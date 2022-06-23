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Россия 24 февраля сделала то же, что нацисты - 22 июня, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Совершив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Россия сделала то же, что гитлеровские нацисты – 22 июня 1941 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в конце 119-го дня войны Владимир Зеленский.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня. Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее", - подчеркнул Президент.

Также читайте: Оккупанты на захваченных территориях действуют по "методичке нацистов", - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
цей придурок Zе навмисне забуває, що війна офіційно розпочалася 20/02.2014року? Щоб "домовитись посередінє" і не вимагати повернення (чи повертати військовим шляхом) Крим з Донбасом?
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23.06.2022 01:29
+17
Господи,Боже мій,та що то Президента так взациклило на тих німцях в 41 році?Таке враження, що з 1919 по 1941 в Україні був рай земний!Ай,яка біда німці совєтікусам війну об'явили!А то,що ті ******* кацапидли за двадцять років до війни, в Україні згноїли мільйони,мільйони зробили жебраками і мільйони по "необ'ятному сибіру "порозсилали,то це з чим порівняти?Та нацисти-вредні діти,в порівнянні з тим,що тут витворяли совєтікуси!Моя баба розказувала,що німці,як хтіли відро води,то стояли під брамкою,поки хто з хати не вийшов і дав дозвіл зайти на подвір'я,а кацапидло,коли приперлося,то вивело всю худобу з стайні і в сраці мало,що в сім'ї дітей малих не буде чим годувати.Те що робиться зараз в Україні-це 1919рік,після якого в Україну прийшли "розкуркулення",голод,депортація,масові вбивства,а потім додалася ще й і війна.1941-це був наслідок "геніальної" політики леніних-троцьких-сталіних.
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23.06.2022 04:05
+12
Ну і знова .. 22,06 1941
Чисто радянський відхід -Велика вітчизняна війна 1941 - на нас напали !
А інші війни до 22,06 1941 -хочаби фінська ...
А спілний з "нациською Германією " - Польша - поділена навпіл -
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23.06.2022 01:25
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Вова не пя*дне - день пройшов дарма 🤨
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23.06.2022 01:19 Ответить
Ну і знова .. 22,06 1941
Чисто радянський відхід -Велика вітчизняна війна 1941 - на нас напали !
А інші війни до 22,06 1941 -хочаби фінська ...
А спілний з "нациською Германією " - Польша - поділена навпіл -
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23.06.2022 01:25 Ответить
Друга світова війна розпочалася домовленностями нацистської Німеччини і коміняцького радянськогог союзу і 1 вересня 1939 року нацисти напали на Польщу, а 17 вересня 1939 року комуняки на Польщу і Західну Україну з іншого боку. Проснися Володя і вчит реальну історію, а не московську пропаганду і подумай, якщо є чим, а що 2червона армія" в два мільйона робила на території Польщі і Західної України і що за парад вони проводили в захопленому Бресті?
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23.06.2022 07:49 Ответить
Толя, ти теж вчт icорiю))) Мюнхенська угода 1938 року між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією, складене в Мюнхені 29 вересня 1938 і підписане в ніч з 29 на 30 вересня того ж року рейхсканцлером Німеччини Адольфом Гітлером, прем'єр-міністром Великобританії Невіллом Чемберленом, прем'єр-міністром Франції Едуаром Даладьє і прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні.
Згiдно угоди 1 жовтня німецькі війська перетнули кордон Чехословаччини і до 10 жовтня зайняли всю територію Судетської області Чехословаччини. Того ж дня Чехословаччина прийняла ультиматум Польщі про поступку їй Тешинській області, яка 2 жовтня була зайнята польськими військами.
Ти впевнений, що Польща така бiла i пухнаста?)))
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23.06.2022 08:54 Ответить
Він вже більше намутив асфальтуванням
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23.06.2022 02:03 Ответить
И аппартаменты в Крыму, в Лондоне , и еще кое-где. Все не пересчитать
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23.06.2022 04:39 Ответить
цей придурок Zе навмисне забуває, що війна офіційно розпочалася 20/02.2014року? Щоб "домовитись посередінє" і не вимагати повернення (чи повертати військовим шляхом) Крим з Донбасом?
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23.06.2022 01:29 Ответить
багато у чому війна через його недолугу слабку позицію, желаніє дагаваріцца, підігравання ухх, нєпрастім
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23.06.2022 02:08 Ответить
сємєйна попса короче, як це і було
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23.06.2022 02:11 Ответить
легше як кажеться бить своїх шоб чужі боялись
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23.06.2022 02:09 Ответить
22-го июня 1941 года руководитель немецкого государства в ответ на обращение всенародно избранных лидеров Словакии и Румынии принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и демарксификации Союза ССР.

