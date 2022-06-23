УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12657 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 979 22
війна (56107) Донецька область (5666) Кириленко Павло (866)

ЗСУ контролюють 45% території Донецької області, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецька

Збройні сили України котролюють близько 45 відсотків території Донецької області.

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)", – зазначив чиновник.

За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна.

"Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь", – зазначив Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основною метою окупантів наразі є вихід на адмінкордони Донеччини та Луганщини, - Мотузяник

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Знаю що при зелупі вже окупували більше 1/5 території України
показати весь коментар
23.06.2022 00:45
+6
А скільки контролювали при баригах?
показати весь коментар
23.06.2022 00:01
+5
При ньому навіть з ОРДЛО податки платили в бюджет
показати весь коментар
23.06.2022 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки контролювали при баригах?
показати весь коментар
23.06.2022 00:01 Відповісти
При ньому навіть з ОРДЛО податки платили в бюджет
показати весь коментар
23.06.2022 00:03 Відповісти
Поки "торнадовці" та добровольці не перекрили залізницю
показати весь коментар
23.06.2022 05:46 Відповісти
це така відмазка у "порохоботів" "торгівлі на крові " Баригою з сепаратистами..
показати весь коментар
23.06.2022 09:33 Відповісти
Найцікавіше,що упороті прихильники Петра наполягають тепер,щоб Україна і Зе домоглася від Заходу припинити закупівлю нафти і газу..

Непослідовно якось...
показати весь коментар
23.06.2022 09:40 Відповісти
"какаяразніца"...
показати весь коментар
23.06.2022 00:13 Відповісти
Знаю що при зелупі вже окупували більше 1/5 території України
показати весь коментар
23.06.2022 00:45 Відповісти
А що Коломойський та Зеленський не бариги ??Коломойський барига відомий
показати весь коментар
23.06.2022 02:20 Відповісти
А при "баригах" повномасштабний наступ був? Не пишіть фуйні
показати весь коментар
23.06.2022 08:42 Відповісти
Була спроба..

думаю,всі ще не забули про сумнозвісні "котли" "геніальних Полководців Порошенко" Муженка і Галетея ?
показати весь коментар
23.06.2022 09:41 Відповісти
Дура, хто здав південь та азовців? Масштаби загиблих та зданих територій уявляєш?
показати весь коментар
23.06.2022 14:33 Відповісти
Якась дивна математика,але хочеться вірити ,що правда.
показати весь коментар
23.06.2022 00:12 Відповісти
Це дійсно так. Подивіться на карту бойових дій.
показати весь коментар
23.06.2022 08:31 Відповісти
"Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією - під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)", - зазначив чиновник. Джерело: https://censor.net/ua/n3349639


Як це все зрозуміти? Якась маячня з дурдому.
показати весь коментар
23.06.2022 00:18 Відповісти
Він мабуть мав на увазі, що захопили 55% території Дон. області, що була під контролем України на 23 лютого, без урахування днр
показати весь коментар
23.06.2022 01:14 Відповісти
разрушения были только в Мариуполе и Волновахе, весь юг области русня проехала как на параде до Мариуполя, не встретив никакого сопротивления.
показати весь коментар
23.06.2022 09:26 Відповісти
Що може бути красивішим за дохлого кацапа? Лише купа дохлих кацапів.
показати весь коментар
23.06.2022 00:49 Відповісти
Мордяка щаслива - черешню жер?
показати весь коментар
23.06.2022 00:50 Відповісти
Лучше бы рассказал как кацапы приличный кусок в виде юга области захватили за несколько дней... Впрочем этот вопрос адресовывается по поводу всего юга страны.
показати весь коментар
23.06.2022 09:25 Відповісти
актуальна карта війни..

Бажаючі самі можуть порахувати повністю підконтрольну Україні територію...

це не 45 відсотків,а 25-30...
показати весь коментар
23.06.2022 09:38 Відповісти
 
 