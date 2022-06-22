Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова, - Буданов
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Військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення від загарбників.
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Буданов розповів про ворожі цілі на захопленому російськими загарбниками українському острові.
"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.
Він прямо дав зрозуміти, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".
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Важнее держать под прицелом и планомерно уничтожать орков на нем.
Это важнее, чем занять его самим, по крайней мере на данном этапе.
тем более что орки как таковые там не важны. Важнее что мы можем уничтожать там точки ПВО. На Змеином все давно пристрелено, это простые цели.
а размещать там сейчас контингент ВСУ - самоубийство.
Конечно хорошо, когда это вредит врагу, но пока создаётся обратное впечатление.
Враг планирует, враг отступает, у врага не получается, ой пля.
ты серьезно? это типо мелочи?!!!
ватныхклоунов мажоров хайпожоров и балаболов
Якщо наших там немає - кладіть туди жвавими подарунками квадратно-гніздовим способом, все к пісюнам собачечим.
балаболы мв
- Пили мы, - говорит Василий Иванович. - Нет, так дело не пойдет, - говорят ему, - в отчете вы должны написать что-нибудь серьезное, например, чтение литературы. Чапаев пишет: "Купили мы с Петькой книжку, прочитали, потом сдали обложку и купили другую, прочитали. Потом пошли в библиотеку, а из нее выходит Фурманов, весь такой начитанный.