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Автомобіль зрадника-нардепа Ковальова підірваний, - Буданов
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив підрив автомобіля нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова у Херсонській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані перебуває цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", – заявив Буданов.
Раніше позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що колаборант від "Слуги народу" Олексій Ковальов ліквідований.
Нагадаємо, нардеп перейшов на бік російських окупантів і залишився в захопленому Херсоні.
Топ коментарі
+71 Voc Vox
показати весь коментар22.06.2022 21:16
+46 Сергей Воробей 25ea4f2b
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+36 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар22.06.2022 21:24
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Може він ще і на маршрутці їздить "Троєщина - метро Петрівка"?
"Есть информация, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант Алексей Ковалев! Это исключенный из фракции Слуга Народа депутат, который перешел на сторону россии. Слава партизанам! Слава Украине!"
"К сожалению Ковалёв не сдох. ((( ждём следующего раза
и новый апдейт! Все таки автомобиль Ковалева был взорван, но пока неясно, насколько сильно пострадал сам предатель. Ждем новую информацию!"
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7 мин
А ви помітили, як пролетіла в нікуди новина про те, що знайшли винного у розмінуванні Чонгару сбушніка?
От не зайшов цей фейк глибинному народу.
Треба щось набагато переконливіше.
Пажалуста.🙏
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
"Сатана"
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
4-й канал , яким хизувалися зелені , а на ньому цілодобово піарили
Зеленського і його команду !!
Я теж впевнений, що він знає багато!
але то можливо многоходівочка і після деокупації виявиться що ковальов працював під прикриттям
@eternalrailway
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3 мин
Підтверджують, що слуга-колаборант і гауляйтер Ковальов ліквідований. Перший хороший слуга народу.
Як казала інша слуга третьякова - "на одного ворога менше!"
"Депутата партії слуга народу ліквідували на Херсонщині"
Особенно о том, как и для кого покупался телевизионный канал "4 канал"?