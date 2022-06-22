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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) США (23153) дипломаты (609) Захарова Мария (340)

Россия обвинила США в "планомерном разрушении двусторонних отношений"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

захарова

Официальная представительница МИД России М.В. Захарова прокомментировала препятствия вывозу сотрудников российских загранучреждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что американская сторона "продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии".

"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешения на прилет в США спецрейса государства России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
В Администрации Дж.Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что, по сути, речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, которым Госдепартамент ранее ультимативно приказал покинуть территорию США до конца этого месяца", - заявила Захарова.

Она пообещала не оставить без ответа "такое дерзкое поведение" и применить "контрмеры, в частности асимметричного характера", о которых сообщит в установленном порядке по дипломатическим каналам.
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Топ комментарии
+30
ты в запое что ли была последние три месяца, ************ ?
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22.06.2022 21:06
+24
гитлер постоянно обвинял Британию и США в разжигании межнациональной розни и подогревании братуобийственной войны.
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22.06.2022 21:10
+19
Як відкриє машка рота, звідти пре одна гидота !
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22.06.2022 21:18
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ты в запое что ли была последние три месяца, ************ ?
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22.06.2022 21:06 Ответить
Як відкриє машка рота, звідти пре одна гидота !
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22.06.2022 21:18 Ответить
пусть добираются вплавь
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22.06.2022 21:58 Ответить
До Калінінграда
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22.06.2022 23:13 Ответить
Точніше лайно.
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22.06.2022 23:59 Ответить
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22.06.2022 21:07 Ответить
Машка-алкашка навєрнає апять нє пахмєлілась...
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22.06.2022 21:08 Ответить
гитлер постоянно обвинял Британию и США в разжигании межнациональной розни и подогревании братуобийственной войны.
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22.06.2022 21:10 Ответить
Ой, захлопнись уже, калоша.
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22.06.2022 21:11 Ответить
маша насцить у труси собі
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22.06.2022 21:12 Ответить
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22.06.2022 21:12 Ответить
Незря у кацапов на их гербу двух головая курица,одна голова вам хамит,а другая вас обвиняет ,что вы обижаетесь.
Короче,физофрения вышего пилотажа.😁
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22.06.2022 21:12 Ответить
видайте їм надувний човен та весла
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22.06.2022 21:13 Ответить
Терміново забирайте кацапських личинок зі Штатів! У рідні *****!
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22.06.2022 21:13 Ответить
А стрелять женщине на велосипеде, с маникюром, в спину из пулемета, это нормально?
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22.06.2022 21:13 Ответить
сосить
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22.06.2022 21:13 Ответить
та ти шо!!!!! а вони шо у відповідь? шо там кажуть, машка-алкашка? ілі єто просто русофобія?)
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22.06.2022 21:13 Ответить
Поржал
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22.06.2022 21:16 Ответить
нехай летять рейсовими до Стамбула, їм ніхто цього не забороняв
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22.06.2022 21:20 Ответить
Так це ж кацап"ю за надмірну вагу прийдеться платити! Ви що, вони ж вдавляться за кожний ненавистний долар
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22.06.2022 21:49 Ответить
Ну або 2 дні на машині до Флоріди, там ще день корабликом на Кубу, а звідти їх заберуть уже... А то привикли блін до комфорту!
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22.06.2022 21:53 Ответить
пусть летят обычными авиалиниями, в чем проблема? Или стиральная машинка не влезет?)))
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22.06.2022 21:21 Ответить
Наша Машка громко плачет
Ее лошадь не …уячит
Тише, Машенька, не плачь
Ты сама ее …уячь
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22.06.2022 21:21 Ответить
Меня так улыбает когда кремляди угрожают ответом. Весь ответ кремлядей сводися к тому что насрут себе в штаны и будут обвинять Запад в исходящей вони
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22.06.2022 21:21 Ответить
ЧМО убоге...
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22.06.2022 21:24 Ответить
так
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22.06.2022 21:30 Ответить
Захарова Калинка Шариков Собачье сердце
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22.06.2022 21:31 Ответить
На параходікє, 3-класом, в трюмє
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22.06.2022 21:33 Ответить
эта курица сегодня целый день я уже со счета сбился какими-то контрмерами всем угрожает.... ко-ко-ко да ко-ко-ко.... да что вы сделать можете, репоеды вонючие, в лужу напердеть?
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22.06.2022 21:33 Ответить
Завдяки тому, що в кацапії при владі дебіли, скоро весь світ буде чітко знати: росія це держава-терорист.
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22.06.2022 21:35 Ответить
В стране бандитов и воров,
Продажных шлюх и депутатов,
Забытых властью стариков
И разжиревших бюрократов.
Дорог разбитых и дворцов,
Растущих как грибы с откатов.
Очередной закон готов:
алкашка может всех крыть матом.
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22.06.2022 21:35 Ответить
Если у вас не на чем лететь, используйте ВЕСЛА!!!
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22.06.2022 21:37 Ответить
эти дипломаты и семьи рады должны быть
в рашку может позже приедут
задержутся в ненавистной сша
пусть дочурку лавроконя еще прихватят
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22.06.2022 21:56 Ответить
"йдеться про гуманітарну акцію, оскільки наш літак мав прилетіти за тими нашими колегами, кому Держдепартамент раніше ультимативно наказав залишити територію США до кінця цього місяця Джерело: https://censor.net/ua/n3349618"

Благодарите діда Джо за то, что вам не надо выезжать "гуманитарным корридором" по просёлку под обстрелом.
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22.06.2022 22:10 Ответить
Так это не кацапня напала на Украину-Русь, а США?
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22.06.2022 22:30 Ответить
Захаровой больше не наливать.
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23.06.2022 00:18 Ответить
Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку.
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился...
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23.06.2022 01:47 Ответить
Некуй им "борты" подавать, пусть ******* за "рузким ваеным караблем" на веслах *****.
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23.06.2022 02:51 Ответить
 
 