В первый же день спецоперации были выведены из строя шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре командных пункта боевиков, высокоточная немецкая пикирующая авиация уничтожила всю авиацию марксистов.

К началу освобождения Литвы, Латвии, Белоруссии, Молдавии и Украины, лидер немецкой нации обратился к советским военным с предложением скидывать кучку наркоманов и марксистов из Кремля и брать власть в свои руки, переходя на сторону Вермахта и присоединяясь к Великой Германии.

На шестой день специальной военной операции союзные военные части освободили Минск, на восьмой день освобождена Рига. В освобожденных городах сразу же назначалась немецкая администрация, начинался переход к мирной жизни, освобожденное население вывозили на добровольные работы в Германии, вывезенных детей переучивали на великий немецкий язык...

https://redis.livejournal.com/280980.html
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23.06.2022 02:36 Ответить
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23.06.2022 02:38 Ответить
Когда ты применяешь стратегию блицкрига в 45-м году, то самый длинный световой день - тебе в помошь. Это как Киев за два дня, только грамотно
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23.06.2022 03:36 Ответить
Пардон, в 41-м
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23.06.2022 03:38 Ответить
22 червня, початок нападу на СССР і раша не дуже щось про це сьогодні згадує. Доречі є цифри, що з 10 млн. радянських солдат, 6 млн. були призвані з України, це стосується чиї "деды воевали". Мені бабушка розповідала, що 1941 р. з України повально були мобілізовані майже всі, в тому числі і мій дідусь, а бабуля з дітьми евакуювалася за Урал, так ось там в в росії більшість чоловіків були на місті. Ось такі справи.
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23.06.2022 10:55 Ответить
Сколько можно трындеть ни о чём?
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23.06.2022 03:45 Ответить
Вспомни свои трындежи с подружкой о размерах. Так здесь - то же самое, только про пушки
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23.06.2022 03:49 Ответить
. Не тиражируй, друг мой, слухов,

компрометирующих власть;

