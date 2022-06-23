ЗСУ контролюють 45% території Донецької області, - Кириленко

Збройні сили України котролюють близько 45 відсотків території Донецької області.

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)", – зазначив чиновник.

За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна.

"Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь", – зазначив Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основною метою окупантів наразі є вихід на адмінкордони Донеччини та Луганщини, - Мотузяник