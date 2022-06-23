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Россия активизировала кибервойну после вторжения в Украину, - Microsoft

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

хакер,киберпреступление

После начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия значительно усилила атаки на информационные ресурсы США и их союзников.

Об этом говорится в докладе "Оборона Украины: Первые выводы о кибервойне", опубликованном компанией Microsoft, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Компания проанализировала кибератаки из России на ресурсы и сервисы, базировавшиеся на облачных хранилищах Microsoft, и считает, что главной целью российских хакеров за пределами Украины были американские организации, а задача – получить доступ к данным, которые могут быть использованы разведкой.

При этом атаки велись достаточно обширно. Зафиксированы попытки хищения данных 42 стран, причем не только официальные ресурсы – взломы были направлены также против хранилищ данных аналитических центров и гуманитарных организаций.

По подсчетам Microsoft, успешными были 29% проанализированных взломов, из них четверть обернулась хищением данных.

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23.06.2022 00:11 Ответить
 
 