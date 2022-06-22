Россия обвинила США в "планомерном разрушении двусторонних отношений"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Официальная представительница МИД России М.В. Захарова прокомментировала препятствия вывозу сотрудников российских загранучреждений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
В ведомстве отметили, что американская сторона "продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии".
"Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешения на прилет в США спецрейса государства России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
В Администрации Дж.Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что, по сути, речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, которым Госдепартамент ранее ультимативно приказал покинуть территорию США до конца этого месяца", - заявила Захарова.
Она пообещала не оставить без ответа "такое дерзкое поведение" и применить "контрмеры, в частности асимметричного характера", о которых сообщит в установленном порядке по дипломатическим каналам.
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Короче,физофрения вышего пилотажа.😁
Ее лошадь не …уячит
Тише, Машенька, не плачь
Ты сама ее …уячь
Продажных шлюх и депутатов,
Забытых властью стариков
И разжиревших бюрократов.
Дорог разбитых и дворцов,
Растущих как грибы с откатов.
Очередной закон готов:
алкашка может всех крыть матом.
в рашку может позже приедут
задержутся в ненавистной сша
пусть дочурку лавроконя еще прихватят
Благодарите діда Джо за то, что вам не надо выезжать "гуманитарным корридором" по просёлку под обстрелом.
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился...