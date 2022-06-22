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Оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Николаеву, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", – отметил он.
В настоящее время подробности обстрела не сообщаются.
Тем временем нардеп Алексей Гончаренко отметил в телеграм-канале, что оккупанты ударили по центру города.
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