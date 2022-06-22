Военная операция на Змеином будет продолжаться до полного освобождения острова, - Буданов
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Военная операция ВСУ на острове Змеиный будет продолжаться до его освобождения от захватчиков.
Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Буданов рассказал о вражеских целях на захваченном российскими захватчиками украинском острове.
"На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ", - отметил руководитель ГУР МО.
Он прямо дал понять, что у украинского командования есть цель полного освобождения острова от захватчиков: "Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".
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Важнее держать под прицелом и планомерно уничтожать орков на нем.
Это важнее, чем занять его самим, по крайней мере на данном этапе.
тем более что орки как таковые там не важны. Важнее что мы можем уничтожать там точки ПВО. На Змеином все давно пристрелено, это простые цели.
а размещать там сейчас контингент ВСУ - самоубийство.
Конечно хорошо, когда это вредит врагу, но пока создаётся обратное впечатление.
Враг планирует, враг отступает, у врага не получается, ой пля.
ты серьезно? это типо мелочи?!!!
ватныхклоунов мажоров хайпожоров и балаболов
Якщо наших там немає - кладіть туди жвавими подарунками квадратно-гніздовим способом, все к пісюнам собачечим.
балаболы мв
- Пили мы, - говорит Василий Иванович. - Нет, так дело не пойдет, - говорят ему, - в отчете вы должны написать что-нибудь серьезное, например, чтение литературы. Чапаев пишет: "Купили мы с Петькой книжку, прочитали, потом сдали обложку и купили другую, прочитали. Потом пошли в библиотеку, а из нее выходит Фурманов, весь такой начитанный.