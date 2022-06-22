Россия обвинила США в "планомерном разрушении двусторонних отношений"

Официальная представительница МИД России М.В. Захарова прокомментировала препятствия вывозу сотрудников российских загранучреждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что американская сторона "продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии".

"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешения на прилет в США спецрейса государства России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.

В Администрации Дж.Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что, по сути, речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, которым Госдепартамент ранее ультимативно приказал покинуть территорию США до конца этого месяца", - заявила Захарова.

Она пообещала не оставить без ответа "такое дерзкое поведение" и применить "контрмеры, в частности асимметричного характера", о которых сообщит в установленном порядке по дипломатическим каналам.