Росія активізувала кібервійну після вторгнення в Україну, – Microsoft

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія значно посилила атаки на інформаційні ресурси США та їх союзників.

Про це йдеться в доповіді "Оборона України: Перші висновки про кібервійну" , яку опублікувала компанія Microsoft, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Компанія проаналізувала кібератаки з Росії на ресурси та сервіси, що базувалися на хмарних сховищах Microsoft, і вважає, що головною метою російських хакерів за межами України були американські організації, а завданням – отримати доступ до даних, які можуть бути використані розвідкою.

При цьому атаки велися досить широко. Зафіксовано спроби розкрадання даних 42 країн, причому не лише офіційних ресурсів – зломи були спрямовані також проти сховищ даних аналітичних центрів та гуманітарних організацій.

За підрахунками Microsoft, успішними були 29% проаналізованих зломів, з них чверть обернулася розкраданням даних.

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