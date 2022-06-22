РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12384 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
888 8
Зеленский (16489) НАТО (8911) саммит (1030) Эстония (1156) членство в ЕС (773) Каллас Кая (58)

Зеленский обсудил с премьером Эстонии Каллас предстоящие саммиты ЕС и НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

телефон,зе

В телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку евроинтеграционной стратегии Украины и обсудил приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"У него был телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Мы благодарны за решительную поддержку стратегии европейской интеграции Украины. Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил президент.

Читайте: Зеленский во время разговора с премьером Греции получил положительный сигнал о поддержке кандидатского статуса для Украины
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наша Боневтіка розпочала з рашкою провальну гонку броненосців - замовив6
в Туреччині 5 корветів (із паршивою ПВО) вартістю 500 млн. дол. кожен = 2,5 млд. дол.
в Великобританіїї ракетні катери із ракетами дальністю 20 км і взагалі без ПВО - 2,0 млр. дол.

ітого: 4,5 млрд. дол. під хвіст адміралу Боневтіку, замість розробки та фінансування власної ракетної програми:
1. протикорабельних ракет
2. ракет середньої дальності
3. ракет ППО та ПРО

із Боневтіком ми НІКОЛИ не переможемо !
показать весь комментарий
22.06.2022 18:39 Ответить
Імітує кипучу діяльність.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:44 Ответить
не тільки через нього, а і через какаяразніца, не начасі, малєнька культура
показать весь комментарий
22.06.2022 18:54 Ответить
Це бородате опудало не хоче пояснити, чому досі не призначено голову САП і НАБУ?!
показать весь комментарий
22.06.2022 18:42 Ответить
Зеленский президент Украины. А ты существо гадящее на Цензоре. Я думаю, ты есть опудало.
показать весь комментарий
22.06.2022 19:50 Ответить
Це та що подарувала йому піаніну?
показать весь комментарий
22.06.2022 18:49 Ответить
дарма, якби воно буярило буєм по пєдалям вєліка, то Чарлі Чаплін плакав у свій котєлок !
показать весь комментарий
22.06.2022 18:57 Ответить
У зеленского не может быть такого умного лица
показать весь комментарий
22.06.2022 20:28 Ответить
 
 