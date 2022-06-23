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ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецька

Вооруженные силы Украины контролируют около 45 процентов территории Донецкой области.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода глава областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Соответственно 55 процентов, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху)", – отметил чиновник.

По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.

"Те, кто не уезжает, находятся, как правило, в укрытиях. Но это тоже крайне опасно. Потому что враг применяет крайне тяжелую артиллерию, авиацию. По линии фронта все виды вооружения, которые есть у врага, он применяет. Основные тезисы людей,  которые остаются, что "Нам некуда ехать", "Нам не хватит средств проживать где-нибудь", – отметил Кириленко.

Также смотрите: Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Знаю що при зелупі вже окупували більше 1/5 території України
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23.06.2022 00:45
+6
А скільки контролювали при баригах?
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23.06.2022 00:01
+5
При ньому навіть з ОРДЛО податки платили в бюджет
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23.06.2022 00:03
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Правила форума Совет форумчан
А скільки контролювали при баригах?
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23.06.2022 00:01 Ответить
При ньому навіть з ОРДЛО податки платили в бюджет
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23.06.2022 00:03 Ответить
Поки "торнадовці" та добровольці не перекрили залізницю
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23.06.2022 05:46 Ответить
це така відмазка у "порохоботів" "торгівлі на крові " Баригою з сепаратистами..
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23.06.2022 09:33 Ответить
Найцікавіше,що упороті прихильники Петра наполягають тепер,щоб Україна і Зе домоглася від Заходу припинити закупівлю нафти і газу..

Непослідовно якось...
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23.06.2022 09:40 Ответить
"какаяразніца"...
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23.06.2022 00:13 Ответить
Знаю що при зелупі вже окупували більше 1/5 території України
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23.06.2022 00:45 Ответить
А що Коломойський та Зеленський не бариги ??Коломойський барига відомий
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23.06.2022 02:20 Ответить
А при "баригах" повномасштабний наступ був? Не пишіть фуйні
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23.06.2022 08:42 Ответить
Була спроба..

думаю,всі ще не забули про сумнозвісні "котли" "геніальних Полководців Порошенко" Муженка і Галетея ?
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23.06.2022 09:41 Ответить
Дура, хто здав південь та азовців? Масштаби загиблих та зданих територій уявляєш?
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23.06.2022 14:33 Ответить
Якась дивна математика,але хочеться вірити ,що правда.
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23.06.2022 00:12 Ответить
Це дійсно так. Подивіться на карту бойових дій.
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23.06.2022 08:31 Ответить
"Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією - під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)", - зазначив чиновник. Джерело: https://censor.net/ua/n3349639


Як це все зрозуміти? Якась маячня з дурдому.
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23.06.2022 00:18 Ответить
Він мабуть мав на увазі, що захопили 55% території Дон. області, що була під контролем України на 23 лютого, без урахування днр
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23.06.2022 01:14 Ответить
разрушения были только в Мариуполе и Волновахе, весь юг области русня проехала как на параде до Мариуполя, не встретив никакого сопротивления.
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23.06.2022 09:26 Ответить
Що може бути красивішим за дохлого кацапа? Лише купа дохлих кацапів.
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23.06.2022 00:49 Ответить
Мордяка щаслива - черешню жер?
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23.06.2022 00:50 Ответить
Лучше бы рассказал как кацапы приличный кусок в виде юга области захватили за несколько дней... Впрочем этот вопрос адресовывается по поводу всего юга страны.
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23.06.2022 09:25 Ответить
актуальна карта війни..

Бажаючі самі можуть порахувати повністю підконтрольну Україні територію...

це не 45 відсотків,а 25-30...
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23.06.2022 09:38 Ответить
 
 