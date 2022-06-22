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ВМС Украины сформировали дивизион речных катеров на Днепре в районе Киева, - Неижпапа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

неїжпапа

На Днепре сформирован дивизион речных катеров.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Формирование речного дивизиона началось в марте. Часть речного флота Украины была передана в управление военных. По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках.

Сложившийся дивизион выполняет задачи в подчинении сил обороны Киева для обеспечения поддержки сил в приречных операционных районах, действующих возле Днепра. О необходимости военного речного флота говорит соседство с Беларусью, имеющей речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом.

"Мы будем продолжать наращивать свои усилия не только на этом направлении, а вдоль всей реки Днепр за счет строительства новых катеров и получения катеров от наших иностранных партнеров. Надеюсь, что в дальнейшем на Днепре появится флотилия речных катеров, которая будет насчитывать несколько дивизионов, которые будут размещаться в разных городах, – делится планами на будущее Неижпапа. — Кроме того, этот опыт в перспективе будет включен и для наших флотских вузов, чтобы готовить офицеров, которые смогут служить не только на море, но и на реках".

Смотрите: Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа. ФОТО
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Топ комментарии
+35
боневтик где наше оружие п.дар?
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22.06.2022 17:52
+14
Саме так. Але замість десятка Кентаврів маємо одного Беню. А замість другого десятку маємо Гудка Ахметовіча та Зятька Кучмовозовича.
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22.06.2022 18:06
+11
..давнє козацьке
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22.06.2022 17:55
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Брутальне прізвище у віцеадмірала...
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22.06.2022 17:51 Ответить
..давнє козацьке
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22.06.2022 17:55 Ответить
Перекрученное мардовское погонялово нежебаба - подкаблучник. ПС. Людоед шоли атмирал.
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22.06.2022 21:26 Ответить
У мене це прізвище викликає асоціації саме з канібалізмом )))
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23.06.2022 11:42 Ответить
Зато от этой фамилии московиты срутся. Жидким помётом. Посуточно.
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22.06.2022 18:02 Ответить
Мардва ржет ат такого погонялова, патаму шо знает шо оно значит. Адна мардва уже керувала: кучма - мардовское клоун.
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22.06.2022 21:27 Ответить
Е-е-еее... Кучма - це начебто різновид шапки.
Хоча це у нас, а яке значення до цього слова пришпандьорили кацапи - хз, їм же ж треба усе ***************.
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23.06.2022 11:45 Ответить
тут у контексті "папа" - це хліб
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22.06.2022 19:57 Ответить
пропозиція змінити на Неїжкатер
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22.06.2022 23:56 Ответить
боневтик где наше оружие п.дар?
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22.06.2022 17:52 Ответить
вчора виділені десятки міліардів на подйом оранжерейно-тепличного та садового господарства !!!

