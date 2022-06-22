Зеленский обсудил с премьером Эстонии Каллас предстоящие саммиты ЕС и НАТО

В телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку евроинтеграционной стратегии Украины и обсудил приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"У него был телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Мы благодарны за решительную поддержку стратегии европейской интеграции Украины. Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил президент.

Had a phone call with 🇪🇪 PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of 🇺🇦 🇪🇪 cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

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