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Военная операция на Змеином будет продолжаться до полного освобождения острова, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Военная операция ВСУ на острове Змеиный будет продолжаться до его освобождения от захватчиков.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Буданов рассказал о вражеских целях на захваченном российскими захватчиками украинском острове.

"На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ", - отметил руководитель ГУР МО.

Читайте: На Змеином ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Панцирь С1" и 49 врагов, - ОК "Південь"

Он прямо дал понять, что у украинского командования есть цель полного освобождения острова от захватчиков: "Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".
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Топ комментарии
+27
Бувшого та ефективного начальника ГРУ Василя Бурби ми взнали після справи "Вагнерівців" і він не "світився" в ЗМІ,а працював дуже добре.А Буданов не вилазить з екранів!Коли він працює?Чи може некомпетентний як і Зеленський,тому не займається своїми справами?
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22.06.2022 21:03
+19
утюжте кацапів по повній
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22.06.2022 20:46
+18
Аби ще не забули Україну повністю звільнити.
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22.06.2022 20:46
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Аби ще не забули Україну повністю звільнити.
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22.06.2022 20:46 Ответить
Змеиный не нужно сейчас занимать ВСУ.
Важнее держать под прицелом и планомерно уничтожать орков на нем.
Это важнее, чем занять его самим, по крайней мере на данном этапе.

тем более что орки как таковые там не важны. Важнее что мы можем уничтожать там точки ПВО. На Змеином все давно пристрелено, это простые цели.
а размещать там сейчас контингент ВСУ - самоубийство.
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22.06.2022 22:09 Ответить
О,буде більше кацапських смажених свиней...
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22.06.2022 20:46 Ответить
кому они важны? важнее что там уничтожены Торы и Буки.
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22.06.2022 22:13 Ответить
утюжте кацапів по повній
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22.06.2022 20:46 Ответить
Это архиважно. Подумаешь Горское и Золотое в окружении, главное отвоевать скалу в море.
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22.06.2022 20:47 Ответить
ти не розумієш, гірським і золотим не вивезеш зерно для бабізян
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22.06.2022 20:51 Ответить
ты и так его не вывезешь. что со змеинным, что без. так как есть черноморский флот орков. это посерьезней чем пара десятков кацапни на острове
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23.06.2022 06:42 Ответить
Не надо врать - там не окружение, там враг хочет и пытается.
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22.06.2022 21:04 Ответить
Да, буду рад если ошибаюсь. Пока об окружении объявили сегодня только блогеры орков, официальных сообщений нет. Но это те орки, сообщения которых подтверждаются в 99% случаев. Так что это очередной звиздец, господа. Проблема даже не в окружении - ну прибавится ещё 1000 пленных, Проблема в прорыве фронта к Лисичанску с юга.
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22.06.2022 21:08 Ответить
Это глобальная проблема - *******.
Конечно хорошо, когда это вредит врагу, но пока создаётся обратное впечатление.
Враг планирует, враг отступает, у врага не получается, ой пля.
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22.06.2022 21:32 Ответить
Якщо це так, то наш генштаб просто провтикав, на жаль.
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22.06.2022 21:40 Ответить
Возможно дело не в Генштабе. Давно ходят слухи о жёсткой контре между Залужным и Зеленским. Один призывает отступить, чтобы не гробить солдат, другой - стоять до конца.
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22.06.2022 22:07 Ответить
"ну 1 тыс пленных"?
ты серьезно? это типо мелочи?!!!
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22.06.2022 22:14 Ответить
Осмелюсь предположить, что это сарказм на грани фола, открывающий глаза на перспективу !!!
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22.06.2022 22:32 Ответить
Я надеюсь ,мы не поменяется с россиянами местами,высадив туда своих военных чтобы уже россияне их убивали?
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22.06.2022 20:55 Ответить
Такому сратегу ума хватит 🤔🧐😁
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22.06.2022 21:21 Ответить
Сакральное место, легенда гласит что там под землей находится могила Ахиллеса.
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22.06.2022 20:55 Ответить
Бувшого та ефективного начальника ГРУ Василя Бурби ми взнали після справи "Вагнерівців" і він не "світився" в ЗМІ,а працював дуже добре.А Буданов не вилазить з екранів!Коли він працює?Чи може некомпетентний як і Зеленський,тому не займається своїми справами?
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22.06.2022 21:03 Ответить
Бо це стиль і методи робити "зеленої влади" - відоси і втирання того, що хоче почути нарід 73%.
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22.06.2022 21:27 Ответить
Що, і тут "ОПЕРАЦІЯ"?????? Війна вже закінчилася???????
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22.06.2022 21:05 Ответить
ага,буданов уже готов к погружению на остров
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22.06.2022 21:08 Ответить
боже какое позорище - кого зеленский протянул во власть каких кто ватных клоунов мажоров хайпожоров и балаболов
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22.06.2022 21:52 Ответить
**** там звільнять?
Якщо наших там немає - кладіть туди жвавими подарунками квадратно-гніздовим способом, все к пісюнам собачечим.
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22.06.2022 21:20 Ответить
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22.06.2022 21:26 Ответить
З яких пір це військова операція??!!
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22.06.2022 21:35 Ответить
в Украине не обьявлена война, все он правильно сказал
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22.06.2022 21:38 Ответить
ты ***** женевскую конвенцию читал, зелебобик
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22.06.2022 22:05 Ответить
с тех пор как речь идет о тактической операции - отдельно взятой. В рамках войны, но это ОТДЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.
балаболы мв
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22.06.2022 22:16 Ответить
Не розумію навіщо керівнику розвідки під час війни взагалі щось коментувати, що це за дурість? Взагалі ніхто не повинен знати як його звати. Люди гинуть на війні а у нас шапіто 95 продовжується.
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22.06.2022 21:44 Ответить
Тоесть, будут херачить, пока там вообще ничего не останется...
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22.06.2022 21:50 Ответить
Коментувати військові дії можуть лише вищі військовоначальники, а не якісь там арахамії, Падляки ,Абдристовичі та подібні до них.
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22.06.2022 22:15 Ответить
Це зараз натяк на самого головнішого верховного головнокомандувача ? (( Так його вечірні коментарі вже у печінках сидять ((
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22.06.2022 23:54 Ответить
Операція. Він що десант туди висаджувати зібрався? Чи з аквалангом винирне ? Артилерійський обстріл він називає операцією. Заходи по виманюванню для затримання вагнерівців - оце дійсно була операція, тільки якась гадина спаскудила.
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22.06.2022 22:29 Ответить
Чапаева с Петькой послали в командировку. По возвращении у них требуют отчет.
- Пили мы, - говорит Василий Иванович. - Нет, так дело не пойдет, - говорят ему, - в отчете вы должны написать что-нибудь серьезное, например, чтение литературы. Чапаев пишет: "Купили мы с Петькой книжку, прочитали, потом сдали обложку и купили другую, прочитали. Потом пошли в библиотеку, а из нее выходит Фурманов, весь такой начитанный.
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22.06.2022 23:04 Ответить
ВАУ!А могло бути інакше?
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23.06.2022 10:45 Ответить
 
 