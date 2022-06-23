Россия 24 февраля сделала то же, что нацисты - 22 июня, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Совершив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Россия сделала то же, что гитлеровские нацисты – 22 июня 1941 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в конце 119-го дня войны Владимир Зеленский.
"Сегодня, 22 июня, - День скорби и памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня. Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее", - подчеркнул Президент.
Топ комментарии
+22 Ан Мур
показать весь комментарий23.06.2022 01:29
+17 Olivier Piergiovanni
показать весь комментарий23.06.2022 04:05
+12 pOrest
показать весь комментарий23.06.2022 01:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чисто радянський відхід -Велика вітчизняна війна 1941 - на нас напали !
А інші війни до 22,06 1941 -хочаби фінська ...
А спілний з "нациською Германією " - Польша - поділена навпіл -
Згiдно угоди 1 жовтня німецькі війська перетнули кордон Чехословаччини і до 10 жовтня зайняли всю територію Судетської області Чехословаччини. Того ж дня Чехословаччина прийняла ультиматум Польщі про поступку їй Тешинській області, яка 2 жовтня була зайнята польськими військами.
Ти впевнений, що Польща така бiла i пухнаста?)))
В первый же день спецоперации были выведены из строя шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре командных пункта боевиков, высокоточная немецкая пикирующая авиация уничтожила всю авиацию марксистов.
К началу освобождения Литвы, Латвии, Белоруссии, Молдавии и Украины, лидер немецкой нации обратился к советским военным с предложением скидывать кучку наркоманов и марксистов из Кремля и брать власть в свои руки, переходя на сторону Вермахта и присоединяясь к Великой Германии.
На шестой день специальной военной операции союзные военные части освободили Минск, на восьмой день освобождена Рига. В освобожденных городах сразу же назначалась немецкая администрация, начинался переход к мирной жизни, освобожденное население вывозили на добровольные работы в Германии, вывезенных детей переучивали на великий немецкий язык...
https://redis.livejournal.com/280980.html
Свернуть
компрометирующих власть;
ведь у недремлющего уха
внизу не … висит, а пасть.
Це чучєло хоче як Пеця перший? Вікно прорубав в Європу!!!
Досі кацапи на це дрочать.
Який дебіл міг, крім кацапа рубати вікно?
Нормальна людина - постукала б, та й зайшла у двері.
А лізти у вікна - самі знаєте хто...
@format_ppe
·
Jun 20
Давайте в коментах зберемо ворогів України. Я почну а Ви дописуйте. Зеленьский, Арахамія, Подоляк, Ермак, Арестович, Верещук, Татарів, Гетьманців, Тіщенко...
Так запам'ятай: вони рідко зустрічаються, лише кожен двохсотий. А так всі інші - справді - нацисти (або рашисти, втім, там відмінність невелика)
Свернуть
А ми втомлені від війни ще 2013-го через тебе страждаємо
клоуны мля.
смотря на этих мурчащих полный бред клоунов, все таки поражаюсь как нам помогают, а не закрыли наглухо границы и сказав - выбрали наполеонов, готовились к нападению - делай.те, думай.те.
**** шоб снарядов не хватало почти сразу же - 152мм. - эти твари дороги для орков делали, а снаряды - а нахера? и вот Запад смотрит на ЭТО и ..... помогает. демократия предполагает что избрали то что хотели и довольны их делами? - отлично, пшелнах - сказал Джонсон и положил трубку в которой слышно было громкое истеричное хрипение.
СССР сдох...Германия жива...