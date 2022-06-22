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Завершено обучение украинских воинов на гаубицах Panzerhaubitze2000: начата передача Украине семи систем оружия, - посольство Германии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Федеративная Республика Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом Посольство Германии в Украине сообщает в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новости Министерства обороны Германии по поддержке Украины: завершено обучение украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Начата передача Украине семи систем оружия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина заверила, что будет использовать западное оружие только для обороны, а не для нападения на РФ, - Минобороны Германии

В посольстве добавили, что Германия вместе с партнером по НАТО в Нидерландах в общей сложности поставят 12 гаубиц.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
дарованому коню в зуби не дивляться,але 12 штук-це мощно.Для економічного гіганта типу Дойчланду,це просто допомога на грані їх можливотей.
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22.06.2022 18:04
+14
як вже писали багато разів, треба більше гармат (ракет\танків\etc) - піди поковиряйся в асфальті, вони всі там.
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22.06.2022 18:13
+9
Поки тролили Шольца, німецькі панцергаубіци вже крошать рашистів. Дякуємо і німцям, разом переможемо.👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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22.06.2022 18:25
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гарна новина і зброя потрібна але потрібно не 12 а 1112
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22.06.2022 18:04 Ответить
хоч би 120. твої фантазії неосяжні...
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22.06.2022 18:10 Ответить
як вже писали багато разів, треба більше гармат (ракет\танків\etc) - піди поковиряйся в асфальті, вони всі там.
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22.06.2022 18:13 Ответить
ці панцери мали перейти Буг сьогодні о 4-00 !!!!!
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22.06.2022 18:44 Ответить
дарованому коню в зуби не дивляться,але 12 штук-це мощно.Для економічного гіганта типу Дойчланду,це просто допомога на грані їх можливотей.
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22.06.2022 18:04 Ответить
Якщо разом з ними ще й спеціалізовану контрбатарейну РЛС дадуть, то це дійсно потужно !
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22.06.2022 18:07 Ответить
Шредер скоротив кількість Леопардів 2 із 3 500 до 350 (із них половина не на ходу)
отакі діла в вермахті, пардон бундесвері Дойчлянду
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22.06.2022 18:46 Ответить
А де ще 5 штук від Нідерландів?
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22.06.2022 18:06 Ответить
7+5=12
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22.06.2022 18:12 Ответить
Розпочато передачу Україні семи систем зброї", - ідеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3349573
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22.06.2022 18:29 Ответить
а хто знає що там з Арчер. Якось наче було анонсовано та заглохло все.
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22.06.2022 18:12 Ответить
Так "Арчер" кацапів і техніку обнулив на о. Зміїний, оце останній раз.
Не чули? А це так.
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22.06.2022 18:24 Ответить
Хіба що він переплив Дунай і шмальнув з островів в гирлі... Тоді може й буде 40-50 км на які він спроможний
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22.06.2022 18:32 Ответить
хто заважає поставити 52-й калібр на баржу та шмаляти по Зміїному із плавнів ?

льогко...
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22.06.2022 18:48 Ответить
а коливання тої баржі як гасити при кожному пострілі?
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22.06.2022 18:59 Ответить
Все говорят что есть, но не кто не видел))))
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22.06.2022 18:29 Ответить
Archer xoteli peredat svedi,no peredumali,mozet ispugalis.Teper kogda uze mnogyje strani peredajut *******,mozet i oni dast svoji
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22.06.2022 18:33 Ответить
Арчер це фантастіш, але щось не пішов у велику серію
може дорогий ?

Дальность стрельбы, км ОФС: 30 км
АРС HEER: 40 км
СПБЭ BONUS: 35 км
Excalibur: 50 км[
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22.06.2022 18:50 Ответить
дякую
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22.06.2022 20:52 Ответить
Хороша новина, але вчора говорили що вони вже на фронті, а сьогодні що їх лише розпочали передавати.
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22.06.2022 18:14 Ответить
Уже не первый раз говорили, что если обьявили о помощи, вооружение скорее всего уже на фронте.
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22.06.2022 18:17 Ответить
а не ******* на 1000 км фронта?
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22.06.2022 18:17 Ответить
Поки тролили Шольца, німецькі панцергаубіци вже крошать рашистів. Дякуємо і німцям, разом переможемо.👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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22.06.2022 18:25 Ответить
С паршивой немецкой овцы пусть не дивизион, а хоть батарею.
А Шольц все равно передаст.
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22.06.2022 18:32 Ответить
дякую уряду Німеччини та особисто пану Шольцу
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22.06.2022 18:35 Ответить
Использование одной батареи одновременно позволяет уничтожить цель одним залпом и оперативно сменить позицию. Дивизион из 24 гаубиц способен за 2 секунды выпустить по цели 120 снарядов.
Вооружение: пушка L52 производства Rheinmetall AG; пулемет MG3 7,62 мм того же производителя; 8 гранатометов для отстрела дымовых боеприпасов.
Боекомплект: 60 снарядов. Темп стрельбы: 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность: в случае применения стандартных снарядов НАТО - L15A2 - 30 км, активно-реактивные снаряды - 67 км.
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22.06.2022 19:02 Ответить
Хлопці, велике прохання: Хрести не замальовуйте будь ласка!
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22.06.2022 19:22 Ответить
Я не удивлюсь если они половину из того что у них в наличии есть и так отдали. Читал немецких экспертов. Они сами в шоке от того что у бошей армия нулячая. Они пол века разоружались. На выходе бедапечаль. Удивительно осознавать но даже до войны по ходу наша армия была одной из самых боеспособных в Европе. Так что надежда только на американцев и британцев. Остальные с миру по нитке. Они сами сейчас сидят и думают чем будут воевать случись что.
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22.06.2022 19:58 Ответить
У бундесвера в наличии всего 40 работоспособных гаубиц.
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22.06.2022 20:32 Ответить
пусть передают все 40, все равно США за них воевать будет в случае нападения
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22.06.2022 20:45 Ответить
12 штук САУ. Целое событие. Понятно,что это лучше чем ничего,но по факту во время интенсивных боевых действий это👉🤦
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22.06.2022 20:34 Ответить
 
 