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Автомобиль предателя-нардепа Ковалева взорван, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ковальов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля нардепа-изменника от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – заявил Буданов.

Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что коллаборант от "Слуги народа" Алексей Ковалев ликвидирован.

Напомним, нардеп перешел на сторону российских оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

Читайте: Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство
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Топ комментарии
+71
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22.06.2022 21:16
+46
А можно еще подорвать автомобиль Ермака,Арахамии,Татарова,Портнова,Коломойского?
Пажалуста.🙏
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22.06.2022 21:17
+36
До чого там Буданов і його служба, це ж не викраденння Чауса із дружньої Молдови. Це зробили партизани і вони невідомі, бо якби вони стали відомі ОП, то вони стали би відомі кацапам.
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22.06.2022 21:24
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Але до чого тут ти?
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22.06.2022 21:14 Ответить
Он должен огласить телефоны-явки-пароли, да?
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22.06.2022 21:56 Ответить
🤢👹ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ ‼️☠️
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22.06.2022 21:58 Ответить
Ви серьойзно обговорюєте тему: "депутат ВРУ їздить на деу ланос"?
Може він ще і на маршрутці їздить "Троєщина - метро Петрівка"?
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22.06.2022 23:14 Ответить
Возможно СЛАВНЫМ ХЕРСОНСКИМ ПАРТИЗАНАМ ПОМОГЛИ ‼️👍
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22.06.2022 21:59 Ответить
А хто питає?
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22.06.2022 22:53 Ответить
Ще про це в обід повідомляв Олексій Гончаренко в своєму телеграмі:
"Есть информация, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант Алексей Ковалев! Это исключенный из фракции Слуга Народа депутат, который перешел на сторону россии. Слава партизанам! Слава Украине!"
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22.06.2022 21:15 Ответить
ГОНЧАРЕНКО:

"К сожалению Ковалёв не сдох. ((( ждём следующего раза

и новый апдейт! Все таки автомобиль Ковалева был взорван, но пока неясно, насколько сильно пострадал сам предатель. Ждем новую информацию!"
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22.06.2022 21:40 Ответить
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22.06.2022 21:16 Ответить
Психолог Стефаненко Максим@Psychologist_UA

·
7 мин

А ви помітили, як пролетіла в нікуди новина про те, що знайшли винного у розмінуванні Чонгару сбушніка?
От не зайшов цей фейк глибинному народу.
Треба щось набагато переконливіше.
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22.06.2022 22:30 Ответить
А можно еще подорвать автомобиль Ермака,Арахамии,Татарова,Портнова,Коломойского?
Пажалуста.🙏
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22.06.2022 21:17 Ответить
сёнь в украине шо? день буданова? или в президенты метит? шо не новость -то буданов
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22.06.2022 21:18 Ответить
это дружбан Люси Арестович
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22.06.2022 21:46 Ответить
Он с ********** и фанатской путлера левченко ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ проживали в доме гражданина 🇷🇺 РФ
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22.06.2022 22:06 Ответить
А де, до речі, **********? З'їбався?
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22.06.2022 22:09 Ответить
Кирюша это друг, товарищ и брат Саши Гогилашвили - гражданина РФ, торговца наркотой, экс-помощника депутата госдумы РФ (боксера) Валуева. Сашу назначили при зеленском зам-министра МВД, жена Саши, без оформления работала секретаршей в оффисе преЗЕдента и при этом присутствовала на обсуждении секретных операций нашей военной разведки... (просто не хватит матюков, чтобы выразить все эмоции по поводу всего этого ЗЕленого говнища...) А теперь Кирюща, про@бавший и наступление на Киев с Белоруси и наступление с юга, через Чонгар, на Херсон, Мелитополь и Мариуполь, рассказывает нам о том, что "автомобиль подорван"... Кирюша, подорван должен быть не автомобиль, а коллаборант, так, как это было при пятом Президенте - уничтожены "моторолла", потом "гиви", потом "захарченко" и прочие сепарские отбросы калибром помельче... А подорванный автомобиль это, как "покушение на Шефира" - визга много, а результата - ноль!
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22.06.2022 22:38 Ответить
І що з того…
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22.06.2022 21:23 Ответить
Тупа москальська пика,затулись вже
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22.06.2022 21:23 Ответить
До чого там Буданов і його служба, це ж не викраденння Чауса із дружньої Молдови. Це зробили партизани і вони невідомі, бо якби вони стали відомі ОП, то вони стали би відомі кацапам.
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22.06.2022 21:24 Ответить
Автомобиль больше не зрадник
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22.06.2022 21:24 Ответить
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22.06.2022 21:25 Ответить
Подорвали ,но не убили ублюдка.
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22.06.2022 21:29 Ответить
Коли будуть повішені на Київських каштанах Зеленський і вся його шобла? Коли вони понесуть відповідальність за всих виродків яких привели до Верховної Ради?
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22.06.2022 21:29 Ответить
Как тока апосранава мардовскава ссаря закуканят лахта.
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22.06.2022 21:42 Ответить
А зрадники теж відправляються на концерт кобзона, чи для них там окремий зал
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22.06.2022 21:29 Ответить
приставні казани; а чорти ті ж самі, хіба що більше навантаження на них
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22.06.2022 21:37 Ответить
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"

- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
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23.06.2022 06:12 Ответить
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22.06.2022 21:31 Ответить
Може троє?
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22.06.2022 21:38 Ответить
Третьому не дали порохоботи перейти до братушок. І потім він розповідав про боневтік.
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22.06.2022 21:45 Ответить
Третій готується.
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22.06.2022 21:39 Ответить
Третій - Боневстиг!
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22.06.2022 23:01 Ответить
Той що третій «перейшов» ще до того як став президентом
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22.06.2022 23:30 Ответить
Слуга урод Ковальов , це ФСБшний кріт , який перед війною купив
4-й канал , яким хизувалися зелені , а на ньому цілодобово піарили
Зеленського і його команду !!

