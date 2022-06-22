Росія звинуватила США в "планомірному руйнуванні двосторонніх відносин"

Офіційна представниця МЗС Росії М.В.Захарова прокоментувала перешкоди вивезення співробітників російських закордонних установ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

У відомстві зазначили, що американська сторона "продовжує планомірно руйнувати двосторонні відносини, які й без того перебувають у жалюгідному стані".

"Вашингтон відзначився черговим ворожим по відношенню до нашої країни кроком, не видавши дозволу на приліт до США спецрейсу державіації Росії, який мав відвезти на Батьківщину співробітників російських закордонних установ та членів їхніх сімей.

В Адміністрації Дж.Байдена вважали за краще повністю проігнорувати той факт, що, по суті, йдеться про гуманітарну акцію, оскільки наш літак мав прилетіти за тими нашими колегами, кому Держдепартамент раніше ультимативно наказав залишити територію США до кінця цього місяця", - заявила Захарова.

Вона пообіцяла не залишити без відповіді "таку зухвалу поведінку" і застосувати "контрзаходи, зокрема асиметричного характеру", про які повідомить в установленому порядку дипломатичними каналами.