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Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення від загарбників.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Буданов розповів про ворожі цілі на захопленому російськими загарбниками українському острові.

"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.

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Він прямо дав зрозуміти, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".
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Топ коментарі
+27
Бувшого та ефективного начальника ГРУ Василя Бурби ми взнали після справи "Вагнерівців" і він не "світився" в ЗМІ,а працював дуже добре.А Буданов не вилазить з екранів!Коли він працює?Чи може некомпетентний як і Зеленський,тому не займається своїми справами?
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22.06.2022 21:03
+19
утюжте кацапів по повній
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22.06.2022 20:46
+18
Аби ще не забули Україну повністю звільнити.
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22.06.2022 20:46
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Аби ще не забули Україну повністю звільнити.
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22.06.2022 20:46 Відповісти
Змеиный не нужно сейчас занимать ВСУ.
Важнее держать под прицелом и планомерно уничтожать орков на нем.
Это важнее, чем занять его самим, по крайней мере на данном этапе.

тем более что орки как таковые там не важны. Важнее что мы можем уничтожать там точки ПВО. На Змеином все давно пристрелено, это простые цели.
а размещать там сейчас контингент ВСУ - самоубийство.
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22.06.2022 22:09 Відповісти
О,буде більше кацапських смажених свиней...
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22.06.2022 20:46 Відповісти
кому они важны? важнее что там уничтожены Торы и Буки.
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22.06.2022 22:13 Відповісти
утюжте кацапів по повній
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22.06.2022 20:46 Відповісти
Это архиважно. Подумаешь Горское и Золотое в окружении, главное отвоевать скалу в море.
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22.06.2022 20:47 Відповісти
ти не розумієш, гірським і золотим не вивезеш зерно для бабізян
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22.06.2022 20:51 Відповісти
ты и так его не вывезешь. что со змеинным, что без. так как есть черноморский флот орков. это посерьезней чем пара десятков кацапни на острове
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23.06.2022 06:42 Відповісти
Не надо врать - там не окружение, там враг хочет и пытается.
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22.06.2022 21:04 Відповісти
Да, буду рад если ошибаюсь. Пока об окружении объявили сегодня только блогеры орков, официальных сообщений нет. Но это те орки, сообщения которых подтверждаются в 99% случаев. Так что это очередной звиздец, господа. Проблема даже не в окружении - ну прибавится ещё 1000 пленных, Проблема в прорыве фронта к Лисичанску с юга.
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22.06.2022 21:08 Відповісти
Это глобальная проблема - *******.
Конечно хорошо, когда это вредит врагу, но пока создаётся обратное впечатление.
Враг планирует, враг отступает, у врага не получается, ой пля.
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22.06.2022 21:32 Відповісти
Якщо це так, то наш генштаб просто провтикав, на жаль.
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22.06.2022 21:40 Відповісти
Возможно дело не в Генштабе. Давно ходят слухи о жёсткой контре между Залужным и Зеленским. Один призывает отступить, чтобы не гробить солдат, другой - стоять до конца.
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22.06.2022 22:07 Відповісти
"ну 1 тыс пленных"?
ты серьезно? это типо мелочи?!!!
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22.06.2022 22:14 Відповісти
Осмелюсь предположить, что это сарказм на грани фола, открывающий глаза на перспективу !!!
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22.06.2022 22:32 Відповісти
Я надеюсь ,мы не поменяется с россиянами местами,высадив туда своих военных чтобы уже россияне их убивали?
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22.06.2022 20:55 Відповісти
Такому сратегу ума хватит 🤔🧐😁
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22.06.2022 21:21 Відповісти
Сакральное место, легенда гласит что там под землей находится могила Ахиллеса.
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22.06.2022 20:55 Відповісти
Бувшого та ефективного начальника ГРУ Василя Бурби ми взнали після справи "Вагнерівців" і він не "світився" в ЗМІ,а працював дуже добре.А Буданов не вилазить з екранів!Коли він працює?Чи може некомпетентний як і Зеленський,тому не займається своїми справами?
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22.06.2022 21:03 Відповісти
Бо це стиль і методи робити "зеленої влади" - відоси і втирання того, що хоче почути нарід 73%.
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22.06.2022 21:27 Відповісти
Що, і тут "ОПЕРАЦІЯ"?????? Війна вже закінчилася???????
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22.06.2022 21:05 Відповісти
ага,буданов уже готов к погружению на остров
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22.06.2022 21:08 Відповісти
боже какое позорище - кого зеленский протянул во власть каких кто ватных клоунов мажоров хайпожоров и балаболов
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22.06.2022 21:52 Відповісти
**** там звільнять?
Якщо наших там немає - кладіть туди жвавими подарунками квадратно-гніздовим способом, все к пісюнам собачечим.
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22.06.2022 21:20 Відповісти
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22.06.2022 21:26 Відповісти
З яких пір це військова операція??!!
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22.06.2022 21:35 Відповісти
в Украине не обьявлена война, все он правильно сказал
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22.06.2022 21:38 Відповісти
ты ***** женевскую конвенцию читал, зелебобик
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22.06.2022 22:05 Відповісти
с тех пор как речь идет о тактической операции - отдельно взятой. В рамках войны, но это ОТДЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.
балаболы мв
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22.06.2022 22:16 Відповісти
Не розумію навіщо керівнику розвідки під час війни взагалі щось коментувати, що це за дурість? Взагалі ніхто не повинен знати як його звати. Люди гинуть на війні а у нас шапіто 95 продовжується.
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22.06.2022 21:44 Відповісти
Тоесть, будут херачить, пока там вообще ничего не останется...
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22.06.2022 21:50 Відповісти
Коментувати військові дії можуть лише вищі військовоначальники, а не якісь там арахамії, Падляки ,Абдристовичі та подібні до них.
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22.06.2022 22:15 Відповісти
Це зараз натяк на самого головнішого верховного головнокомандувача ? (( Так його вечірні коментарі вже у печінках сидять ((
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22.06.2022 23:54 Відповісти
Операція. Він що десант туди висаджувати зібрався? Чи з аквалангом винирне ? Артилерійський обстріл він називає операцією. Заходи по виманюванню для затримання вагнерівців - оце дійсно була операція, тільки якась гадина спаскудила.
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22.06.2022 22:29 Відповісти
Чапаева с Петькой послали в командировку. По возвращении у них требуют отчет.
- Пили мы, - говорит Василий Иванович. - Нет, так дело не пойдет, - говорят ему, - в отчете вы должны написать что-нибудь серьезное, например, чтение литературы. Чапаев пишет: "Купили мы с Петькой книжку, прочитали, потом сдали обложку и купили другую, прочитали. Потом пошли в библиотеку, а из нее выходит Фурманов, весь такой начитанный.
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22.06.2022 23:04 Відповісти
ВАУ!А могло бути інакше?
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23.06.2022 10:45 Відповісти
 
 