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22.06.2022 21:34 Ответить
Тобто усі рашисти у владі працювали на зельського
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22.06.2022 22:01 Ответить
Раджу звернути увагу на те, що зрадників, навіть більш одіозних і більш небезпечних є багато, але підривають автомобіль Ковальова - депутата від СН, який був особливо наближений до ОПи і ьув у темі багатьох оборудок ОПешних ділків, особливо по Зерсонській області. Буданов відомий тим, що зачищає хвости на замовлення ОПи руками ГУР МО. Можна згадати справу Чауса. До речі, щ там зараз з тим злочинцем? Так от, чим для ОПи так небезпечний Ковальов? Що йому відомо про кодло з ОПи, що становить для них небезпеку? Зачищують свідків якихось злочинів?
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22.06.2022 21:36 Ответить
Мені сподобалась твоя версія щодо Ковальова!!

Я теж впевнений, що він знає багато!
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22.06.2022 21:43 Ответить
Само собой‼️Он слишком много знает
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22.06.2022 22:09 Ответить
Якщо той зрадник вижив то може заговорити за опу. Дєрмаки, подляки, шефіри --приготуватись до авральної евакуації в Лук"янівську тішину!
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22.06.2022 22:15 Ответить
Цілком можливо, що його злили самі загарбники-рашисти своїм манкуртам щоб не втратити інкорпорованих агентів
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22.06.2022 22:18 Ответить
шкода що не самого ковальова підірвали
але то можливо многоходівочка і після деокупації виявиться що ковальов працював під прикриттям
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22.06.2022 21:38 Ответить
ты еще скажи что криворогий вовочка работал под прикрытием, разваливая Украину, но при этом втягивая ***** в разгромную для него войну
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22.06.2022 21:47 Ответить
скоріше за все вони будуть закриті по справі підриву автомобіля Шеремета, бо є почерк - підрив, так 73%? Хоча ми всі знаємо що то зробили КДБ Білорусі і ФСБ росії, але Володя Боневтік із дєрмаком дали вказівку відмазати тих і стерти в порошок патріотів, ********** їх в тому злочині.
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22.06.2022 21:56 Ответить
Herman Aksom

@eternalrailway

·
3 мин

Підтверджують, що слуга-колаборант і гауляйтер Ковальов ліквідований. Перший хороший слуга народу.

Як казала інша слуга третьякова - "на одного ворога менше!"
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22.06.2022 21:43 Ответить
Заголовок до цієї новини має бути таким:
"Депутата партії слуга народу ліквідували на Херсонщині"
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22.06.2022 21:43 Ответить
а ланос взорвали чтобы не так жалко было?
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22.06.2022 21:48 Ответить
И опять "слуга народа"! Сколько же проходимцев и тварей туда затесались! Когда чистку начнете?
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22.06.2022 21:58 Ответить
Можно смело подрывать авто всех слуг народа с содержимым и не ошибетесь!!!!!
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22.06.2022 22:09 Ответить
Какая оперативность! Или Ковалев много знал о делах в партии "Слуга народа"?
Особенно о том, как и для кого покупался телевизионный канал "4 канал"?
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22.06.2022 22:14 Ответить
Напдеп на Деу Ланос? Ви серьйозно?
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22.06.2022 22:33 Ответить
ТО був "бюджетний варіант" Бо "Мерс" підривать надто дорого!
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23.06.2022 06:18 Ответить
Мати Ковальова купила 4-й канал ТБ за неабиякі гроші, а він на Ланосі? Це що?
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22.06.2022 22:49 Ответить
Нехай це служить уроком всім тим хто зрадив народу України а що навіть не намагались живцем доставити в нас що було офіційно оголошено вирок на страту зазвичай ліквідовують в крайньому випадку. Цемаха перевели з Донецька на інвалідній колясці при більш складних обставинах а це має вигляд замовлення під прапором патрітизму.
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22.06.2022 23:15 Ответить
Или он был безмозглый и бескровный, или.. При таких повреждениях транспорта всё должно быть перемазано. Но.. будем надеяться )
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22.06.2022 23:53 Ответить
Путанову пасть. Закрыть
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23.06.2022 00:03 Ответить
А мог бы до сих пор сидеть в Раде и рассуждать о каждодневных потерях ВСУ
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23.06.2022 00:16 Ответить
Дешеві понти, депутат на ланосі.
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23.06.2022 06:32 Ответить
Народ України переживає таку страшну війну, але деякі віслюки і надалі вважають Боневтіка супергероєм і не розуміють, що саме зеленський є найогиднішим ворогом України і народу і вся його шобла.
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23.06.2022 06:36 Ответить
"певну дію."?Ї вчать так тупо висловлювати думку чи це вроджене?
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23.06.2022 10:44 Ответить
 
 