ведь у недремлющего уха

внизу не … висит, а пасть.
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23.06.2022 05:34 Ответить
Так оно, вроде, президент. По идее, весь в делах и заботах о судьбах страны. Не до трындежа о размере.
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23.06.2022 08:50 Ответить
Господи,Боже мій,та що то Президента так взациклило на тих німцях в 41 році?Таке враження, що з 1919 по 1941 в Україні був рай земний!Ай,яка біда німці совєтікусам війну об'явили!А то,що ті ******* кацапидли за двадцять років до війни, в Україні згноїли мільйони,мільйони зробили жебраками і мільйони по "необ'ятному сибіру "порозсилали,то це з чим порівняти?Та нацисти-вредні діти,в порівнянні з тим,що тут витворяли совєтікуси!Моя баба розказувала,що німці,як хтіли відро води,то стояли під брамкою,поки хто з хати не вийшов і дав дозвіл зайти на подвір'я,а кацапидло,коли приперлося,то вивело всю худобу з стайні і в сраці мало,що в сім'ї дітей малих не буде чим годувати.Те що робиться зараз в Україні-це 1919рік,після якого в Україну прийшли "розкуркулення",голод,депортація,масові вбивства,а потім додалася ще й і війна.1941-це був наслідок "геніальної" політики леніних-троцьких-сталіних.
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23.06.2022 04:05 Ответить
Справа в тім, що з 1919 року беспредєл на Україні творили жидо-більшовики в усій своїй красі. Вові невдобно про пращурів щось таке згадувати. Так як і Бабій Яр, чомусь вважається пам'ятним через розстріл євреїв, а те що євреї більшовики там одні з перших розпочали розстрілювати незгодних з їхньою владою українців - то теж невдобно про це казати.
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23.06.2022 08:33 Ответить
Та да дед-нквдшник.
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23.06.2022 08:49 Ответить
Мотайте далі стрічку історії. І скажіть просто - як завжди!
Це чучєло хоче як Пеця перший? Вікно прорубав в Європу!!!
Досі кацапи на це дрочать.
Який дебіл міг, крім кацапа рубати вікно?
Нормальна людина - постукала б, та й зайшла у двері.
А лізти у вікна - самі знаєте хто...
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23.06.2022 04:05 Ответить
Павло Подопригора

@format_ppe

·
Jun 20

Давайте в коментах зберемо ворогів України. Я почну а Ви дописуйте. Зеленьский, Арахамія, Подоляк, Ермак, Арестович, Верещук, Татарів, Гетьманців, Тіщенко...
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23.06.2022 04:32 Ответить
дємченко, бужанський, куніцкий, безугла, дмитрук...
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23.06.2022 05:38 Ответить
коломойський, сівохо, два судді вовки,юзік, лисий, дубінський, деркач, мураєв...
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23.06.2022 07:59 Ответить
Безмозглая
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23.06.2022 11:14 Ответить
Дуже слизька фраза, протиставляє росіян і нацистів. В глибині хибна думка. "Російські нацисти зробили те саме, що і німецькі 80 років тому".
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23.06.2022 04:42 Ответить
а ти що - за "харошіх руцкіх"?
Так запам'ятай: вони рідко зустрічаються, лише кожен двохсотий. А так всі інші - справді - нацисти (або рашисти, втім, там відмінність невелика)
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23.06.2022 06:03 Ответить
22 червня, початок нападу на СССР і раша не дуже щось про це сьогодні згадує. Доречі є цифри, що з 10 млн. радянських солдат, 6 млн. були призвані з України, це стосується чиї "деды воевали". Мені бабушка розповідала, що 1941 р. з України повально були мобілізовані майже всі, в тому числі і мій дідусь, а бабуля з дітьми евакуювалася за Урал, так ось там в в росії більшість чоловіків були на місті. Ось такі справи.
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23.06.2022 10:52 Ответить
Если "то же самое", то значит, 2 года назад Украина с Парашей подписали "пакт", поделили Европу, вместе захватили Польшу, Украина оккупировала Балтию, часть Финляндии и Румынии?
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23.06.2022 05:54 Ответить
не вірю тобі! - ти просто наживаєшся на війні, не хочеш домовиться десь посередині, просто перестати стріляти і ще раз подивиться в очі Путіна де мир і любов.

