударили по центру города.

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