ні, панове, я не приколююсь
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22.06.2022 18:02 Ответить
Діду Байден, дай Хімарса та кораблів з матросами !!!!
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22.06.2022 18:03 Ответить
Було не погано мати десяток два Кентавр.
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22.06.2022 17:52 Ответить
Саме так. Але замість десятка Кентаврів маємо одного Беню. А замість другого десятку маємо Гудка Ахметовіча та Зятька Кучмовозовича.
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22.06.2022 18:06 Ответить
И втикабовсрався.
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22.06.2022 21:29 Ответить
Так была-ж когда-то днепровская военная флотилия.Куда она делась?
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22.06.2022 17:53 Ответить
Слилась еще в 1941-м
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22.06.2022 18:40 Ответить
Кентаври ?
не !
вони браковані
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22.06.2022 17:54 Ответить
Браковані в уяві Боневтіку,як для річок дуже непогано взагалі, якщо на них поставити ракети Бріджстоуни під 10 км які то гарні бойові одиниці.Подивіться на Єнергодар і Запоріжжя вони там можуть себе гарно почувати.
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22.06.2022 18:00 Ответить
Кентаври кращі за всіми покажчиками ніж кацапські катери
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22.06.2022 18:04 Ответить
Какую роль в этой войне сыграл речной и морской флот на котором было 8 лет пиара? Хоть раз какой то катер выстрелил по врагу или были храбро затоплены как Сагайдачный своим телом держа оборону Одессы? Вместо катеров лучше бы ракетное и беспилотное вооружение дорабатывали
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22.06.2022 17:55 Ответить
Воно б то звичайно краще мати берегові комплекси Нептун і флот катерів які б ці комплекси прикривали.Але в нас не встигли поставити Нептун на бойове чергування нажаль.А Сагайдачний був на модернізації і не міг воювати та йому особливо і нічим було, гармата мало б допомогла.Потрібні швидкі катери з Нептун або Гарпун які Великобританія будують нам.
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22.06.2022 18:04 Ответить
Флот Україні взагалі не потрібен, тільки прикордонні катери. А замість флоту потрібна міцна берегова протикорабельна зброя
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22.06.2022 18:42 Ответить
в районе Киева это понятно. уточните расположение. я записываю
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22.06.2022 18:01 Ответить
Йому що нічим зайнятися, імітація роботи, нехай краще доповість який опір чинила азовська флотилія і де вона зараз.
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22.06.2022 18:02 Ответить
Мабуть як і поліцейські Бердянська та Маріуполя перейшли на службу до " більш ефективного власника."
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22.06.2022 18:07 Ответить
Чекаємо ракетного удару.
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22.06.2022 18:05 Ответить
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових атак рашистів на дамби.
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22.06.2022 18:06 Ответить
А де флот і флотилія, які стояли в Бердянську, Маріуполі і Очакові? Де катера, які виготовила "Кузня на Рибальському", чи їх замінили катерами виготовленими на "95 кварталі"?
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22.06.2022 18:06 Ответить
В Маріуполі та Бердянськ ті два катери захоплені в очакові не знаю та інші мабуть біля одесси десь.
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22.06.2022 18:10 Ответить
а де ті, що вилучило ДБР від "ДНР" і пошкодили під час слідчих експерементів? А хто дав команду затопити наш флагман "Сагайдачний"? Ви не замітили тенденцію, що довго-довго відстоювали в судах скіфське золото, яке чомусь було в Мелітополі і чомусь не переміщено в Київ, чи Одесу, хоча США кричали, що ворог нападе, і фактично віддали його кацапам. Аналогічна ситуація з літаком "Мрією", символом нашого літакобудування, який також знищений і флагман "Сагайдачний". Я не кажу про унікальні заводи, як "Азовсталь" рідкісні експонати музеїв Маріуполя та інше. Як так могло статися? Ці заводи будувалися століттями, а експонати збирала нація тисячоліття. А сталося це тому, що не потрібна космополітам наша українська цінність, культура, історія, їм потрібні тільки гроші і будинки за кордоном і життя "по приколу".
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22.06.2022 21:50 Ответить
Як вже показала війна флот взагалі не потрібний Україні, потрібна міцна берегова протикорабельна оборона
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22.06.2022 18:44 Ответить
пора вирушать на Крим
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22.06.2022 18:19 Ответить
Дивіться "Право на поплаву", узнаєте який великий полководець Неїжпапа, який ніфга (від слова зовсім) не зробив по флоту в порівняні з сухопутними військами і авіацією, як порібали малі катери в Бердянську, без бою, чому затопили Сагайдачний і т.д. і т.п.
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22.06.2022 18:38 Ответить
Апосся рымонту движка Сагайдачнава фаприкай карлымурлы, он мох тока работать музеем.
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22.06.2022 21:33 Ответить
В общем-то, катера типа Гюрза-М с Кузни на Рибальском и есть речные и прибрежные. А из них пытались сделать морские. Вот им самое место на реках.
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22.06.2022 18:44 Ответить
Тада бы ани стоили как речные катеры, а не дрытьноуды.
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22.06.2022 21:34 Ответить
У Другу Світову війну у США будували транспортні судна класу Ліберті водотонажністю 14450 тонн, довжиною 135 м. Рекорд побудови судна від закладки до спуска на воду склав 4 дні, 15 годин і 29 хвилин, а через десять діб судно вийшло в море. В 1943 році на 18 верфях США спускали на воду в середньому три судна на добу.
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22.06.2022 20:24 Ответить
Каломыйский, а слабо для ВСУ хоть 1 катер купить? Хотя бы моторную лодку с пулемётом? А ведь украинцы вспомнят что ты даже захудалой гуманитаркой не порадовал. Ахметка хоть что то для беженцев делает, а ты Изя жадный сильно
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22.06.2022 20:47 Ответить
какие катера,о чём ты говоришь....
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22.06.2022 21:26 Ответить
 
 