А ми втомлені від війни ще 2013-го через тебе страждаємо
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23.06.2022 06:09 Ответить
вова,а що війна розпочалася 24 лютого 2022 року,а не 20 лютого 2014 року?
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23.06.2022 06:51 Ответить
Он идиот. Страна гибнет, а он про немцев.
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23.06.2022 06:57 Ответить
24.02.22 россійські танки о 01.00 шли по Чонгару як на параді. Вся українська артілерія була відведена.
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23.06.2022 07:07 Ответить
Какой же кретин. если уже срав.нивать, то это значит что ВСУ имели впритык по всем протяжении границы рашки и белорашки: 200000 солдат, 5000 танков, 7000 пушек, 1000 самолетов и вертолетов - вот где то такие пропорции должны были быть. ну и безусловно рашка бы не блеяла про то что этот "мыслитель" - нацист и прочий бред, а смело говорила бы что это контрудар, ибо это были бы(то что вторглось) - намного слабее ВСУ. а эта тряпка Ермака в своем малоросском дебилизме упорно срав.нивает хрен с хоботом. кстати, я бы на месте Шольца позвонил после не только этого высера и предупредил бы. понятно что оно продолжило бы высеры, а Мельник(посол наш, обосравший их президента) еще больше бы кривлялся - и тут я бы тупо послал напутина этих клоунов. странно, но все эти истерики и тупенькие наезды, выглядят как будто Ермак - гебнявый и клоуны делают много чего чтобы на нас плюнули. кстати Бабченко вчера обрисовал что было бы если бы Трамп не сдался и отбросил Байдена..... зеля бы таки втекла. после подписания еще худшего чем подписал Саакашвили 14 лет назад
клоуны мля.
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23.06.2022 08:12 Ответить
Нацисты напали на нацистов 22 июня..а победили Черчилль и Рузвельт...
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23.06.2022 08:15 Ответить
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23.06.2022 08:19 Ответить
срань малоросляво-хриплявая.
смотря на этих мурчащих полный бред клоунов, все таки поражаюсь как нам помогают, а не закрыли наглухо границы и сказав - выбрали наполеонов, готовились к нападению - делай.те, думай.те.
**** шоб снарядов не хватало почти сразу же - 152мм. - эти твари дороги для орков делали, а снаряды - а нахера? и вот Запад смотрит на ЭТО и ..... помогает. демократия предполагает что избрали то что хотели и довольны их делами? - отлично, пшелнах - сказал Джонсон и положил трубку в которой слышно было громкое истеричное хрипение.
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23.06.2022 08:17 Ответить
А ты такой-же придурок как и сталин, оказался не готов.
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23.06.2022 08:21 Ответить
Ты можешь круче, мы поняли.
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23.06.2022 11:27 Ответить
Главные неудачники Первой Мировой войны были Германия и РАzzeя...развязавшие ее...кайзер Вильгельм и Николашка кровавый...2 Мировую бойню развязали Гитлер и Джугашвили...Итоги обеих войн закономерны...
СССР сдох...Германия жива...
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23.06.2022 08:22 Ответить
Вова, ты достал уже своими тупыми видосиками.
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23.06.2022 08:30 Ответить
До 22 июня 1941 г Германия и дохляк СССР были Союзниками...братский договор Молотов-Риббентроп действовал четко....21 июня ночью на ж/д станциях в белораше стояло несколько эшелонов с хлебом для братана Гитлера...союзнички блин...
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23.06.2022 08:36 Ответить
Г-н президент. Найдите грамотного копирайтера, желательно в возрасте +-50 лет, с высшим желательно юридическим образованием, с хорошей подготовкой в истории и теории государства и права. Было бы неплохо с подготовкой в политологии и международном праве. В Харькове когда-то (сейчас не знаю) был один из лучших советских юридических вузов, так что уверен, что в Украине достаточно выпускников середины 90-х годов. Говорю об этом интервале, поскольку юристу ещё нужен и солидный жизненный опыт. Он будет писать вам ваши речи за не такой уж большой гонорар, и за них не придется краснеть даже не вам, а вашим избирателям
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23.06.2022 09:14 Ответить
Це совкове жидівське бидло,для якого українці вороги,ті хто його підтримує ще гірші.
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23.06.2022 09:23 Ответить
Бубочка окрім совкової аерсії історії нічого іншого не визнає ))
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23.06.2022 09:38 Ответить
Он продолжает быть гражданином СССР, этот при**рок без памяти и ума
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23.06.2022 11:16 Ответить
рашка хуже германских нацистов!гитлеровцы не делали то что делают рашисты на территории УКРАИНЫ!
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23.06.2022 18:54 Ответить
 
 