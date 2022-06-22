Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Федеративна Республіка Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.
Про це Посольство Німеччини в Україні повідомляє у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Новини Міністерства оборони Німеччини щодо підтримки України: завершено навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу Україні семи систем зброї", - ідеться в повідомленні.
У посольстві додали, що Німеччина разом із партнером по НАТО Нідерландами загалом поставлять 12 гаубиць.
Топ коментарі
+17 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар22.06.2022 18:04
+14 Зэлэный_Змий
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+9 Amber
показати весь коментар22.06.2022 18:25
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отакі діла в вермахті, пардон бундесвері Дойчлянду
Не чули? А це так.
льогко...
може дорогий ?
Дальность стрельбы, км ОФС: 30 км
АРС HEER: 40 км
СПБЭ BONUS: 35 км
Excalibur: 50 км[
А Шольц все равно передаст.
Вооружение: пушка L52 производства Rheinmetall AG; пулемет MG3 7,62 мм того же производителя; 8 гранатометов для отстрела дымовых боеприпасов.
Боекомплект: 60 снарядов. Темп стрельбы: 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность: в случае применения стандартных снарядов НАТО - L15A2 - 30 км, активно-реактивные снаряды - 67 км.