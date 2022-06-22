Зеленский обсудил с премьером Эстонии Каллас предстоящие саммиты ЕС и НАТО
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В телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку евроинтеграционной стратегии Украины и обсудил приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
"У него был телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Мы благодарны за решительную поддержку стратегии европейской интеграции Украины. Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил президент.
Had a phone call with 🇪🇪 PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of 🇺🇦 🇪🇪 cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022
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в Туреччині 5 корветів (із паршивою ПВО) вартістю 500 млн. дол. кожен = 2,5 млд. дол.
в Великобританіїї ракетні катери із ракетами дальністю 20 км і взагалі без ПВО - 2,0 млр. дол.
ітого: 4,5 млрд. дол. під хвіст адміралу Боневтіку, замість розробки та фінансування власної ракетної програми:
1. протикорабельних ракет
2. ракет середньої дальності
3. ракет ППО та ПРО
із Боневтіком ми НІКОЛИ не переможемо !