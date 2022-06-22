Завершено обучение украинских воинов на гаубицах Panzerhaubitze2000: начата передача Украине семи систем оружия, - посольство Германии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Федеративная Республика Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.
Об этом Посольство Германии в Украине сообщает в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Новости Министерства обороны Германии по поддержке Украины: завершено обучение украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Начата передача Украине семи систем оружия", - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что Германия вместе с партнером по НАТО в Нидерландах в общей сложности поставят 12 гаубиц.
Топ комментарии
+17 Jose Rodriguez Gacha
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+14 Зэлэный_Змий
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+9 Amber
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отакі діла в вермахті, пардон бундесвері Дойчлянду
Не чули? А це так.
льогко...
може дорогий ?
Дальность стрельбы, км ОФС: 30 км
АРС HEER: 40 км
СПБЭ BONUS: 35 км
Excalibur: 50 км[
А Шольц все равно передаст.
Вооружение: пушка L52 производства Rheinmetall AG; пулемет MG3 7,62 мм того же производителя; 8 гранатометов для отстрела дымовых боеприпасов.
Боекомплект: 60 снарядов. Темп стрельбы: 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность: в случае применения стандартных снарядов НАТО - L15A2 - 30 км, активно-реактивные снаряды - 67 км.