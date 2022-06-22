ВМС Украины сформировали дивизион речных катеров на Днепре в районе Киева, - Неижпапа

На Днепре сформирован дивизион речных катеров.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Формирование речного дивизиона началось в марте. Часть речного флота Украины была передана в управление военных. По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках.

Сложившийся дивизион выполняет задачи в подчинении сил обороны Киева для обеспечения поддержки сил в приречных операционных районах, действующих возле Днепра. О необходимости военного речного флота говорит соседство с Беларусью, имеющей речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом.

"Мы будем продолжать наращивать свои усилия не только на этом направлении, а вдоль всей реки Днепр за счет строительства новых катеров и получения катеров от наших иностранных партнеров. Надеюсь, что в дальнейшем на Днепре появится флотилия речных катеров, которая будет насчитывать несколько дивизионов, которые будут размещаться в разных городах, – делится планами на будущее Неижпапа. — Кроме того, этот опыт в перспективе будет включен и для наших флотских вузов, чтобы готовить офицеров, которые смогут служить не только на море, но и на реках".

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