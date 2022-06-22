УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13237 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
8 720 35
війна (56107) Німеччина (4506) зброя (5739)

Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Федеративна Республіка Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це Посольство Німеччини в Україні повідомляє у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Новини Міністерства оборони Німеччини щодо підтримки України: завершено навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу Україні семи систем зброї", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запевнила, що використовуватиме західну зброю тільки для оборони, а не для нападу на РФ, - Міноборони Німеччини

У посольстві додали, що Німеччина разом із партнером по НАТО Нідерландами загалом поставлять 12 гаубиць.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
дарованому коню в зуби не дивляться,але 12 штук-це мощно.Для економічного гіганта типу Дойчланду,це просто допомога на грані їх можливотей.
показати весь коментар
22.06.2022 18:04
+14
як вже писали багато разів, треба більше гармат (ракет\танків\etc) - піди поковиряйся в асфальті, вони всі там.
показати весь коментар
22.06.2022 18:13
+9
Поки тролили Шольца, німецькі панцергаубіци вже крошать рашистів. Дякуємо і німцям, разом переможемо.👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показати весь коментар
22.06.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарна новина і зброя потрібна але потрібно не 12 а 1112
показати весь коментар
22.06.2022 18:04 Відповісти
хоч би 120. твої фантазії неосяжні...
показати весь коментар
22.06.2022 18:10 Відповісти
як вже писали багато разів, треба більше гармат (ракет\танків\etc) - піди поковиряйся в асфальті, вони всі там.
показати весь коментар
22.06.2022 18:13 Відповісти
ці панцери мали перейти Буг сьогодні о 4-00 !!!!!
показати весь коментар
22.06.2022 18:44 Відповісти
дарованому коню в зуби не дивляться,але 12 штук-це мощно.Для економічного гіганта типу Дойчланду,це просто допомога на грані їх можливотей.
показати весь коментар
22.06.2022 18:04 Відповісти
Якщо разом з ними ще й спеціалізовану контрбатарейну РЛС дадуть, то це дійсно потужно !
показати весь коментар
22.06.2022 18:07 Відповісти
Шредер скоротив кількість Леопардів 2 із 3 500 до 350 (із них половина не на ходу)
отакі діла в вермахті, пардон бундесвері Дойчлянду
показати весь коментар
22.06.2022 18:46 Відповісти
А де ще 5 штук від Нідерландів?
показати весь коментар
22.06.2022 18:06 Відповісти
7+5=12
показати весь коментар
22.06.2022 18:12 Відповісти
Розпочато передачу Україні семи систем зброї", - ідеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3349573
показати весь коментар
22.06.2022 18:29 Відповісти
а хто знає що там з Арчер. Якось наче було анонсовано та заглохло все.
показати весь коментар
22.06.2022 18:12 Відповісти
Так "Арчер" кацапів і техніку обнулив на о. Зміїний, оце останній раз.
Не чули? А це так.
показати весь коментар
22.06.2022 18:24 Відповісти
Хіба що він переплив Дунай і шмальнув з островів в гирлі... Тоді може й буде 40-50 км на які він спроможний
показати весь коментар
22.06.2022 18:32 Відповісти
хто заважає поставити 52-й калібр на баржу та шмаляти по Зміїному із плавнів ?

льогко...
показати весь коментар
22.06.2022 18:48 Відповісти
а коливання тої баржі як гасити при кожному пострілі?
показати весь коментар
22.06.2022 18:59 Відповісти
Все говорят что есть, но не кто не видел))))
показати весь коментар
22.06.2022 18:29 Відповісти
Archer xoteli peredat svedi,no peredumali,mozet ispugalis.Teper kogda uze mnogyje strani peredajut *******,mozet i oni dast svoji
показати весь коментар
22.06.2022 18:33 Відповісти
Арчер це фантастіш, але щось не пішов у велику серію
може дорогий ?

Дальность стрельбы, км ОФС: 30 км
АРС HEER: 40 км
СПБЭ BONUS: 35 км
Excalibur: 50 км[
показати весь коментар
22.06.2022 18:50 Відповісти
дякую
показати весь коментар
22.06.2022 20:52 Відповісти
Хороша новина, але вчора говорили що вони вже на фронті, а сьогодні що їх лише розпочали передавати.
показати весь коментар
22.06.2022 18:14 Відповісти
Уже не первый раз говорили, что если обьявили о помощи, вооружение скорее всего уже на фронте.
показати весь коментар
22.06.2022 18:17 Відповісти
а не ******* на 1000 км фронта?
показати весь коментар
22.06.2022 18:17 Відповісти
Поки тролили Шольца, німецькі панцергаубіци вже крошать рашистів. Дякуємо і німцям, разом переможемо.👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показати весь коментар
22.06.2022 18:25 Відповісти
С паршивой немецкой овцы пусть не дивизион, а хоть батарею.
А Шольц все равно передаст.
показати весь коментар
22.06.2022 18:32 Відповісти
дякую уряду Німеччини та особисто пану Шольцу
показати весь коментар
22.06.2022 18:35 Відповісти
Использование одной батареи одновременно позволяет уничтожить цель одним залпом и оперативно сменить позицию. Дивизион из 24 гаубиц способен за 2 секунды выпустить по цели 120 снарядов.
Вооружение: пушка L52 производства Rheinmetall AG; пулемет MG3 7,62 мм того же производителя; 8 гранатометов для отстрела дымовых боеприпасов.
Боекомплект: 60 снарядов. Темп стрельбы: 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность: в случае применения стандартных снарядов НАТО - L15A2 - 30 км, активно-реактивные снаряды - 67 км.
показати весь коментар
22.06.2022 19:02 Відповісти
Хлопці, велике прохання: Хрести не замальовуйте будь ласка!
показати весь коментар
22.06.2022 19:22 Відповісти
Я не удивлюсь если они половину из того что у них в наличии есть и так отдали. Читал немецких экспертов. Они сами в шоке от того что у бошей армия нулячая. Они пол века разоружались. На выходе бедапечаль. Удивительно осознавать но даже до войны по ходу наша армия была одной из самых боеспособных в Европе. Так что надежда только на американцев и британцев. Остальные с миру по нитке. Они сами сейчас сидят и думают чем будут воевать случись что.
показати весь коментар
22.06.2022 19:58 Відповісти
У бундесвера в наличии всего 40 работоспособных гаубиц.
показати весь коментар
22.06.2022 20:32 Відповісти
пусть передают все 40, все равно США за них воевать будет в случае нападения
показати весь коментар
22.06.2022 20:45 Відповісти
12 штук САУ. Целое событие. Понятно,что это лучше чем ничего,но по факту во время интенсивных боевых действий это👉🤦
показати весь коментар
22.06.2022 20:34 Відповісти
 
 