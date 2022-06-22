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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) США (14430) дипломати (530) Захарова (319)

Росія звинуватила США в "планомірному руйнуванні двосторонніх відносин"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

захарова

Офіційна представниця МЗС Росії М.В.Захарова прокоментувала перешкоди вивезення співробітників російських закордонних установ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

У відомстві зазначили, що американська сторона "продовжує планомірно руйнувати двосторонні відносини, які й без того перебувають у жалюгідному стані".

"Вашингтон відзначився черговим ворожим по відношенню до нашої країни кроком, не видавши дозволу на приліт до США спецрейсу державіації Росії, який мав відвезти на Батьківщину співробітників російських закордонних установ та членів їхніх сімей.
В Адміністрації Дж.Байдена вважали за краще повністю проігнорувати той факт, що, по суті, йдеться про гуманітарну акцію, оскільки наш літак мав прилетіти за тими нашими колегами, кому Держдепартамент раніше ультимативно наказав залишити територію США до кінця цього місяця", - заявила Захарова.

Вона пообіцяла не залишити без відповіді "таку зухвалу поведінку" і застосувати "контрзаходи, зокрема асиметричного характеру", про які повідомить в установленому порядку дипломатичними каналами.
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Топ коментарі
+30
ты в запое что ли была последние три месяца, ************ ?
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22.06.2022 21:06
+24
гитлер постоянно обвинял Британию и США в разжигании межнациональной розни и подогревании братуобийственной войны.
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22.06.2022 21:10
+19
Як відкриє машка рота, звідти пре одна гидота !
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22.06.2022 21:18
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ты в запое что ли была последние три месяца, ************ ?
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22.06.2022 21:06 Відповісти
Як відкриє машка рота, звідти пре одна гидота !
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22.06.2022 21:18 Відповісти
пусть добираются вплавь
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22.06.2022 21:58 Відповісти
До Калінінграда
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22.06.2022 23:13 Відповісти
Точніше лайно.
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22.06.2022 23:59 Відповісти
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22.06.2022 21:07 Відповісти
Машка-алкашка навєрнає апять нє пахмєлілась...
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22.06.2022 21:08 Відповісти
гитлер постоянно обвинял Британию и США в разжигании межнациональной розни и подогревании братуобийственной войны.
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22.06.2022 21:10 Відповісти
Ой, захлопнись уже, калоша.
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22.06.2022 21:11 Відповісти
маша насцить у труси собі
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22.06.2022 21:12 Відповісти
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22.06.2022 21:12 Відповісти
Незря у кацапов на их гербу двух головая курица,одна голова вам хамит,а другая вас обвиняет ,что вы обижаетесь.
Короче,физофрения вышего пилотажа.😁
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22.06.2022 21:12 Відповісти
видайте їм надувний човен та весла
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22.06.2022 21:13 Відповісти
Терміново забирайте кацапських личинок зі Штатів! У рідні *****!
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22.06.2022 21:13 Відповісти
А стрелять женщине на велосипеде, с маникюром, в спину из пулемета, это нормально?
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22.06.2022 21:13 Відповісти
сосить
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22.06.2022 21:13 Відповісти
та ти шо!!!!! а вони шо у відповідь? шо там кажуть, машка-алкашка? ілі єто просто русофобія?)
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22.06.2022 21:13 Відповісти
Поржал
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22.06.2022 21:16 Відповісти
нехай летять рейсовими до Стамбула, їм ніхто цього не забороняв
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22.06.2022 21:20 Відповісти
Так це ж кацап"ю за надмірну вагу прийдеться платити! Ви що, вони ж вдавляться за кожний ненавистний долар
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22.06.2022 21:49 Відповісти
Ну або 2 дні на машині до Флоріди, там ще день корабликом на Кубу, а звідти їх заберуть уже... А то привикли блін до комфорту!
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22.06.2022 21:53 Відповісти
пусть летят обычными авиалиниями, в чем проблема? Или стиральная машинка не влезет?)))
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22.06.2022 21:21 Відповісти
Наша Машка громко плачет
Ее лошадь не …уячит
Тише, Машенька, не плачь
Ты сама ее …уячь
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22.06.2022 21:21 Відповісти
Меня так улыбает когда кремляди угрожают ответом. Весь ответ кремлядей сводися к тому что насрут себе в штаны и будут обвинять Запад в исходящей вони
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22.06.2022 21:21 Відповісти
ЧМО убоге...
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22.06.2022 21:24 Відповісти
так
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22.06.2022 21:30 Відповісти
Захарова Калинка Шариков Собачье сердце
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22.06.2022 21:31 Відповісти
На параходікє, 3-класом, в трюмє
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22.06.2022 21:33 Відповісти
эта курица сегодня целый день я уже со счета сбился какими-то контрмерами всем угрожает.... ко-ко-ко да ко-ко-ко.... да что вы сделать можете, репоеды вонючие, в лужу напердеть?
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22.06.2022 21:33 Відповісти
Завдяки тому, що в кацапії при владі дебіли, скоро весь світ буде чітко знати: росія це держава-терорист.
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22.06.2022 21:35 Відповісти
В стране бандитов и воров,
Продажных шлюх и депутатов,
Забытых властью стариков
И разжиревших бюрократов.
Дорог разбитых и дворцов,
Растущих как грибы с откатов.
Очередной закон готов:
алкашка может всех крыть матом.
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22.06.2022 21:35 Відповісти
Если у вас не на чем лететь, используйте ВЕСЛА!!!
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22.06.2022 21:37 Відповісти
эти дипломаты и семьи рады должны быть
в рашку может позже приедут
задержутся в ненавистной сша
пусть дочурку лавроконя еще прихватят
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22.06.2022 21:56 Відповісти
"йдеться про гуманітарну акцію, оскільки наш літак мав прилетіти за тими нашими колегами, кому Держдепартамент раніше ультимативно наказав залишити територію США до кінця цього місяця Джерело: https://censor.net/ua/n3349618"

Благодарите діда Джо за то, что вам не надо выезжать "гуманитарным корридором" по просёлку под обстрелом.
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22.06.2022 22:10 Відповісти
Так это не кацапня напала на Украину-Русь, а США?
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22.06.2022 22:30 Відповісти
Захаровой больше не наливать.
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23.06.2022 00:18 Відповісти
Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку.
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился...
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23.06.2022 01:47 Відповісти
Некуй им "борты" подавать, пусть ******* за "рузким ваеным караблем" на веслах *****.
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23.06.2022 02:51 Відповісти
 
 