Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова, - Буданов

Військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення від загарбників.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Буданов розповів про ворожі цілі на захопленому російськими загарбниками українському острові.

"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.

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Він прямо дав зрозуміти, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".