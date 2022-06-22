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Автомобиль предателя-нардепа Ковалева взорван, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля нардепа-изменника от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – заявил Буданов.
Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что коллаборант от "Слуги народа" Алексей Ковалев ликвидирован.
Напомним, нардеп перешел на сторону российских оккупантов и остался в захваченном Херсоне.
Топ комментарии
+71 Voc Vox
показать весь комментарий22.06.2022 21:16
+46 Сергей Воробей 25ea4f2b
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+36 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий22.06.2022 21:24
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Пожалуйста, подождите...
Може він ще і на маршрутці їздить "Троєщина - метро Петрівка"?
"Есть информация, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант Алексей Ковалев! Это исключенный из фракции Слуга Народа депутат, который перешел на сторону россии. Слава партизанам! Слава Украине!"
"К сожалению Ковалёв не сдох. ((( ждём следующего раза
и новый апдейт! Все таки автомобиль Ковалева был взорван, но пока неясно, насколько сильно пострадал сам предатель. Ждем новую информацию!"
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7 мин
А ви помітили, як пролетіла в нікуди новина про те, що знайшли винного у розмінуванні Чонгару сбушніка?
От не зайшов цей фейк глибинному народу.
Треба щось набагато переконливіше.
Пажалуста.🙏
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
"Сатана"
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
4-й канал , яким хизувалися зелені , а на ньому цілодобово піарили
Зеленського і його команду !!
Я теж впевнений, що він знає багато!
але то можливо многоходівочка і після деокупації виявиться що ковальов працював під прикриттям
@eternalrailway
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3 мин
Підтверджують, що слуга-колаборант і гауляйтер Ковальов ліквідований. Перший хороший слуга народу.
Як казала інша слуга третьякова - "на одного ворога менше!"
"Депутата партії слуга народу ліквідували на Херсонщині"
Особенно о том, как и для кого покупался телевизионный канал "4 канал"?